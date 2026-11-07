Niculescu cere accelerarea unui proiect strategic pentru România. Bala 2 ar putea asigura apa necesară răcirii reactoarelor de la Cernavodă

Premierul Luca Niculescu a anunțat sâmbătă că proiectul Bala 2, care prevede posibilitatea ca un volum mai mare de apă să ajungă la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, devine o prioritate pentru Guvernul României. Șeful Executivului a solicitat tuturor instituțiilor implicate să trateze cu maximă seriozitate acest proiect, necesar pentru asigurarea apei destinate răcirii reactoarelor nucleare.

Proiectul Bala 2 ar urma să furnizeze apă atât pentru răcirea Unităților 1 și 2 de la Cernavodă, cât și pentru cele două reactoare care urmează să fie construite, Unitățile 3 și 4.

Luca Niculescu a făcut sâmbătă o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, alături de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la o zi după repornirea Unității 1. Centrala fusese oprită timp de aproximativ trei luni, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, care nu mai permitea asigurarea cantității necesare de apă pentru răcirea reactoarelor.

Premierul a arătat că situația serioasă de la Cernavodă a fost depășită, după ce centrala nu a mai furnizat energie electrică în România timp de aproximativ 100 de zile. Unitatea 1 a fost repornită vineri seară, iar șeful Guvernului a urmărit evoluția producției de energie direct din camera de comandă, alături de ceilalți reprezentanți ai instituțiilor implicate.

La momentul vizitei, reactorul funcționa la 50% din capacitatea de producție. Potrivit estimărilor prezentate de premier, în următoarele 24 de ore urma să fie atinsă capacitatea maximă de producție, de 100%.

Unitatea 1 de la Cernavodă asigură aproximativ 8% din producția energetică a României. Revenirea acesteia în funcțiune va reduce presiunea asupra sistemului energetic național și va contribui la diminuarea importurilor de energie electrică, în special în intervalele orare de vârf.

„S-a încheiat o situaţie serioasă. Timp de o sută de zile, centrala de la Cernavodă nu a furnizat energie în România. Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă alături de colegii mei şi am văzut cum nivelul furnizării de energie creşte în fiecare oră. Acum suntem la 50% din ceea ce poate produce Unitatea 1 şi până la capătul următoarelor 24 de ore capacitatea de producere a energiei va fi de 100%.”, a declarat Luca Niculescu.

În timpul vizitei, Luca Niculescu a atras atenția asupra importanței proiectului Bala 2, în contextul problemelor provocate de scăderea accentuată a nivelului Dunării.

Premierul a explicat că, potrivit studiilor de predictibilitate prezentate de directorii centralei, o asemenea situație nu era anticipată nici pentru un interval de 100 de ani. Cu toate acestea, nivelul scăzut al fluviului a provocat oprirea centralei, ceea ce a demonstrat necesitatea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea apei necesare funcționării reactoarelor.

În acest context, Guvernul trebuie să acorde prioritate proiectului Bala 2, care urmărește să permită transportul unei cantități mai mari de apă către centrala nuclearoelectrică.

Proiectul este important atât pentru funcționarea actualelor Unități 1 și 2, cât și pentru viitoarele Unități 3 și 4. Astfel, infrastructura ar urma să asigure necesarul de apă pentru răcirea tuturor celor patru reactoare de la Cernavodă.

Luca Niculescu a cerut tuturor instituțiilor să se implice cu maximă seriozitate și dedicare în realizarea proiectului, subliniind că acesta trebuie tratat ca o prioritate la nivel guvernamental.

Pe lângă proiectul Bala 2, premierul a evidențiat necesitatea continuării lucrărilor de dragare. Acestea trebuie realizate în permanență și cu celeritate, în paralel cu demersurile pentru implementarea proiectului care va permite ca mai multă apă să ajungă la centrala de la Cernavodă.

„Mi-au explicat domnii directori că studiile de predictibilitate indică faptul că o astfel de situaţie nu era estimată nici într-o sută de ani. Iată că s-a întâmplat. De aceea, este neapărat nevoie ca Guvernul României să se aplece cu prioritate asupra acestei chestiuni. Proiectul Bala 2, care prevede posibilitatea ca mai multă apă să ajungă la centrala de la Cernavodă, devine o prioritate şi solicit tuturor instituţiilor să se aplece cu maximă seriozitate şi dedicare asupra acestui proiect. El va furniza apă atât pentru răcirea atât unităţilor 1 şi 2, cât şi celor care vor fi construite unităţile trei şi patru”, a mai spus premierul.

Măsurile sunt importante pentru prevenirea unor situații similare celei care a dus la oprirea centralei timp de aproximativ 100 de zile și pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării reactoarelor existente și a celor care urmează să fie construite.