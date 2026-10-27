Târgurile de Crăciun din România atrag atenția britanicilor. Orașul care a depășit 54 de destinații turistice

România ocupă primele trei poziții într-un clasament european al celor mai ieftine târguri de Crăciun, realizat în funcție de prețul vinului fiert. Patru orașe românești se regăsesc printre primele 15 destinații analizate. Studiul compară tarifele practicate în 55 de târguri de Crăciun din Europa pentru sezonul sărbătorilor de iarnă 2026–2027. Diferențele de preț sunt importante, în special în comparație cu marile orașe britanice.

România se află în fruntea clasamentului european al celor mai accesibile târguri de Crăciun, după ce o analiză a prețurilor pentru vinul fiert a plasat Sibiul, Brașovul și Craiova pe primele trei poziții, în timp ce Bucureștiul ocupă locul al optulea.

Clasamentul a fost întocmit de specialiștii în schimb valutar ai companiei eurochange, care au comparat costul unui pahar de vin fiert în 55 de târguri europene, potrivit publicației britanice Express.co.uk. Rezultatele indică faptul că opt dintre destinațiile incluse în studiu au prețuri mai mici de 2 euro pentru această băutură.

Orașele românești se evidențiază prin tarifele reduse, în condițiile în care, în marile centre urbane din Marea Britanie, prețul unui pahar de vin fiert poate ajunge la aproximativ 10 euro.

Târgul de Crăciun din Sibiu ocupă prima poziție în clasamentul analizat, cu un preț estimat de 5 lei pentru un pahar de vin fiert, echivalentul a aproximativ un euro. Este cel mai redus tarif identificat în cele 55 de târguri europene incluse în cercetare.

Evenimentul este programat să înceapă pe 14 noiembrie 2026 și să se încheie pe 4 ianuarie 2027. Piața Mare din Sibiu va găzdui căsuțe din lemn cu produse specifice sărbătorilor, un patinoar și o roată panoramică.

Clădirile istorice din centrul orașului vor fi puse în valoare prin proiecții luminoase și decorațiuni festive. Arhitectura barocă, iluminatul de sărbătoare și atmosfera din Piața Mare sunt prezentate printre principalele atracții ale târgului.

Târgurile de Crăciun din Brașov și Craiova ocupă următoarele două poziții în clasamentul european, ambele având un preț estimat de 10 lei pentru un pahar de vin fiert, echivalentul a aproximativ 2 euro.

Brașovul se situează pe locul al doilea, iar evenimentul va fi organizat între 27 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, în Piața Sfatului, în apropierea Bisericii Negre.

Principalul element decorativ va fi un brad de Crăciun de mari dimensiuni, împodobit cu instalații luminoase. Vizitatorii vor putea cumpăra produse artizanale tradiționale, kurtos kalacs și vin fiert de la căsuțele amenajate în centrul istoric.

Craiova ocupă poziția a treia, cu același tarif de 10 lei pentru un pahar de vin fiert. Târgul va avea loc între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, în Piața Mihai Viteazul și în piețele din apropiere.

Evenimentul se va remarca prin spectacole luminoase inspirate din basme, căsuțe festive pictate manual și un patinoar de mari dimensiuni. Printre atracțiile prezentate se numără și instalația care îl înfățișează pe Moș Crăciun într-o sanie zburătoare.

Bucureștiul este al patrulea oraș românesc inclus în topul celor mai accesibile 15 târguri de Crăciun din Europa, ocupând poziția a opta în clasamentul realizat în funcție de prețul vinului fiert.

În Capitală, un pahar este estimat la 12 lei, echivalentul a aproximativ 2,40 euro. Târgul de Crăciun din Piața Constituției, organizat în fața Palatului Parlamentului, se va desfășura între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026.

Programul evenimentului include concerte festive zilnice, un patinoar în aer liber și o roată panoramică. Căsuțele amenajate în piață vor comercializa preparate tradiționale, inclusiv sarmale, dar și băuturi specifice sezonului rece.

Clasamentul celor mai ieftine târguri de Crăciun include, pe lângă cele patru orașe românești, destinații din Europa Centrală, de Est și de Vest, unde prețul vinului fiert rămâne relativ accesibil.

Sofia, capitala Bulgariei, ocupă locul al patrulea, cu un tarif estimat la 2,05 euro pentru un pahar. Urmează Olomouc și Brno, din Cehia, unde prețul este de aproximativ 2,10 euro.

Pe poziția a șaptea se situează Göteborg, din Suedia, cu un tarif de aproximativ 2,25 euro. După București, clasamentul continuă cu Plzeň, din Cehia, unde vinul fiert costă aproximativ 2,50 euro.

Strasbourg și Mulhouse, din Franța, Vilnius, din Lituania, și Liège, din Belgia, figurează în clasament cu prețuri de aproximativ 3 euro. Ultimele două poziții sunt ocupate de Varșovia, din Polonia, și Graz, din Austria, unde un pahar de vin fiert este estimat la 3,50 euro.

Loc Oraș Preț estimat pentru un pahar 1 Sibiu, România 5 lei (~1 euro) 2 Brașov, România 10 lei (~2 euro) 3 Craiova, România 10 lei (~2 euro) 4 Sofia, Bulgaria 2,05 euro 5 Olomouc, Cehia 2,10 euro 6 Brno, Cehia 2,10 euro 7 Göteborg, Suedia 2,25 euro 8 București, România 12 lei (~2,40 euro) 9 Plzeň, Cehia 2,50 euro 10 Strasbourg, Franța 3 euro 11 Mulhouse, Franța 3 euro 12 Vilnius, Lituania 3 euro 13 Liège, Belgia 3 euro 14 Varșovia, Polonia 3,50 euro 15 Graz, Austria 3,50 euro

Prețurile sunt cele prezentate în analiza eurochange și reprezintă estimări pentru sezonul 2026–2027, nu tarife confirmate la deschiderea târgurilor.

Diferențele dintre prețurile practicate la târgurile de Crăciun din Europa și cele întâlnite în Marea Britanie pot influența alegerea destinațiilor de vacanță, în special pentru turiștii care urmăresc să reducă bugetul alocat sărbătorilor de iarnă.

Rachel Ryder, expert în turism la eurochange, a explicat că vinul fiert reprezintă unul dintre produsele asociate tradițional cu atmosfera Crăciunului.

„Vinul fiert este o parte atât de specială a Crăciunului, încât până şi mirosul lui ne introduce imediat în atmosfera sărbătorilor”, a explicat Rachel Ryder.

Reprezentanta companiei a subliniat că prețurile ridicate pentru mâncare și băuturi, întâlnite la târgurile britanice, îi pot determina pe turiști să ia în calcul destinații europene cu tarife mai mici.