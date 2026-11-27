Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri, 27 noiembrie, principiile care vor sta la baza bugetului de stat pentru 2027. Guvernul urmărește să controleze cheltuielile publice, să îmbunătățească încasările și să reducă risipa din administrație.

Oficialul a precizat că statul trebuie să înceapă prin restructurarea companiilor cu pierderi și printr-o colectare mai eficientă a obligațiilor fiscale. Totodată, investițiile și fondurile europene vor avea un rol important în construcția bugetară.

Nazare a afirmat că România are nevoie de responsabilitate și de colaborare între autorități, companii și cetățeni, nu de alarmism sau promisiuni fără acoperire.

Alexandru Nazare a explicat că bugetul pentru 2027 va respecta câteva principii considerate esențiale pentru echilibrul economic.

Primul obiectiv este protejarea stabilității fiscale și evitarea unor poveri suplimentare pentru economie. Ministrul a susținut că un buget prudent poate contribui la temperarea inflației și la reducerea costurilor de finanțare.

Al doilea principiu vizează protejarea investițiilor și accelerarea absorbției fondurilor europene. România are la dispoziție 19 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru perioada 2027-2029, la care se adaugă finanțarea prin programul SAFE.

„În primul rând, protejăm stabilitatea fiscală şi evităm împovărarea suplimentară a economiei. Un buget cumpătat, fără derapaj în cheltuirea banilor publici, reprezintă un pas esenţial în aportul de temperarea inflaţiei şi de scăderea costurilor de finanţare în economie. În al doilea rând, protejăm investiţiile şi accelerăm absorbţia fondurilor europene. Avem cele 19 miliarde de euro, despre care spuneam anterior, disponibile în fondurile de coeziune pentru perioada 2027-2029. Mai avem finanţarea SAFE”, a spus ministrul.

Ministrul a subliniat că prioritatea principală este finalizarea șantierelor deja deschise. Resursele disponibile ar urma să fie orientate către investiții productive, care generează efecte economice concrete.

„Prioritatea zero este să finalizăm şantierele deja deschise şi să reorientăm resursele către investiţii productive cu efect real de multiplicare în economie”, a menționat Alexandru Nazare.

Un alt principiu al bugetului pentru 2027 vizează eficientizarea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor colectate.

Nazare a afirmat că eforturile de consolidare fiscală nu trebuie să fie suportate exclusiv de mediul economic. În opinia sa, administrația trebuie să ofere primul exemplu prin eliminarea risipei și restructurarea companiilor de stat care înregistrează pierderi.

Ministrul a mai indicat că o colectare mai eficientă trebuie susținută de modernizarea ANAF. Scopul este ca toate persoanele și companiile să își achite obligațiile fiscale.

„În al treilea rând, facem ordine în cheltuielile statului şi îmbunătăţim colectarea. Nu putem cere eforturi doar de la economie. Statul trebuie să dea primul exemplu prin eliminarea risipei din administraţie, restructurarea companiilor şi cu pierderi şi o colectare mai eficientă, susţinută, bineînţeles, de modernizarea ANAF, astfel încât toată lumea să-şi plătească obligaţiile”, a arătat ministrul Finanţelor.

Al patrulea principiu prezentat de Alexandru Nazare presupune corelarea deciziilor publice cu resursele financiare reale ale României.

Ministrul a explicat că orice cheltuială permanentă nouă trebuie să aibă o sursă permanentă de finanțare. Această regulă ar permite creșterea sustenabilă a veniturilor populației și menținerea unor servicii publice de calitate.

Nazare a indicat în special sănătatea și educația, domenii în care finanțarea trebuie să susțină servicii publice corespunzătoare.

„În al patrulea rând, corelăm orice decizie publică cu resursele reale ale ţării. Orice cheltuială permanentă nouă trebuie să aibă o sursă permanentă de finanţare. Doar aşa putem susţine o creştere sănătoasă a veniturilor populaţiei şi servicii publice de calitate în sănătate şi educaţie”, a mai spus el.

Ministrul Finanțelor a declarat că România nu are nevoie de alarmism sau de promisiuni care nu pot fi susținute financiar. El a pledat pentru consecvență, respectarea angajamentelor și colaborare între stat, mediul de afaceri și cetățeni.

Alexandru Nazare a afirmat că, în ultimul an și jumătate, autoritățile au reușit să evite o criză și să recâștige încrederea partenerilor.

Pentru 2027, obiectivul Guvernului este ca stabilitatea obținută să se transforme în dezvoltare economică și în îmbunătățirea nivelului de trai.