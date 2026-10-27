Bursele europene au deschis în scădere. Rezultatele HSBC și protestele din Franța afectează încrederea investitorilor

Bursele europene au înregistrat scăderi marți, 27 octombrie, pe fondul rezultatelor financiare sub așteptări raportate de HSBC și al tensiunilor sociale persistente din Franța. Acțiunile celei mai mari bănci europene au pierdut aproape 7%, afectând întregul sector bancar, în timp ce investitorii urmăresc evoluția protestelor din a doua cea mai mare economie a zonei euro, transmite Reuters.

Piețele bursiere europene au început ședința de tranzacționare de marți pe un trend descendent, după publicarea rezultatelor financiare ale HSBC.

Acțiunile celei mai mari bănci din Europa au înregistrat un declin de 6,9%, după ce veniturile raportate s-au situat sub estimările analiștilor. Evoluția a fost influențată parțial de creșterea mai lentă a activităților de administrare a averilor.

Rezultatele HSBC au exercitat presiune asupra întregului sector bancar european. Indicele bursier care urmărește evoluția acțiunilor băncilor din Europa a scăzut cu 1,3%.

În același timp, indicele paneuropean STOXX 600 a pierdut 0,2%, ajungând la 639,64 puncte la ora 08:05 GMT, respectiv 10:05, ora României.

Scăderea vine după o ședință pozitivă înregistrată luni, când indicele STOXX 600 avansase cu aproape 0,8%.

Pe lângă rezultatele companiilor, evoluția burselor europene este influențată și de tensiunile sociale din Franța, unde protestele continuă în ciuda concesiilor anunțate de autorități în domeniul educației.

Liderii studenților francezi au declarat că intenționează să continue manifestațiile, iar extinderea mișcării de protest către sindicate și alte organizații a amplificat temerile privind noi tulburări sociale.

Investitorii sunt preocupați de posibilitatea ca protestele să provoace perturbări economice suplimentare, într-un moment în care Franța se confruntă deja cu o perioadă de incertitudine.

Săptămâna trecută, acțiunile franceze au înregistrat pierderi de peste 2%, pe fondul manifestațiilor care au afectat încrederea investitorilor în a doua cea mai mare economie a zonei euro.

Continuarea protestelor, în ciuda măsurilor anunțate de guvern, menține presiunea asupra pieței financiare franceze și contribuie la climatul de prudență de pe bursele europene.

În contrast cu evoluția negativă a sectorului bancar, acțiunile companiei farmaceutice elvețiene Novartis au înregistrat o creștere de 3,1%.

Avansul a venit după ce producătorul de medicamente și-a majorat estimările privind profitul operațional de bază pentru întregul an.

Evoluția Novartis arată că rezultatele și perspectivele financiare ale companiilor continuă să influențeze semnificativ tranzacțiile de pe piețele europene.

În timp ce sectorul bancar a fost afectat de rezultatele HSBC, investitorii au reacționat pozitiv la perspectivele financiare îmbunătățite anunțate de compania farmaceutică.

La momentul raportării datelor Reuters, indicele STOXX 600 se afla în scădere, pe fondul evoluțiilor divergente ale principalelor companii europene și al incertitudinilor politice și sociale din Franța.