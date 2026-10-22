Românii revin la investițiile în criptoactive. Peste jumătate dintre investitorii chestionați dețin astfel de active

Interesul românilor pentru criptomonede a crescut din nou în trimestrul al treilea din 2026, după scăderea înregistrată în prima jumătate a anului. Potrivit celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, 51% dintre investitorii individuali români chestionați dețin criptoactive, comparativ cu 42% în trimestrul anterior. Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, explică faptul că revenirea ar putea fi determinată de tendința investitorilor de a cumpăra active digitale atunci când prețurile scad. În același timp, acțiunile și economiile continuă să ocupe un loc important în portofoliile acestora.

Investitorii individuali din România manifestă din nou un interes ridicat pentru piața criptoactivelor, după o perioadă în care ponderea celor care dețineau astfel de investiții a scăzut semnificativ.

Potrivit celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, 51% dintre investitorii români participanți la cercetare au declarat că dețin criptoactive în portofoliu.

Procentul reprezintă o creștere de nouă puncte procentuale față de trimestrul al doilea, când numai 42% dintre respondenți declaraseră că au astfel de investiții.

Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, explică faptul că revenirea ar putea fi asociată comportamentului investitorilor care profită de scăderea prețurilor pentru a achiziționa active digitale.

„Românii manifestă un interes ridicat pentru criptoactive, aproape 15% din populația României deținând astfel de investiții, cu o valoare totală estimată la 12 miliarde de euro, potrivit datelor prezentate de Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședinte al ASF, la deschiderea summitului administratorilor de fonduri din România. Aceasta este o realitate pe care sondajul etoro Retail Investor Beat a evidențiat-o încă de la lansarea sa în 2023. Deși procentul investitorilor individuali care declară că dețin criptoactive a scăzut pentru prima dată sub 50% în trimestrul doi al acestui an, datele din ultimul trimestru arată o redresare, determinată cel mai probabil de comportamentul de tip ”buy the dip”, adică de cumpărare atunci când scad prețurile.”

Datele indică o revenire după cel mai redus nivel înregistrat de la lansarea cercetării, în 2023.

În 2024, procentul investitorilor chestionați care dețineau criptoactive ajunsese la 56%, cel mai ridicat nivel consemnat până în prezent.

Scăderea la 42% în trimestrul al doilea din 2026 reprezentase prima situație în care mai puțin de jumătate dintre respondenți declarau că au investiții în această categorie de active.

Interesul pentru criptoactive este mai pronunțat în rândul investitorilor din mai multe state din Europa Centrală și de Est, comparativ cu cei din economiile vest-europene.

Rezultatele sondajului arată că 52% dintre investitorii polonezi și 50% dintre cei cehi dețin criptoactive, procente apropiate de nivelul înregistrat în România.

În Franța, numai 27% dintre investitorii chestionați au declarat că dețin astfel de active, în timp ce în Marea Britanie și Italia procentul este de 29%.

Danemarca înregistrează un nivel de 36%, Spania de 39%, iar Olanda de 43%. În Germania, procentul investitorilor care dețin criptoactive ajunge la 49%.

Analistul eToro subliniază această diferență dintre piețele europene.

„Românii nu sunt singurii cu un procent ridicat de investitori care dețin criptoactive, 52% dintre investitorii polonezi și 50% dintre cei cehi având, de asemenea, astfel de investitii. Atracția pentru criptoactive în Europa Centrală și de Est este mai mare decât în alte țări din Europa de Vest. Doar 27% dintre investitorii individuali francezi, 29% dintre britanici și italieni, 36% dintre danezi, 39% dintre spanioli, 43% dintre olandezi și 49% dintre investitorii germani au declarat că dețin o formă de criptoactive în portofoliul lor.”

Diferențele arată că activele digitale ocupă un loc mai important în portofoliile investitorilor chestionați din România, Polonia și Republica Cehă decât în cele ale respondenților din numeroase economii occidentale.

Deși criptoactivele se numără printre investițiile preferate de respondenții români, acestea nu sunt singurele instrumente financiare utilizate.

Potrivit cercetării, 49% dintre investitorii individuali români dețin acțiuni listate pe piața bursieră locală, în timp ce 41% au investit în acțiuni ale unor companii străine.

Totodată, 40% dintre respondenți au obligațiuni naționale în portofoliu.

Un procent și mai ridicat, de aproape 72%, păstrează numerar, inclusiv în conturi de economii.

„În ceea ce privește alocarea portofoliului, pe lângă criptoactive, 49% dintre investitorii individuali români dețin acțiuni la bursa locală, 41% au acțiuni străine, 40% au obligațiuni naționale, în timp ce aproape 72% păstrează numerar, inclusiv în conturi de economii.”

Datele arată că interesul pentru investițiile digitale coexistă cu preferința pentru instrumentele financiare tradiționale.

Păstrarea economiilor în numerar sau în conturi bancare oferă investitorilor acces la lichidități, în timp ce deținerea de acțiuni, obligațiuni și criptoactive permite diversificarea portofoliilor.

Sondajul eToro arată că investitorii români intenționează să își majoreze expunerea la mai multe categorii de active.

Pe primul loc în preferințele privind investițiile suplimentare se află acțiunile străine, indicate de 18% dintre respondenți.

Acestea sunt urmate de numerar și conturile de economii, cu 15%, în timp ce criptoactivele ocupă locul al treilea, cu 14%.

Acțiunile listate la Bursa de Valori București sunt preferate de 13% dintre investitori, iar investițiile alternative, precum cele imobiliare și capitalul privat, sunt menționate de 9%.

Alți 8% dintre respondenți intenționează să își majoreze deținerile în valute străine.

Bogdan Maioreanu explică faptul că, deși activele digitale continuă să atragă interesul investitorilor, acțiunile străine reprezintă principala categorie pentru care aceștia iau în calcul majorarea investițiilor.

„Criptoactivele se numără, de asemenea, printre primele clase de active în care investitorii români doresc să-și mărească deținerile. Cu toate acestea, pe primul loc în această categorie se află acțiunile străine (18%), urmate de activele în numerar, inclusiv conturile de economii (15%), criptoactivele (14%), acțiunile de la Bursa de Valori din București (13%), investițiile alternative precum imobiliarele și capitalul privat (9%) și valutele străine (8%).”

Analistul eToro consideră că revenirea participării pe piața criptoactivelor arată că investitorii continuă să includă activele digitale în strategiile lor financiare, chiar dacă deținerile se modifică în funcție de condițiile pieței.

Totodată, acesta atrage atenția că instrumentele financiare tradiționale reprezintă în continuare o componentă importantă a portofoliilor individuale.

„Criptoactivele rămân o componentă a portofoliilor a peste jumătate dintre investitorii individuali români. Redresarea participării sugerează că interesul pentru activele digitale, ca parte a unei strategii de investiții pe termen lung, rămâne rezilient, chiar dacă deținerile fluctuează în funcție de condițiile pieței.”

Potrivit specialistului, investitorii încearcă să găsească un echilibru între oportunitățile de creștere și necesitatea păstrării unor active tradiționale și a lichidităților.

„Cu toate acestea, criptoactivele reprezintă doar o parte a tabloului, majoritatea investitorilor deținând totuși preponderent active “clasice”, iar această tendință pare că va continua și în viitor: acțiunile străine se află în fruntea planurilor investitorilor privind investițiile suplimentare, în timp ce lichiditățile și acțiunile locale rămân, de asemenea, priorități. Împreună, aceste preferințe indică o dorință de creștere, împreună cu atenția continuă pe lichiditate, dar și expunerea la activele tradiționale.”

Cel mai recent raport eToro Retail Investor Beat se bazează pe un sondaj realizat în rândul a 11.000 de investitori individuali din 13 țări, de pe trei continente.

Cercetarea a fost efectuată de compania Opinium în perioada 13-28 august 2026.

În România au participat 600 de respondenți, același număr fiind inclus și pentru Polonia, Republica Cehă, Olanda și Danemarca.

În alte opt țări, printre care Statele Unite, Germania, Franța și Marea Britanie, sondajul a inclus câte 1.000 de participanți.

Respondenții au fost persoane care își gestionează singure portofoliile sau beneficiază de consultanță financiară și dețin cel puțin un produs de investiții.

Participanții nu au fost obligați să utilizeze platforma eToro pentru a fi incluși în cercetare.

Rezultatele reflectă comportamentul investitorilor individuali chestionați și nu trebuie interpretate ca fiind reprezentative pentru întreaga populație a României.

Totodată, investițiile în criptoactive sunt expuse riscurilor, iar evoluțiile anterioare ale pieței nu garantează obținerea unor câștiguri viitoare.