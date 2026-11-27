Postul Crăciunului aduce patru zile consecutive cu dezlegare la pește, începând de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie. Perioada coincide cu minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.

Dezlegarea din prima zi a lunii decembrie are o semnificație religioasă și este legată de pomenirea Sfintei Anastasia Șaguna, canonizată de Biserica Ortodoxă Română în 2025.

Postul Crăciunului 2026, început pe 15 noiembrie, intră astfel într-o perioadă cu mai multe zile consecutive în care credincioșii pot consuma pește. Potrivit calendarului bisericesc, între 28 noiembrie și 1 decembrie inclusiv, există zilnic dezlegare la pește.

Această succesiune este determinată de suprapunerea dezlegărilor obișnuite din zilele de weekend cu sărbători religioase importante din calendarul ortodox.

Credincioșii ortodocși care respectă rânduielile postului vor putea consuma pește timp de patru zile consecutive, începând de sâmbătă, 28 noiembrie. Fiecare dintre aceste zile este asociată unei sărbători sau unei rânduieli bisericești care permite această dezlegare.

Calendarul celor patru zile este următorul:

Sâmbătă, 28 noiembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cunoscut drept Arsenie Boca;

– Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cunoscut drept Arsenie Boca; Duminică, 29 noiembrie – dezlegare la pește potrivit rânduielilor obișnuite ale postului;

– dezlegare la pește potrivit rânduielilor obișnuite ale postului; Luni, 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna;

– Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna; Marți, 1 decembrie – Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

După această perioadă, următoarea zi cu dezlegare la pește va fi joi, 3 decembrie. Astfel, în intervalul 28 noiembrie – 3 decembrie, credincioșii vor putea consuma pește în cinci dintre cele șase zile.

Dezlegarea la pește din 1 decembrie are o explicație religioasă, chiar dacă data coincide cu Ziua Națională a României. În această zi, Biserica Ortodoxă Română o pomenește pe Sfânta Anastasia Șaguna, una dintre cele 16 femei cu viață sfântă canonizate de Sfântul Sinod în anul 2025.

Anastasia Șaguna a trăit între anii 1785 și 1836 și a fost mama mitropolitului Andrei Șaguna, una dintre personalitățile importante ale istoriei Bisericii Ortodoxe și ale românilor din Transilvania.

Data de 1 decembrie a fost stabilită pentru pomenirea Sfintei Anastasia Șaguna imediat după ziua în care este sărbătorit fiul său, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Acesta este motivul religios pentru care ziua de marți, 1 decembrie, figurează în calendar cu dezlegare la pește.

Potrivit informațiilor publicate de Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române, Postul Crăciunului 2026 cuprinde în total 14 zile cu dezlegare la pește. Dintre acestea, 11 sunt programate în perioada rămasă până la sărbătoarea Nașterii Domnului. Calendarul dezlegărilor la pește pentru perioada următoare este împărțit între lunile noiembrie și decembrie.

În luna noiembrie:

28 noiembrie, sâmbătă

29 noiembrie, duminică;

30 noiembrie, luni.

În luna decembrie:

1 decembrie, marți – Sfânta Anastasia Șaguna;

3 decembrie, joi – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani;

5 decembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit;

6 decembrie, duminică – Sfântul Nicolae;

7 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Filofteia;

12 decembrie, sâmbătă – Sfântul Ierarh Spiridon;

13 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Dosoftei;

19 decembrie, sâmbătă – Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești.

Acestea sunt zilele în care calendarul bisericesc permite consumul de pește înainte de Crăciun. Ultima dezlegare din acest an este programată pentru 19 decembrie.

Dezlegarea la pește nu reprezintă o întrerupere a Postului Crăciunului. Aceasta permite introducerea anumitor alimente în meniul credincioșilor, fără ca rânduiala postului să fie abandonată.

În zilele respective, pot fi consumate pește și preparate din pește, alături de alimente de origine vegetală. De asemenea, sunt permise untdelemnul și vinul, potrivit rânduielilor bisericești. În schimb, carnea, laptele, brânzeturile, ouăle și celelalte produse alimentare de origine animală care nu fac obiectul dezlegării rămân excluse din alimentație.

Din punct de vedere alimentar, Postul Crăciunului este considerat mai ușor decât Postul Paștelui, datorită numărului mai mare de zile în care este permis consumul de pește. Durata de 40 de zile a Postului Nașterii Domnului a fost uniformizată în anul 1166, în urma unui sinod desfășurat la Constantinopol.

Ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 va fi sâmbătă, 19 decembrie. După această dată, rânduielile bisericești prevăd o perioadă fără alte zile în care credincioșii să poată consuma pește.

Astfel, începând de duminică, 20 decembrie, și până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, calendarul ortodox nu mai include nicio dezlegare la pește.

Ajunul Crăciunului este, în mod tradițional, o zi de post mai aspru, care precedă sărbătoarea Nașterii Domnului.

Postul Nașterii Domnului se încheie pe 24 decembrie, iar vineri, 25 decembrie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Crăciunul, una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin.