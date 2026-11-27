Boom-ul inteligenței artificiale a propulsat semiconductorii în fruntea exporturilor mondiale, depășind pentru prima dată petrolul și gazele naturale. Potrivit unei analize Deutsche Bank, bazate pe datele International Trade Centre, valoarea exporturilor de cipuri a trecut peste cea a combustibililor fosili.

Schimbarea survine însă într-un moment dificil pentru investitori. Piețele reevaluează perspectivele cheltuielilor pentru inteligența artificială, iar acțiunile producătorilor de semiconductori au înregistrat scăderi puternice.

Semiconductorii au depășit petrolul și gazele naturale în valoarea exporturilor pentru prima dată în trimestrul ianuarie-martie 2026.

Potrivit raportului Deutsche Bank, exporturile de cipuri au ajuns la aproximativ 1.610 miliarde de dolari. În aceeași perioadă, exporturile de petrol și gaze au totalizat 1.530 de miliarde de dolari.

Calculele au fost realizate folosind valori cumulate pe patru trimestre consecutive.

Diferența s-a accentuat în trimestrul al doilea din 2026. Exporturile de semiconductori au însumat aproximativ 1.600 de miliarde de dolari, în timp ce cele de petrol și gaze au ajuns la 1.470 de miliarde de dolari, notează CNBC.

Perturbarea aprovizionării cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz, după războiul cu Iranul, a contribuit la extinderea decalajului.

Potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA), fluxurile zilnice de petrol prin strâmtoare s-au prăbușit cu aproape 77%.

Astfel, volumul a scăzut de la 21,6 milioane de barili în trimestrul al patrulea din 2025, la 4,9 milioane de barili în trimestrul al doilea din 2026.

Depășirea petrolului de către semiconductori vine într-o perioadă de volatilitate accentuată pe piețele financiare.

Înaintea revenirii spectaculoase de luni, acțiunile producătorilor de cipuri au avut cea mai slabă săptămână din ultimii 25 de ani.

Indicele PHLX Semiconductor (SOX) a scăzut cu aproape 11% numai vinerea trecută. Pierderea săptămânală a depășit 17%.

Nvidia, cel mai important producător de cipuri pentru inteligență artificială, a crescut cu peste 31% luni. Revenirea a venit după șapte săptămâni consecutive de scăderi, perioadă în care acțiunile companiei pierduseră 46%.

Ulterior, titlurile Nvidia au coborât din nou, pierzând aproape 10% marți și miercuri.

Advanced Micro Devices (AMD) a scăzut cu 20% în două zile, joi și vineri săptămâna trecută.

În același timp, Micron Technology a înregistrat o depreciere de 27% în cele șapte zile încheiate vinerea trecută.

Creșterea comerțului mondial cu semiconductori este alimentată de cererea tot mai mare pentru componente destinate inteligenței artificiale.

Construirea accelerată a centrelor de date a dus la o nevoie tot mai mare de cipuri, în special de procesoare grafice (GPU).

Potrivit unei analize Rothschild & Co. Redburn, sute de miliarde de dolari în comenzi pentru GPU-uri și centre de date urmăresc să asigure puterea de calcul necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Cara Thomson, analistă Rothschild, a subliniat că puterea de calcul va deveni o resursă esențială pentru transformarea economiei mondiale.

„Puterea de calcul va fi noua marfă care va alimenta această transformare la scară globală”, a declarat Cara Thomson.

Cererea pentru semiconductori rămâne astfel foarte ridicată, în condițiile în care componentele necesare dezvoltării AI sunt tot mai greu de obținut.

Ascensiunea semiconductorilor în comerțul mondial ar putea avea efecte macroeconomice comparabile cu cele generate de explozia exporturilor de petrol din anii 1970.

În trecut, statele exportatoare de petrol reinvesteau o mare parte din excedentele comerciale în titluri de trezorerie americane și alte obligațiuni.

Aceste investiții contribuiau la finanțarea deficitelor SUA și susțineau cererea pentru datoria publică a altor state.

Jim Reid, șeful global al departamentului de cercetare macroeconomică și tematică al Deutsche Bank, consideră că economia mondială ar putea intra într-o etapă dominată de exporturile de cipuri.

„Timp de decenii, am vorbit despre petrodolar. Poate că, din ce în ce mai mult, trebuie să ne gândim la dolarul bazat pe cipuri”, a scris Jim Reid într-un raport publicat luna aceasta.

Potrivit analistului, statele asiatice care înregistrează excedente din exporturile de semiconductori sunt mai strâns legate de companiile americane din sectorul tehnologic.

O parte din veniturile obținute din exporturile de cipuri ar putea reveni astfel în acțiuni ale companiilor tehnologice americane, startup-uri și centre de date.

Aceste fluxuri financiare ar putea contribui suplimentar la finanțarea ciclului de investiții în inteligența artificială.

Schimbarea structurii comerțului mondial ar putea modifica și distribuția fluxurilor financiare internaționale.

Reid avertizează că noua etapă economică ar putea aduce oportunități de creștere, dar și fluctuații mai mari pe piețele financiare.