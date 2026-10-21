Ce se întâmplă cu banii din Pilonul 2 de pensii și fondurile PNRR. Anunțul făcut de premierul României

Premierul Luca Niculescu a dat asigurări miercuri, 21 octombrie, că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat, iar banii acumulați de milioane de români în conturile administrate privat nu vor fi utilizați în alte scopuri. Șeful Executivului a subliniat că activele acestui sistem reprezintă aproximativ 20% din produsul intern brut al României. Declarațiile au fost făcute în cadrul ceremoniei de predare-primire a mandatului la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde premierul a prezentat și principalele priorități privind atragerea fondurilor europene.

Premierul Luca Niculescu a declarat miercuri dimineață că Guvernul nu intenționează să intervină asupra Pilonului 2 de pensii, sistem în care milioane de români acumulează contribuții pentru perioada pensionării.

Întrebat dacă fondurile existente în conturile de pensii private obligatorii ar putea fi folosite în alte scopuri, șeful Executivului a respins această posibilitate.

„Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 20% din produsul intern brut, sunt economiile a milioane de români acolo”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a insistat asupra necesității de a asigura stabilitate și predictibilitate, în special în ceea ce privește sistemele de economisire pe termen lung.

„Unul dintre cuvintele de ordine pe care România trebuie să le aibă este predictibilitate. Pilonul 2 există și va exista exact așa cum este”, a adăugat acesta.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind resursele bugetare și măsurile economice pe care noul Guvern urmează să le adopte.

Pilonul 2 reprezintă componenta de pensii administrate privat, în care o parte din contribuția pentru asigurări sociale a angajaților este direcționată către fonduri de pensii. Sumele sunt acumulate în conturi individuale și investite de administratorii fondurilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), numărul românilor care solicită plata activelor acumulate în Pilonul 2 este în creștere comparativ cu anul precedent. Există însă și beneficiari care aleg să amâne retragerea sumelor, deși au dobândit acest drept.

Pe lângă declarațiile referitoare la sistemul de pensii private, premierul a prezentat și prioritățile Guvernului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene.

Luca Niculescu a participat miercuri la prima sesiune de predare-primire a mandatelor ministeriale, organizată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Șeful Executivului a precizat că principala urgență este finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât autoritățile să stabilească până la sfârșitul anului ce sume mai pot fi atrase.

„PNRR este urgența urgențelor, trebuie închis rapid, până la sfârșitul anului trebuie să știm câți bani mai luăm. Cifrele îmi dau un optimism responsabil, vorbim de 3 miliarde de euro care ar putea intra în economia României”, a declarat Luca Niculescu.

Potrivit premierului, suma estimată ar putea reprezenta un sprijin important pentru economia românească, într-o perioadă în care autoritățile trebuie să gestioneze presiunile bugetare și să susțină investițiile.

Niculescu a subliniat că atragerea fondurilor europene trebuie să rămână una dintre principalele preocupări ale noului Executiv.

„Banii europeni reprezintă o gură de oxigen pentru economia României”, a afirmat premierul.

Luca Niculescu a identificat trei direcții principale de acțiune pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: finalizarea PNRR, accelerarea absorbției fondurilor de coeziune și participarea la negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene.

După clarificarea situației PNRR, Guvernul ar urma să acorde o atenție sporită utilizării fondurilor de coeziune, destinate reducerii diferențelor de dezvoltare dintre regiunile europene.

Premierul a afirmat că România se află între primele zece state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește atragerea acestor fonduri.

O altă prioritate este reprezentată de negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, care va determina resursele disponibile statelor membre pentru finanțarea investițiilor și a programelor de dezvoltare.

„Este unul dintre motoarele economiei românești acest segment al fondurilor europene și sper să reușim să profităm mai bine de el, pentru că economia are nevoie, oamenii au nevoie, iar România se dezvoltă și grație fondurilor europene”, a declarat premierul.

Premierul a prezentat și bilanțul financiar al României în relația cu Uniunea Europeană, începând cu aderarea din 2007.

Potrivit lui Luca Niculescu, România a beneficiat de un sold pozitiv de aproximativ 72 de miliarde de euro, reprezentând diferența dintre fondurile europene primite și contribuțiile achitate la bugetul comunitar.

Această diferență evidențiază importanța finanțărilor europene pentru investițiile și dezvoltarea economică a țării.

În perioada următoare, Guvernul va trebui să clarifice sumele care mai pot fi accesate prin PNRR, să accelereze utilizarea fondurilor de coeziune și să pregătească poziția României pentru negocierile privind viitorul buget european.

În paralel, premierul a transmis că sistemul pensiilor private obligatorii va fi păstrat în forma actuală, insistând că economiile acumulate de participanții la Pilonul 2 nu vor fi utilizate pentru alte obiective guvernamentale.