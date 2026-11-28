Repetițiile generale pentru parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României vor avea loc sâmbătă, 28 noiembrie, și luni, 30 noiembrie, în zona Arcului de Triumf din București. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat programul antrenamentelor, participarea militarilor români și străini, precum și o serie de activități care vor avea loc pe 1 Decembrie.

Repetițiile generale pentru parada militară de Ziua Națională sunt programate în două zile, la Arcul de Triumf. Sâmbătă, 28 noiembrie, antrenamentele se vor desfășura în intervalul orar 9:00-16:00, în timp ce luni, 30 noiembrie, acestea vor avea loc între orele 9:00 și 12:00.

Atât în timpul repetițiilor din cele două zile, cât și pe 1 Decembrie, în intervalul 11:00-12:00, vor fi trase 21 de salve de tun. Acestea vor fi executate în timpul intonării Imnului Național, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, conform tradiției militare de Ziua Națională.

MApN le solicită cetățenilor înțelegere, întrucât zgomotul produs de salvele de tun și de survolul aeronavelor ar putea ajunge la un nivel de disconfort atât pentru oameni, cât și pentru animalele de companie.

Pe 30 noiembrie vor avea loc și antrenamente cu aeronave militare, care vor zbura la înălțimi mici în județul Ilfov, în București și în Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, zborurile de antrenament vor fi executate cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană. Totodată, vor fi luate măsuri pentru reducerea impactului fonic asupra populației civile.

Parada militară națională va avea loc pe 1 Decembrie, începând cu ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf din București.

La eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Aceștia vor defila cu aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

La ceremonia militară vor participa și peste 300 de militari străini, organizați în detașamente din mai multe state. Este vorba despre Albania, Belgia, Republica Cehă, Croația, Franța, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia.

De asemenea, vor defila militari din țările aliate care contribuie la structurile NATO dislocate pe teritoriul României, potrivit informațiilor transmise de MApN.

Pentru buna desfășurare a ceremoniei oficiale organizate cu ocazia Zilei Naționale, Brigada Rutieră București va lua măsuri pentru asigurarea fluenței traficului.

Autoritățile vor informa conducătorii auto cu privire la restricțiile rutiere care vor fi instituite pe arterele ce converg către Piața Arcul de Triumf.

Măsurile de circulație vor viza trei zile: 28 noiembrie, 30 noiembrie și 1 Decembrie. Șoferii care tranzitează zona trebuie să țină cont de eventualele restricții și de indicațiile polițiștilor rutieri.

De Ziua Națională a României, Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară. Totodată, la bordul navelor maritime și fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz, conform tradiției militare.

În zona Arcului de Triumf va fi amenajată și o expoziție de tehnică militară. Aceasta va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.

Manifestările dedicate Zilei Naționale se vor desfășura și în alte garnizoane din țară. În localitățile în care sunt dislocate mari unități și unități militare, reprezentanții Armatei României vor participa, la solicitarea și cu sprijinul autorităților locale, la pregătirea, organizarea și desfășurarea unor ceremonii militare și religioase.

De asemenea, militarii români aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor lua parte la ceremonii militare și la alte activități specifice organizate cu ocazia Zilei Naționale a României.