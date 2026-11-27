România se pregătește pentru un episod de iarnă autentică în acest weekend, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 27 noiembrie, mai multe atenționări Cod galben de ninsori, viscol și vânt puternic.

Avertizările vizează 16 județe și municipiul București, unde sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, depuneri de zăpadă de peste 15 centimetri în sudul țării, rafale de vânt de până la 70 km/h și o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi care vor coborî până la -10 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, vineri, 27 noiembrie, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în jumătatea nordică a Moldovei și în estul Transilvaniei. Începând din orele serii, va ninge în cea mai mare parte a Moldovei, unde se va depune un strat de zăpadă cu grosimi medii de 4-8 centimetri.

Din după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, ninsorile se vor extinde și în regiunile sudice. În Oltenia și, pe alocuri, în sudul și sud-vestul Munteniei, stratul de zăpadă va avea, în general, 5-10 centimetri, însă izolat va depăși 15 centimetri.

La munte va continua să ningă, iar în special în Carpații Meridionali se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5-10 centimetri, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prima atenționare Cod galben este valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00. Aceasta vizează Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei, unde vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-70 km/h.

În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Cea de-a doua atenționare Cod galben este valabilă de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 15:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, vântul va continua să se intensifice în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50-70 km/h.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și, local, în județele Ialomița și Constanța, intensificările vântului vor fi asociate temporar cu ninsori. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 5-15 l/mp și, izolat, în sudul Munteniei, la 20 l/mp.

În aceste zone se va produce viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri.

Cele mai importante depuneri de zăpadă sunt prognozate în județele Mehedinți, Dolj și Olt. Aici va ninge consistent, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri și, izolat, va depăși 25 de centimetri. Cantitățile de precipitații vor fi echivalente cu 20-35 l/mp.

Temporar, vântul va avea rafale de 45-50 km/h, va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Bucureștiul se află printre zonele vizate de avertizările meteorologice, iar vremea se va răci accentuat pe parcursul weekendului.

Vineri, 27 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, iar seara și în cursul nopții vor fi precipitații sub formă de ploaie. În a doua parte a nopții, vântul se va intensifica și va ajunge la rafale de 50-60 km/h.

Sâmbătă, 28 noiembrie, precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, după care se vor transforma treptat în ninsoare. În Capitală se va depune un strat de zăpadă de 2-4 centimetri.

Vântul va sufla cu viteze de 50-60 km/h și va viscoli ninsoarea. Temperaturile vor continua să scadă, iar în cursul nopții vor ajunge la valori cuprinse între -4 și -3 grade Celsius.

Duminică, 29 noiembrie, vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Temperatura maximă va fi de aproximativ -1 grad Celsius, iar vântul va avea rafale de 50-55 km/h.

Pentru municipiul București sunt în vigoare o informare meteorologică privind precipitațiile mixte, intensificările vântului, răcirea accentuată și ninsoarea viscolită, precum și cele două atenționări Cod galben. Prima vizează vântul puternic, de sâmbătă dimineață până după-amiază, iar cea de-a doua se referă la intensificările vântului și viscol, de sâmbătă după-amiază până duminică dimineață.

Pe lângă ninsori și viscol, România va traversa un proces de răcire accentuată. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 28-29 noiembrie, temperaturile minime vor fi negative în cea mai mare parte a țării.

Cele mai scăzute valori sunt prognozate în estul Transilvaniei, unde temperaturile vor coborî în jurul valorii de -10 grade Celsius.

Duminică, 29 noiembrie, vremea va rămâne deosebit de rece, iar temperaturile maxime se vor menține negative în estul, sudul și centrul țării. Cele mai mici valori sunt așteptate în nordul Moldovei și în zonele depresionare, unde maximele vor ajunge în jurul valorii de -6 grade Celsius.