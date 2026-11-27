Prelungirea vieții profesionale cu doi ani și majorarea contribuției la pensii de la 25% la 26% din salariul brut sunt două dintre măsurile analizate de economiștii CFA România pentru reducerea presiunii asupra sistemului public de pensii. Acestea reprezintă scenarii de simulare, nu decizii adoptate de autorități. Studiul avertizează că România se apropie de o perioadă dificilă, în care numărul pensionarilor va crește, iar cel al contribuabililor ar putea scădea.

Un studiu realizat de Asociația CFA România analizează măsurile prin care statul ar putea asigura finanțarea sistemului public de pensii în următoarele decenii.

Documentul, intitulat „Presiunea demografică și viitorul economic al României. Costul inacțiunii și necesitatea reformelor”, a fost prezentat miercuri și examinează inclusiv efectele îmbătrânirii populației asupra serviciilor medicale și de îngrijire de lungă durată.

Economiștii au simulat aplicarea simultană a două măsuri: creșterea cu doi ani a vârstei efective de retragere din activitate și majorarea contribuției de asigurări sociale (CAS) de la 25% la 26% din salariul brut.

Contribuția suplimentară de un punct procentual ar urma să fie direcționată integral către sistemul public de pensii, Pilonul I, fără reducerea sumelor destinate Pilonului II.

Autorii precizează însă că prelungirea vieții profesionale nu presupune automat majorarea vârstei legale de pensionare pentru toți salariații.

„Cei doi ani suplimentari reprezintă o creştere a vârstei efective de ieşire din activitate, nu automat o majorare uniformă a vârstei legale de pensionare”, explică specialiștii.

De asemenea, creșterea CAS nu reprezintă o recomandare a CFA România, ci o alternativă analizată pentru situația în care reformele structurale nu ar reduce suficient presiunea asupra bugetului public.

Simulările pornesc de la ipoteza că românii beneficiază de pensie, în medie, timp de 18 ani, iar 75% dintre persoanele care își amână pensionarea continuă să lucreze legal și să plătească contribuții.

În acest scenariu, statul ar încasa mai multe contribuții sociale și ar reduce temporar cheltuielile cu pensiile.

Potrivit calculelor CFA România, aplicarea celor două măsuri ar diminua necesarul de finanțare a Pilonului I cu aproximativ 1,8 puncte procentuale din PIB.

În scenariul unor reforme moderate, necesarul de finanțare pentru anul 2035 ar scădea de la 4,22% la 2,41% din PIB.

În cazul unor reforme mai ambițioase, acesta s-ar reduce de la 3,19% la 1,40% din PIB.

Autorii atrag atenția că simularea nu ține cont de diferențele dintre salariați privind profesia, sănătatea, veniturile sau istoricul contribuțiilor. De asemenea, nu este recalculată pensia individuală aferentă celor doi ani suplimentari de muncă.

Una dintre problemele identificate de economiști este diferența dintre numărul persoanelor care muncesc și cel al persoanelor care contribuie efectiv la sistemul public de pensii.

În 2025, România avea aproximativ 7,69 milioane de persoane ocupate, însă numai 5,75 milioane plăteau contribuții la Pilonul I.

Diferența de 1,94 milioane include lucrători independenți, persoane care practică agricultura de subzistență, lucrători familiali neremunerați și alte categorii profesionale.

În absența reformelor, numărul contribuabililor ar putea scădea la 5,24 milioane în 2035.

În schimb, într-un scenariu cu reforme ambițioase, economiștii estimează că România ar putea ajunge la 6,98 milioane de contribuabili în același an.

Printre soluțiile analizate se numără reducerea muncii nedeclarate, stimularea ocupării și creșterea productivității economiei.

Studiul arată că durata estimată a vieții profesionale în România era de 32,7 ani în 2025, comparativ cu media europeană de 37,5 ani.

Diferența este de aproape cinci ani, deși numărul orelor lucrate săptămânal în România este mai ridicat.

„Românii nu muncesc puține ore, ci prea puțini ani”, subliniază specialiștii CFA România.

Economiștii explică această situație prin participarea redusă la piața muncii și perioadele în care unele persoane de vârstă activă nu sunt angajate.

Probleme există și în cazul persoanelor aflate spre finalul carierei.

În 2023, rata de ocupare a acestora era de 51% în România, comparativ cu media de 66% din țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

CFA România propune îmbunătățirea condițiilor de muncă, programe de formare profesională și stimulente pentru angajarea sau menținerea în activitate a persoanelor de peste 55 de ani.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, populația României ar putea scădea de la aproximativ 19 milioane de locuitori în 2022 la 15 milioane în 2070.

În același timp, ponderea persoanelor vârstnice va crește.

Dacă în 2022 existau 33 de persoane de cel puțin 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani, în 2070 raportul ar putea ajunge la 56 la 100.

Economiștii consideră că perioada 2035-2055 va fi deosebit de dificilă, deoarece generațiile numeroase născute după 1966 vor ajunge la vârsta pensionării.

În lipsa reformelor, raportul dintre pensia publică medie și salariul mediu brut ar putea scădea de la 40,89% în 2030 la 31,88% în 2050 și la 27,21% în 2070.

Aceste valori nu înseamnă neapărat că pensiile vor scădea în valoare nominală, ci că ar putea crește mai lent decât salariile.

Calculele nu includ veniturile suplimentare pe care pensionarii le-ar putea primi din Pilonul II.

Studiul CFA România analizează trei scenarii privind finanțarea sistemului public de pensii, a serviciilor medicale și a îngrijirii de lungă durată.

În scenariul fără reforme, statul ar avea nevoie în 2035 de finanțare suplimentară echivalentă cu 7,16% din PIB pentru cele trei sisteme.

În cazul reformelor moderate, necesarul ar scădea la 4,11% din PIB.

Aplicarea unor reforme ambițioase ar reduce această valoare la 0,99% din PIB.

Chiar și în scenariul cel mai favorabil, economiștii estimează că vor fi necesare fonduri suplimentare până în 2061.

Specialiștii consideră că România trebuie să folosească următorii ani pentru creșterea numărului de contribuabili, stimularea investițiilor, îmbunătățirea colectării taxelor și dezvoltarea capacității economiei.

„Demografia acestei ferestre generaționale nu mai poate fi schimbată în mod semnificativ, dar efectele sale economice și bugetare pot fi influențate”, au transmis autorii studiului.

Aceștia subliniază că scenariile prezentate sunt simulări economice, nu prognoze certe privind evoluția sistemului public de pensii.