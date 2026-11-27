Sistemul sanitar se confruntă cu un deficit de aproximativ 30.000 de angajați, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a anunțat că intenționează să solicite deblocarea unor posturi în primul trimestru din 2027, pentru organizarea de noi concursuri de angajare. Măsura ar urma să vizeze atât personalul medical, cât și angajații auxiliari și administrativi ai spitalelor.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, în timpul unei vizite în județul Prahova, că spitalele din România se confruntă cu o lipsă importantă de personal.

Potrivit acestuia, deficitul este de aproximativ 30.000 de persoane și afectează toate categoriile profesionale din sistemul sanitar.

„În toată ţara avem o criză de personal în sistemul de sănătate. Deficitul de resursă umană în sănătate este de 30.000 de oameni. El nu va putea fi redus cu vechea gândire, după care a funcţionat Guvernul, şi anume, cu tăieri de sus până jos”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul consideră că reducerea cheltuielilor prin blocarea angajărilor nu poate rezolva problema lipsei de personal din spitale.

Alexandru Rogobete a anunțat că va încerca să obțină aprobarea unui nou memorandum pentru deblocarea unor posturi în sistemul sanitar, în primele trei luni ale anului 2027.

Înainte de stabilirea numărului de posturi care ar putea fi scoase la concurs, Ministerul Sănătății verifică situația angajărilor aprobate anterior.

În luna iunie a fost adoptat un memorandum prin care au fost deblocate 7.000 de posturi.

Ministrul a solicitat o analiză pentru a afla câte dintre acestea au fost ocupate și câte au fost efectiv scoase la concurs.

„Am cerut o analiză la Ministerul Sănătăţii să văd din memorandumul din iunie, în care s-au deblocat 7.000 de posturi, câte din ele s-au ocupat, câte au fost scoase la concurs. Diferenţa, vorbesc aici de cele neocupate, va fi redistribuită pentru anul viitor”, a explicat Rogobete.

Deocamdată, nu a fost anunțat numărul exact al posturilor care ar putea fi deblocate prin noul memorandum.

Ministerul Sănătății a început să solicite spitalelor informații privind necesarul de personal.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, o parte dintre unitățile sanitare au transmis deja răspunsurile, urmând ca datele să fie analizate pentru stabilirea priorităților.

Ministrul a precizat că viitoarele angajări nu trebuie să se limiteze la medici și asistenți medicali.

Acestea ar trebui să includă și infirmiere, personal auxiliar, precum și angajați din structurile tehnice, economice și administrative, cunoscute sub denumirea TESA.

Rogobete consideră că funcționarea spitalelor depinde și de aceste categorii profesionale, care asigură activități precum achiziționarea medicamentelor și a materialelor sanitare.

„Noi vorbim doar de doctori, dar eu vă zic că dacă nu avem un TESA şi un personal administrativ suficient şi performant, toate clădirile astea noi nu vor funcţiona, pentru că nu are cine să achiziţioneze medicamente, consumabile şi aşa mai departe”, a declarat ministrul.

Ministrul Sănătății a subliniat că investițiile în construirea și modernizarea spitalelor trebuie însoțite de măsuri pentru asigurarea personalului necesar.

În opinia sa, dezvoltarea infrastructurii sanitare nu este suficientă dacă unitățile medicale nu au angajați care să gestioneze activitățile administrative și logistice.

„Eu pun accent mare şi pe personalul administrativ, care este absolut necesar pentru funcţionarea unui spital”, a precizat Alexandru Rogobete.

Acesta a reiterat că intenționează să promoveze un nou memorandum în primul trimestru din 2027, pentru a permite scoaterea la concurs a unui număr suplimentar de posturi în sistemul public de sănătate.