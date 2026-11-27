Adolescenții pot petrece ore întregi pe rețelele sociale, unde nu toate informațiile și interacțiunile sunt sigure. X, platforma deținută de Elon Musk, introduce acum funcții prin care părinții pot supraveghea activitatea copiilor. Noile instrumente permit limitarea timpului online, controlarea contactelor și filtrarea conținutului.

Rețeaua socială X , deținută de Elon Musk, introduce, cu întârziere, funcții de control parental.

Noile opțiuni le permit părinților să gestioneze activitatea adolescenților cu vârste între 13 și 17 ani.

Conturile adolescenților sunt trecute automat într-un mod protejat. Acesta restricționează accesul la conținut sensibil și blochează targetarea publicitară.

Părinții pot stabili timpul petrecut de adolescenți pe platformă. De asemenea, pot aproba noii urmăritori și limita recomandările algoritmului.

Astfel, algoritmul poate recomanda doar conturi ale utilizatorilor de aceeași vârstă.

Părinții pot bloca afișarea postărilor care conțin anumite cuvinte. Totodată, aceștia pot controla contactele cu care adolescenții comunică.

Funcțiile permit părinților să vadă cu cine discută adolescenții. Totuși, aceștia nu pot accesa conținutul mesajelor.

Rețeaua socială X susține că noua abordare oferă părinților control. Totodată, platforma afirmă că măsurile respectă intimitatea adolescenților. X este considerată de mulți una dintre cele mai puțin reglementate platforme online. Criticile s-au intensificat după preluarea acesteia de către Elon Musk.

În ultimii ani, platforma a fost asociată cu numeroase situații controversate. Printre acestea se numără discursurile care promovează ura și imaginile cu persoane dezbrăcate, generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

X s-a confruntat, de asemenea, cu probleme legate de dezinformare. Algoritmul său a fost criticat pentru promovarea postărilor care par să reflecte viziunile lui Musk.