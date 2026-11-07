Ce stațiuni de schi din Europa oferă cele mai sigure condiții de zăpadă. Italia, Austria și Franța domină clasamentul

Alegerea unei destinații pentru vacanța de iarnă depinde nu doar de frumusețea stațiunii și de varietatea pârtiilor, ci și de condițiile de zăpadă și de funcționarea instalațiilor de transport pe cablu. Cantitatea de zăpadă, constanța acesteia pe parcursul sezonului și proporția pârtiilor și a instalațiilor deschise pot influența semnificativ experiența turiștilor.

Nicio destinație nu poate garanta în totalitate condiții perfecte pentru schi. Cu toate acestea, un studiu realizat de operatorul turistic Inghams Ski a analizat peste 100 de stațiuni și regiuni de schi populare din emisfera nordică pentru a identifica destinațiile cu cele mai fiabile condiții. Rezultatele au fost reunite într-un clasament denumit Reliable Ski Score, în care fiecare destinație primește un punctaj de până la 100.

Stațiunile din Italia, Austria și Franța domină primele zece poziții ale clasamentului european, conform Euronews.

Studiul Inghams Ski a evaluat stațiunile și regiunile în funcție de cinci criterii, fiecare având o pondere diferită în punctajul final.

Cel mai important criteriu, cu o pondere de 35%, a fost funcționarea instalațiilor și a pârtiilor montane. Acesta a măsurat procentul mediu al instalațiilor de transport pe cablu și al pârtiilor care au fost deschise în perioada principală a sezonului.

Al doilea criteriu, cu o pondere de 25%, a vizat adecvarea stratului de zăpadă. Evaluarea a urmărit procentul zilelor din sezonul principal în care stratul de zăpadă de la stația de bază a avut o grosime de cel puțin 30 de centimetri.

Consistența condițiilor a reprezentat 20% din punctaj și a măsurat cât de stabile au fost condițiile de funcționare a pârtiilor de la un sezon la altul. Protecția împotriva sezoanelor nefavorabile a avut o pondere de 12% și a evaluat diferența dintre performanța unui sezon mediu și cea din cel mai slab sezon.

Ultimul criteriu, cu o pondere de 8%, a fost reprezentat de grosimea medie a stratului de zăpadă de pe munte.

Pentru fiecare stațiune și regiune au fost analizate datele istorice din perioada principală a sezonului de schi, cuprinsă între 5 ianuarie și 20 martie. Evaluarea a luat în considerare șapte sezoane de iarnă din intervalul 2017-2018 până în 2025-2026, fiind excluse sezoanele afectate de pandemia de COVID-19.

Clasamentul Inghams Ski este dominat de destinații din Italia, Austria și Franța. Punctajele obținute de primele zece stațiuni și regiuni, dintr-un maximum de 100, sunt următoarele:

Pontedilegno-Tonale, Italia: 93,1 puncte; Obertauern, Austria: 92,9 puncte; Les Arcs, Franța: 92,2 puncte; Les 3 Vallées, Franța: 91,1 puncte; Alpe d’Huez, Franța: 90,5 puncte; Kitzsteinhorn, Austria: 89,6 puncte; Filzmoos, Austria: 89,5 puncte; Tignes-Val d’Isère, Franța: 89,4 puncte; Espace San Bernardo (La Rosière/La Thuile), Franța: 89,2 puncte; Damüls Mellau, Austria: 89,1 puncte.

Italia ocupă prima poziție, prin regiunea Pontedilegno-Tonale, urmată de stațiunea austriacă Obertauern și de destinația franceză Les Arcs.

Potrivit studiului Inghams Ski, regiunea Pontedilegno-Tonale din nordul Italiei este cea mai fiabilă destinație de schi din Europa.

Zona montană se află între Valle Camonica, în regiunea Lombardia, și Val di Sole, în Trentino. Destinația se remarcă prin ghețari, rezervații naturale și zone situate la altitudini mari. Performanța constantă în raport cu criteriile analizate a contribuit la obținerea celui mai bun punctaj din clasament.

Domeniul schiabil are 46 de pârtii, iar cel mai înalt punct al stațiunii se află la 3.016 metri deasupra nivelului mării. Pârtiile din Ponte di Legno traversează păduri dese de pini și molizi, oferind turiștilor trasee prin peisaje montane împădurite.

În Passo del Tonale, zona de schi se află la poalele ghețarului Presena și include peste 44 de kilometri de pârtii.

În anumite zile ale sezonului, operatorul Inghams recomandă și experiența Alba in Quota, care poate fi tradusă prin răsărit la altitudine. În acest interval, instalațiile de transport pe cablu se deschid mai devreme, astfel încât schiorii să poată urca pe munte și să schieze la răsărit, înainte de deschiderea oficială a pârtiilor pentru ziua respectivă.

Stațiunea Obertauern, situată în regiunea Salzburg din Austria, se află pe locul al doilea în clasament, cu 92,9 puncte. Localitatea este situată la o altitudine de 1.752 de metri.

Destinația oferă peste 100 de kilometri de pârtii, potrivite atât pentru începători, cât și pentru schiorii avansați. Sezonul de schi este unul îndelungat, desfășurându-se din noiembrie până în mai.

Un alt avantaj al stațiunii este faptul că unitățile de cazare sunt concepute în sistem ski-in/ski-out. Astfel, turiștii pot ajunge direct de la hotel la pârtii, fără să fie nevoiți să parcurgă distanțe suplimentare pentru a începe activitățile pe zăpadă.

Obertauern dispune și de trasee pentru schi fond, cu lungimi cuprinse între șase și 23 de kilometri. Printre acestea se numără Gnadenalm, un traseu de dificultate medie, situat la o altitudine de 1.350 de metri, aproximativ la jumătatea distanței dintre Obertauern și Untertauern.

Datorită poziției sale geografice deosebite, zona în care se află traseul Gnadenalm este cunoscută și sub denumirea de bazinul zăpezii.

Pe locul al treilea se află Les Arcs, stațiune franceză situată în inima Alpilor. Destinația este înconjurată de pajiști alpine și ghețari, iar unul dintre vârfurile sale ajunge la 3.226 de metri altitudine.

Domeniul montan pune la dispoziția schiorilor 200 de kilometri de trasee. Sezonul de iarnă este programat să înceapă la 12 decembrie 2026 și să se încheie la 24 aprilie 2027.

Les Arcs face parte din Paradiski, unul dintre cele mai mari domenii schiabile interconectate din lume. Stațiunea este considerată o opțiune potrivită atât pentru pasionații de freestyle, cât și pentru cei care caută condiții de schi fiabile.

Prin intermediul telecabinei Vanoise Express, Les Arcs este conectată cu Peisey-Vallandry și La Plagne. Împreună, cele trei stațiuni oferă un domeniu schiabil de 425 de kilometri de pârtii și 258 de trasee de schi.

Această infrastructură permite turiștilor să exploreze o zonă extinsă, cu numeroase variante de coborâre, fără să fie limitați la pârtiile unei singure stațiuni.

Clasamentul Inghams Ski oferă o modalitate de comparare a destinațiilor în funcție de fiabilitatea condițiilor de schi, folosind date istorice despre zăpadă, funcționarea pârtiilor și variațiile de la un sezon la altul.

Pontedilegno-Tonale, Obertauern și Les Arcs ocupă primele trei poziții, însă și alte destinații din Franța și Austria au obținut punctaje de peste 89 din 100.

Evaluarea nu reprezintă o garanție a condițiilor meteorologice pentru un anumit sejur. Rezultatele reflectă performanțele istorice din perioada analizată, iar vremea și condițiile de pe munte pot varia de la un sezon la altul. Pentru planificarea unei vacanțe, datele din clasament pot fi folosite alături de informațiile actualizate despre zăpadă, pârtii și instalațiile aflate în funcțiune.