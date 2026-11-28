Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află în Grecia, locuiesc temporar sau permanent în această țară ori intenționează să călătorească acolo în perioada următoare. Serviciul Elen de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare de cod roșu pentru ploi torențiale și furtuni, valabilă în intervalul 27-29 noiembrie.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, pe 28 noiembrie, fenomenele meteorologice severe vor afecta insulele Ionice, regiunea Epir și vestul Greciei Centrale.

Ulterior, în data de 29 noiembrie, furtunile și ploile abundente se vor deplasa spre estul și sudul țării. Regiunile vizate vor fi Tesalia, estul Greciei Centrale, insula Evia, sud-estul Peloponezului, insulele Ciclade și Creta. În aceste zone sunt prognozate și intensificări ale vântului.

Autoritățile române recomandă cetățenilor să urmărească evoluția condițiilor meteorologice înainte și pe durata deplasărilor. Informațiile actualizate zilnic despre avertizările și fenomenele meteorologice pot fi consultate pe site-ul oficial al Serviciului Elen de Meteorologie, la adresa emy.gr.

MAE reamintește că românii care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena și ale Consulatului General al României la Salonic.

Pentru Ambasada României la Atena sunt disponibile următoarele numere:

+30 210 672 8875;

+30 210 672 8879.

Consulatul General al României la Salonic poate fi contactat la numărul +30 231 034 0088.

Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Pentru situațiile dificile, speciale, care au caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și numerele de telefon de urgență ale celor două reprezentanțe diplomatice.

Astfel, telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena este +30 697 899 6222, în timp ce românii aflați în zona deservită de Consulatul General al României la Salonic pot apela +30 690 647 9076.

Pe lângă consultarea informațiilor meteorologice publicate de autoritățile elene, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să urmărească și avertizările și sfaturile de călătorie disponibile pe paginile oficiale ale instituției.

Informații suplimentare pot fi consultate pe următoarele site-uri:

mae.ro, secțiunea Sfaturi și alerte de călătorie;

atena.mae.ro, pagina Ambasadei României la Atena;

salonic.mae.ro, pagina Consulatului General al României la Salonic.

Totodată, MAE le reamintește românilor care se deplasează în afara țării că pot utiliza aplicația Călătorește informat, disponibilă pentru accesarea informațiilor și recomandărilor utile privind călătoriile în străinătate.

Aplicația poate fi descărcată din Google Play, de la adresa: Călătorește informat.