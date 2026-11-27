Nestlé testează alimentația personalizată folosind ceasuri inteligente și biosenzori care monitorizează indicatori de sănătate. Compania elvețiană analizează posibilitatea de a dezvolta recomandări nutriționale adaptate organismului fiecărui consumator, pe baza informațiilor colectate de dispozitivele purtabile.

Gigantul alimentar a început să utilizeze astfel de tehnologii în studiile clinice, pentru a urmări reacțiile organismului la anumite produse și pentru a identifica modalități de personalizare a recomandărilor alimentare. Datele obținute ar putea contribui la identificarea produselor potrivite pentru fiecare persoană, în funcție de particularitățile sale de sănătate.

Nestlé analizează și posibilitatea valorificării comerciale a acestor informații, prin recomandarea unor produse din propriul portofoliu, în funcție de profilul individual al consumatorilor. Potrivit publicației de specialitate FoodNavigator, care a relatat vineri, 27 noiembrie, despre inițiativă, proiectul face parte din direcțiile de dezvoltare tehnologică urmărite de grupul elvețian.

Proiectul Nestlé presupune utilizarea unor senzori capabili să monitorizeze continuu diferiți indicatori de sănătate. Informațiile colectate ar putea fi folosite pentru formularea unor recomandări nutriționale adaptate nevoilor și particularităților fiecărui consumator.

Un exemplu este un studiu clinic desfășurat recent în China, în care cercetătorii companiei au utilizat biosenzori purtabili pentru a evalua efectele extractului din frunze de dud asupra nivelului glicemiei. Monitorizarea reacțiilor organismului oferă posibilitatea analizării efectelor unui produs pe baza unor date măsurate direct.

Stefan Palzer, directorul de tehnologie al Nestlé, a explicat într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal că monitorizarea organismului permite demonstrarea efectelor unui produs într-un mod simplu și accesibil. Oficialul a precizat însă că tehnologia senzorilor are nevoie de îmbunătățiri înainte de a putea fi utilizată la un nivel mai avansat.

Nestlé poartă discuții cu producătorii din industria tehnologică pentru dezvoltarea unor senzori capabili să măsoare neinvaziv glicemia și tensiunea arterială. Aceste informații ar putea contribui la extinderea posibilităților de monitorizare a sănătății prin intermediul dispozitivelor purtabile.

În prezent, ceasurile inteligente nu dispun de o precizie suficientă pentru măsurarea nivelului glicemiei. Această limitare reprezintă unul dintre obstacolele tehnologice care trebuie depășite înainte ca astfel de dispozitive să poată furniza informații relevante pentru recomandări nutriționale individualizate.

Compania nu a anunțat o dată la care ar putea introduce pe piață un serviciu de recomandări alimentare bazat pe datele colectate de ceasurile inteligente. Discuțiile cu producătorii de tehnologie și testele realizate prin intermediul studiilor clinice fac parte din procesul de evaluare a posibilităților oferite de aceste dispozitive.

Dezvoltarea soluțiilor de alimentație personalizată face parte dintr-o strategie mai amplă a grupului elvețian, care urmărește integrarea inteligenței artificiale, roboticii și senzorilor inteligenți în activitatea companiei.

Pe 20 noiembrie, Nestlé a inaugurat la Orbe, în vestul Elveției, un centru de cercetare și dezvoltare dedicat tehnologiilor avansate. Noua unitate poartă numele de Deep Tech Center și are rolul de a susține dezvoltarea și testarea unor soluții tehnologice destinate mai multor domenii de activitate ale grupului.

Specialiștii centrului vor lucra la tehnologii pentru personalizarea alimentației, dar și la soluții care să contribuie la îmbunătățirea proceselor de producție și la dezvoltarea unor produse noi. Activitatea va include atât cercetarea, cât și testarea practică a tehnologiilor aflate în diferite etape de dezvoltare.

Deep Tech Center dispune de spații special amenajate pentru realizarea prototipurilor și testarea tehnologiilor la scară pilot. Aceste facilități permit evaluarea soluțiilor înainte de introducerea lor în operațiunile grupului Nestlé.

Utilizarea informațiilor despre sănătatea consumatorilor în dezvoltarea unor recomandări comerciale ridică probleme legate de confidențialitatea datelor personale și de obținerea consimțământului utilizatorilor. Datele colectate prin intermediul ceasurilor inteligente și al biosenzorilor pot include informații sensibile, ceea ce impune atenție asupra modului în care acestea sunt utilizate.

Printre dificultățile identificate se numără precizia senzorilor, respectarea cerințelor legislative și interpretarea corectă a volumului mare de informații obținute prin monitorizarea continuă. Calitatea datelor este importantă pentru formularea unor recomandări nutriționale relevante și pentru evitarea unor interpretări greșite ale indicatorilor de sănătate.

Specialiștii atrag atenția și asupra încrederii consumatorilor în aceste tehnologii. Disponibilitatea oamenilor de a furniza informații despre propria sănătate depinde și de beneficiile concrete pe care le primesc în schimbul accesului la aceste date.