Banca Națională a României (BNR) se delimitează de acuzațiile privind sistemul judiciar românesc incluse într-un raport coordonat de fostul premier italian Enrico Letta și prezentat la sediul instituției pe 24 noiembrie 2026.

Banca centrală precizează pentru Știri pe surse că declarația guvernatorului Mugur Isărescu, prin care acesta și-a exprimat acordul cu concluziile documentului, se referea exclusiv la competitivitatea economică a României.

Totodată, instituția susține că nu a participat la elaborarea studiului, nu l-a finanțat și nu deține informații despre sursele de finanțare ale cercetării sau ale fundației private care a comandat-o. BNR precizează și că nu are un protocol de colaborare cu această fundație.

Raportul intitulat Assessing Romania’s Competitiveness: A 2027-2035 Strategic Outlook, realizat de Institutul Jacques Delors, conține și afirmații controversate despre funcționarea justiției din România. Printre acestea se numără acuzații privind politizarea numirilor și promovărilor în magistratură, existența unor rețele informale de influență și capacitatea președinților de instanțe de a controla instanțe întregi.

Una dintre întrebările adresate de publicația menționată a vizat declarația făcută de guvernatorul Mugur Isărescu la lansarea raportului, când acesta și-a exprimat acordul deplin cu concluziile cercetării realizate de Institutul Jacques Delors.

În răspunsul semnat de purtătorul de cuvânt Dan Suciu, BNR explică faptul că afirmația guvernatorului trebuie interpretată în contextul economic al discursului său. Instituția respinge astfel posibilitatea ca declarația să fie considerată o validare a tuturor subiectelor abordate în document, inclusiv a celor referitoare la justiție.

Banca centrală a precizat că punctul de vedere exprimat de Mugur Isărescu reflecta tematica raportului privind competitivitatea economică și că orice altă interpretare ar fi greșită sau forțată.

Pentru a-și susține explicația, BNR a reprodus un fragment mai amplu din discursul guvernatorului. Acesta a abordat performanța economică a României din ultimii 25 de ani, limitele actualului model de creștere economică, dezechilibrele macroeconomice, vulnerabilitățile fiscale și deficiențele instituționale.

Contextul discursului susține interpretarea prezentată ulterior de banca centrală. Totuși, formularea inițială a guvernatorului nu conținea o rezervă explicită în privința concluziilor raportului referitoare la justiție. În plus, autorii documentului au inclus presupusele disfuncționalități ale sistemului judiciar chiar în analiza competitivității economice a României.

„Declarația guvernatorului Mugur Isărescu reprezintă un punct de vedere care reflectă tematica raportului legată de chestiunea competitivității economice și este pe deplin explicită. Orice altă interpretare este greșită sau forțată”, a transmis BNR pentru publicația menționată.

BNR a fost întrebată și dacă își însușește afirmațiile din raport potrivit cărora numirile și promovările magistraților ar fi influențate de considerente politice, iar președinții instanțelor ar avea capacitatea de a controla instanțe întregi.

Instituția a invocat lipsa competențelor în domeniul sistemului judiciar și a precizat că aceste subiecte nu intră în obiectul său de activitate. Prin urmare, banca centrală nu consideră că are atribuțiile necesare pentru a formula un punct de vedere asupra acuzațiilor respective.

De asemenea, BNR nu a furnizat studii, documente sau seturi de date proprii care să fundamenteze afirmațiile din raport referitoare la sistemul judiciar românesc.

„Chestiunile evocate de dvs. și care vizează sistemul juridic nu țin de obiectul de activitate al Băncii Naționale a României. În consecință, BNR nu are competențe de a se exprima pe aceste subiecte evocate de dvs.”, se arată în răspunsul transmis stiripesurse.ro.

În răspunsul transmis publicației menționate, Banca Națională a contestat și importanța acordată de redacție acuzațiilor privind sistemul judiciar. Instituția consideră că accentul pus pe această temă nu reflectă în mod corect nici conținutul general al cercetării, nici scopul organizării evenimentului.

Potrivit băncii centrale, mai puțin de 1% din totalul studiului, respectiv două pagini din 119, ar viza chestiuni legate de justiție. BNR a adăugat că evenimentul din 24 noiembrie a urmărit promovarea unor subiecte de interes economic și că tema sistemului judiciar nu a fost abordată în cadrul dezbaterii.

Totuși, referirile la justiție apar în mai multe secțiuni ale documentului, inclusiv la paginile 36, 84-86 și 121. Ultima dintre acestea cuprinde obiective strategice și indicatori referitori la reformarea sistemului judiciar.

Dincolo de numărul de pagini dedicate subiectului, gravitatea acuzațiilor nu poate fi evaluată exclusiv prin ponderea lor în economia unui raport. Afirmațiile privind presupusa capturare politică a unei puteri constituționale a statului justifică o examinare riguroasă, indiferent de spațiul acordat în document.

„Accentul pus în solicitările dvs. pe afirmațiile legate de sistemul juridic românesc nu reflectă în mod just nici tematica (sub 1% din totalul studiului, adică două pagini din 119 vizează chestiuni legate de justiție), nici natura demersului nostru (de a promova subiecte de interes economic) și cu atât mai puțin dezbaterea care a avut loc pe data de 24 noiembrie în care tema menționată de dvs. nu a fost deloc abordată”, a precizat BNR.

În ceea ce privește organizarea evenimentului, banca centrală a explicat că inițiativa a aparținut fundației private Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), care a comandat cercetarea Institutului Jacques Delors.

Potrivit BNR, fundația a solicitat organizarea evenimentului la sediul instituției, precizând că Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei și coautor al unor studii importante privind politicile economice ale Uniunii Europene, urma să lanseze cercetarea.

Banca centrală a invocat prestigiul european al Institutului Jacques Delors și importanța temei competitivității economiei românești atât pentru public, cât și pentru specialiștii instituției. Acestea au fost motivele pentru care conducerea executivă a aprobat desfășurarea evenimentului la sediul BNR.

Instituția a subliniat însă că nu există niciun protocol, acord sau altă formă de colaborare cu DDD Foundation. De asemenea, nu a contribuit în niciun fel la realizarea studiului și nu a finanțat nici cercetarea, nici fundația.

Mai mult, banca centrală nu deține informații despre modul în care sunt finanțate fundația sau cercetarea prezentată la sediul său.

BNR a mai precizat că experții săi nu au participat la elaborarea documentului. Datele atribuite băncii centrale în raport provin din surse deschise, disponibile pe site-ul oficial al instituției.

Nici transmiterea invitațiilor către participanți și reprezentanții presei nu a fost realizată de BNR. Acestea au fost trimise de organizatorii evenimentului, fără implicarea băncii centrale.

În privința cheltuielilor asociate lansării raportului, banca centrală a dezvăluit că există o notă internă din 23 octombrie 2026, în baza căreia sala necesară desfășurării evenimentului a fost pusă la dispoziția fundației.

Pentru serviciile de catering, apă și cafea oferite invitaților, DDD Foundation a achitat suma de 11.166,20 lei. Plata a fost efectuată în baza facturii nr. 209/1511 din 24 noiembrie 2026.

BNR a precizat că evenimentul nu a presupus alte costuri suplimentare, deoarece sala în care s-a desfășurat manifestarea era deja prevăzută cu o instalație de sonorizare.

Din răspunsul instituției nu reiese însă că fundația ar fi achitat o taxă distinctă pentru utilizarea sălii. BNR nu a detaliat nici eventualele resurse umane și materiale proprii folosite pentru pregătirea și desfășurarea evenimentului, separat de cheltuielile suplimentare efectuate special pentru acesta.

„Evenimentul din data de 24 noiembrie a fost organizat la solicitarea DDD Foundation, prin precizarea explicită a faptului că dl Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei, co-autor al unor studii importante privind politicile economice ale Uniunii Europene, va lansa studiul […] realizat de către Institutul Jacques Delors. Institutul respectiv se bucură de un larg prestigiu european iar tema propusă – competitivitatea economiei românești – este de maxim interes atât pentru public, cât și pentru specialiștii BNR. Acestea au fost motivele pentru care conducerea executivă a aprobat desfășurarea evenimentului la Banca Națională a României”, a explicat instituția.

Pentru a explica decizia de a găzdui evenimentul, banca centrală a invocat prevederile articolului 56, alineatul (3), din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Instituția a explicat că organizează sau găzduiește frecvent dezbateri economice și lansări de studii și cărți. Acest lucru nu înseamnă însă că își însușește automat punctele de vedere exprimate de autorii documentelor respective.

Printre exemplele oferite de BNR se numără lansarea unui studiu privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice, realizat de The Tax Institute, precum și prezentarea unui raport al Fondului Monetar Internațional privind stabilitatea financiară globală.

În cazul raportului coordonat de Enrico Letta, instituția a indicat drept unul dintre principalele motive pentru găzduirea evenimentului participarea unor invitați de prestigiu din România și din străinătate, respectiv premierul României și un fost prim-ministru al unui stat membru al Uniunii Europene.

BNR a reiterat că nu a avut un protocol de colaborare cu DDD Foundation și nu a participat la elaborarea studiului.

Cu toate acestea, instituția nu a precizat când a primit conducerea sa documentul integral, dacă acesta a fost analizat anterior lansării de către direcțiile de specialitate sau dacă au existat evaluări privind transparența finanțării și eventualele conflicte de interese.

De asemenea, banca centrală nu a răspuns explicit dacă există o hotărâre a Consiliului de administrație prin care să fi fost asumate concluziile documentului.

„BNR a pus la dispoziție sala de desfășurare a evenimentului, conform unei note interne de eveniment din 23.10.2026, în urma căreia DDD Foundation a achitat 11166,20 lei contravaloarea serviciului de catering, apă și cafea puse la dispoziția invitațiilor (conform facturii 209/1511 din 24.11.2026). Desfășurarea evenimentului nu a implicat alte costuri, sala în care s-a desfășurat evenimentul fiind prevăzută în permanență cu o instalație de sonorizare”, precizează banca centrală.

Documentul prezentat la sediul BNR reprezintă o cercetare comandată de o fundație privată și realizată de Institutul Jacques Delors.

Autorul principal indicat de institut este Andreas Eisl, specialist în politici economice europene. Enrico Letta a coordonat proiectul și a semnat prefața raportului.

Letta figurează atât la conducerea institutului care a realizat cercetarea, cât și în comitetul de onoare al fundației care a comandat-o.

Costul studiului, identitatea finanțatorilor efectivi ai proiectului și eventualele remunerații individuale nu sunt precizate în documentul publicat.