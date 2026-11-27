Rompetrol Rafinare a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net de 185,6 milioane de dolari, după ce în perioada similară a anului trecut raportase pierderi de 20,6 milioane de dolari. Compania, care operează rafinăriile Petromidia și Vega, a beneficiat de marjele ridicate de rafinare de pe piețele internaționale și regionale. În același timp, Petromidia a consemnat cea mai bună performanță energetică din istoria sa.

Compania controlată de KMG International, divizia înregistrată în Olanda a grupului petrolier de stat kazah KazMunayGas, a raportat rezultate financiare semnificativ mai bune în intervalul ianuarie-septembrie 2026.

Cifra de afaceri a ajuns la 5,8 miliarde de dolari, iar rezultatul operațional consolidat EBITDA s-a ridicat la 347 de milioane de dolari. Acest indicator reprezintă profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.

Profitul net de 185,6 milioane de dolari contrastează cu pierderea de 20,6 milioane de dolari înregistrată în primele nouă luni din 2025.

Rezultatele au fost influențate și de modificările legislative privind plafonarea marjelor comerciale. Măsurile au vizat sectoarele de rafinare și distribuție între aprilie și sfârșitul lunii iunie 2026.

În august, plafonarea a fost reintrodusă pentru segmentul distribuției, măsura urmând să rămână aplicabilă până la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

În absența intervențiilor guvernamentale, rezultatele companiei ar fi putut fi și mai ridicate. Menținerea plafonării marjelor comerciale ar putea împiedica repetarea unor performanțe financiare similare.

În primele nouă luni ale anului, compania a comercializat pe piața românească 71% din produsele obținute prin intermediul celor două rafinării.

Decizia a venit în contextul creșterii cererii de carburanți în regiune și la nivel european. Rompetrol a urmărit astfel să susțină stabilitatea energetică a României, deși existau oportunități viabile pentru export.

Volumul produselor petroliere exportate a scăzut cu 31% față de perioada ianuarie-septembrie 2025.

Petromidia, cea mai mare rafinărie din România, a procesat aproximativ 4,1 milioane de tone de materii prime în intervalul analizat. Cantitatea a fost mai mică decât în anul precedent, în principal din cauza reviziei programate desfășurate în martie 2026.

În perioada de raportare, rafinăria a procesat zilnic aproximativ 14.700 de tone de țiței. Gradul de utilizare a capacității a fost de aproape 98%, iar producția de carburanți s-a apropiat de 3,3 milioane de tone.

Pe lângă volumul procesat și producția de carburanți, Petromidia a înregistrat un rezultat istoric în privința consumului energetic.

În intervalul ianuarie-septembrie 2026, indicele de eficiență energetică (EII) a ajuns la 91,9 puncte. Acesta reprezintă cea mai bună performanță energetică obținută vreodată de rafinărie.

Rezultatele din activitatea de distribuție au fost, la rândul lor, pozitive. Vânzările de carburanți prin rețeaua de retail au crescut cu 6%.

Evoluția a fost susținută de cererea mai mare din perioada verii, de volumele suplimentare direcționate către România și de extinderea rețelei de benzinării.

Creșterea vânzărilor a contribuit la atenuarea efectelor crizei carburanților și la menținerea continuității aprovizionării consumatorilor.

În schimb, vânzările prin canalul en gros au rămas la un nivel similar. Compania a continuat să asigure produsele petroliere necesare clienților din mediul de afaceri și sectorul instituțional.

Rompetrol a ajuns la 1.201 puncte de comercializare și pregătește noi stații de încărcare electrică

Rețeaua de distribuție a fost extinsă în cursul acestui an prin deschiderea a patru stații noi. Acestea sunt amplasate pe Autostrada Transilvania (A3) și în județul Suceava.

Compania pregătește și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate electrică. Un proiect strategic prevede instalarea a încă 26 de puncte de încărcare ultrarapidă pentru autoturisme și vehicule comerciale.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, rețeaua Rompetrol din România cuprindea 1.201 puncte de comercializare aflate în funcțiune.

Aceasta include stațiile proprii, unitățile operate de parteneri și stațiile mobile. Din ultima categorie fac parte stațiile expres și cuvele, precum și bazele interne cu capacități de 9 și 20 de metri cubi.

Structura acționariatului include KMG International, care deține direct și indirect 54,63% din companie, și Statul Român, prin Ministerul Energiei, cu o participație de 44,7%.

Rompetrol Rafinare este listată la Bursa de Valori București, sub simbolul RRC. La ultimul preț de 0,645 lei pe acțiune, capitalizarea bursieră a companiei era de 17,1 miliarde de lei.

Compania solicită Guvernului eliminarea impozitelor suplimentare aplicate industriei petroliere de la 1 ianuarie 2027

Pe lângă prezentarea rezultatelor financiare, compania a readus în discuție regimul fiscal aplicabil sectorului petrolier.

Rompetrol consideră că un cadru fiscal predictibil, orientat către investiții, este necesar pentru continuarea proiectelor de dezvoltare și consolidarea activităților de rafinare și distribuție.

Potrivit companiei, stabilitatea fiscală ar permite și menținerea puterii de cumpărare a angajaților, păstrarea pachetului de beneficii și sprijinirea comunităților locale. Totodată, aceasta ar susține contribuțiile la bugetul de stat și la economia națională.

Compania solicită respectarea calendarului inițial privind caracterul temporar al suprataxărilor și eliminarea acestora de la începutul anului viitor.

În acest sens, Rompetrol cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a impozitului specific aplicat sectorului petrolier și gazelor naturale (ICAS). Cel din urmă este calculat independent de performanța operațională a companiei.

Rompetrol Rafinare a transmis că eliminarea celor două impozite ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Compania a mai precizat că a virat la bugetul de stat aproximativ 11,7 miliarde de dolari începând din 2020 și până în prezent.