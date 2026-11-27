Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a crescut ușor în octombrie 2026 față de septembrie, însă a înregistrat o scădere importantă comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că declinul se menține și la nivelul primelor zece luni din an, când numărul autorizațiilor a fost cu 16,8% mai mic decât în perioada similară din 2025.

În octombrie 2026 au fost eliberate 2.327 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 4,6% mai multe decât în septembrie, dar cu 28,6% mai puține față de octombrie 2025. Suprafața utilă totală aferentă acestor autorizații a ajuns la 495.776 de metri pătrați, în scădere cu 27,2% comparativ cu luna precedentă și cu 40,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din totalul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale eliberate în octombrie, 69,9% au vizat zona rurală.

În primele zece luni din 2026, respectiv în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie, au fost eliberate 26.343 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Numărul este cu 16,8% mai mic decât în intervalul similar din 2025.

Comparativ cu luna septembrie 2026, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 102. Evoluția pozitivă s-a înregistrat în șase dintre cele opt regiuni de dezvoltare.

Cele mai mari creșteri au fost consemnate în regiunea Nord-Est, cu 87 de autorizații în plus, urmată de București-Ilfov, cu 63, și Nord-Vest, cu 36. În Sud-Muntenia au fost eliberate cu 29 de autorizații mai multe, în Sud-Vest Oltenia cu 25, iar în Sud-Est cu două.

În schimb, numărul autorizațiilor a scăzut în regiunea Centru, cu 126, și în regiunea Vest, cu 14.

Deși numărul autorizațiilor rezidențiale a fost mai mare, suprafața utilă totală a scăzut cu 27,2%, respectiv cu 184.835 de metri pătrați, de la 680.611 mp în septembrie la 495.776 mp în octombrie.

În octombrie 2026 au fost eliberate 490 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale, cu 16,7% mai multe decât în septembrie. Suprafața utilă totală aferentă acestora a fost de 160.123 mp, în scădere cu 35,2% față de luna precedentă.

Comparativ cu septembrie, suprafața utilă autorizată pentru clădirile nerezidențiale s-a redus cu 86.922 mp. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în regiunea Vest, cu 32.302 mp, și în București-Ilfov, cu 31.449 mp.

Alte diminuări au fost consemnate în Sud-Est, cu 16.201 mp, Centru, cu 14.011 mp, Sud-Vest Oltenia, cu 6.961 mp, și Nord-Vest, cu 6.861 mp.

Au existat însă și două regiuni în care suprafața utilă autorizată pentru clădirile nerezidențiale a crescut. În Sud-Muntenia, majorarea a fost de 11.146 mp, iar în Nord-Est, de 9.717 mp.

Din totalul celor 490 de autorizații nerezidențiale, șapte au vizat clădiri administrative, pentru care suprafața utilă a fost de 2.374 mp. Celelalte 483 de autorizații au fost eliberate pentru alte clădiri nerezidențiale, cu o suprafață utilă cumulată de 157.749 mp.

Comparația cu octombrie 2025 indică o reducere atât a numărului autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale, cât și a suprafeței utile totale. Numărul acestora a scăzut cu 28,6%, echivalentul a 932 de autorizații, iar suprafața utilă s-a diminuat cu 40,7%.

Declinul numărului de autorizații rezidențiale a fost consemnat în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Cea mai mare scădere a fost în Sud-Est, unde au fost eliberate cu 198 de autorizații mai puține decât în octombrie 2025.

În Nord-Est, reducerea a fost de 159 de autorizații, în Vest de 137, iar în Nord-Vest de 133. Sud-Muntenia a înregistrat o scădere de 122 de autorizații, București-Ilfov de 79, Centru de 75, iar Sud-Vest Oltenia de 29.

Și în cazul clădirilor nerezidențiale, octombrie 2026 a adus rezultate mai slabe decât aceeași lună din 2025. Numărul autorizațiilor a scăzut cu 26,5%, în timp ce suprafața utilă totală s-a redus cu 38%, respectiv cu 98.132 mp.

La nivel regional, suprafața utilă autorizată pentru clădiri nerezidențiale a scăzut în șapte dintre cele opt regiuni. Cea mai mare diminuare a fost înregistrată în Centru, cu 36.083 mp.

Au urmat regiunea Nord-Est, cu o scădere de 21.318 mp, București-Ilfov, cu 17.722 mp, Nord-Vest, cu 17.627 mp, Vest, cu 8.818 mp, Sud-Est, cu 5.566 mp, și Sud-Vest Oltenia, cu 2.002 mp.

Singura regiune în care suprafața utilă autorizată pentru clădiri nerezidențiale a crescut față de octombrie 2025 a fost Sud-Muntenia, cu 11.004 mp în plus.

În perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2026 au fost eliberate 26.343 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 16,8% mai puține decât în intervalul 1 ianuarie – 31 octombrie 2025.

Scăderile au fost înregistrate în toate regiunile de dezvoltare. Nord-Est a avut cea mai mare diminuare, cu 1.325 de autorizații mai puține. În Sud-Muntenia au fost eliberate cu 827 mai puține, în Vest cu 800, iar în Nord-Vest cu 784.

În Sud-Est, numărul autorizațiilor a scăzut cu 727, în Centru cu 503, în București-Ilfov cu 229, iar în Sud-Vest Oltenia cu 140.

Datele INS evidențiază diferențe între mediul urban și cel rural, dar și între autorizațiile pentru clădiri rezidențiale, administrative și alte clădiri nerezidențiale.

În cazul clădirilor rezidențiale, din totalul de 2.327 de autorizații eliberate în octombrie, 701 au vizat mediul urban, iar 1.626 mediul rural. Suprafața utilă a fost de 247.840 mp în mediul urban și de 247.936 mp în mediul rural.

Pentru clădirile administrative au fost eliberate șapte autorizații, dintre care două în mediul urban și cinci în mediul rural. Suprafața utilă aferentă a fost de 1.119 mp în urban și 1.255 mp în rural.

În categoria celorlalte clădiri nerezidențiale au fost înregistrate 483 de autorizații: 167 în mediul urban și 316 în mediul rural. Suprafața utilă a fost de 57.595 mp în urban și de 100.154 mp în rural.

Situația completă a autorizațiilor și a suprafețelor utile, potrivit datelor INS, este următoarea:

Categoria clădirilor Octombrie 2025 Septembrie 2026 Octombrie 2026 Rezidențiale, număr 3.259 2.225 2.327 Rezidențiale, suprafață utilă (mp) 836.435 680.611 495.776 Administrative, număr 16 11 7 Administrative, suprafață utilă (mp) 14.857 4.981 2.374 Alte clădiri nerezidențiale, număr 651 409 483 Alte clădiri nerezidențiale, suprafață utilă (mp) 243.398 242.064 157.749

În octombrie 2026, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale din mediul urban a fost de 701, față de 978 în octombrie 2025 și 701 în septembrie 2026. În mediul rural au fost eliberate 1.626 de autorizații, comparativ cu 2.281 în octombrie 2025 și 1.524 în septembrie 2026.

În ceea ce privește suprafața utilă a clădirilor rezidențiale, în mediul urban aceasta a scăzut de la 403.578 mp în octombrie 2025 și 407.222 mp în septembrie 2026 la 247.840 mp în octombrie 2026. În mediul rural, suprafața a coborât de la 432.857 mp în octombrie 2025 și 273.389 mp în septembrie 2026 la 247.936 mp în octombrie 2026.

INS prezintă și evoluția numărului de locuințe și a suprafeței utile din clădirile rezidențiale autorizate în intervalul octombrie 2025 – octombrie 2026.

În octombrie 2025 au fost înregistrate 7.503 locuințe autorizate, iar suprafața utilă aferentă a fost de 836.435 mp. În noiembrie 2025, numărul a urcat la 8.732 de locuințe, cu o suprafață utilă de 879.030 mp. În decembrie 2025 au fost consemnate 9.469 de locuințe și 894.770 mp.

În primele luni din 2026, evoluția a fost următoarea:

Ianuarie: 5.180 de locuințe și 532.378 mp suprafață utilă.

Februarie: 5.843 de locuințe și 653.685 mp.

Martie: 6.568 de locuințe și 713.450 mp.

Aprilie: 8.030 de locuințe și 854.061 mp.

Mai: 7.620 de locuințe și 825.798 mp.

Iunie: 9.190 de locuințe și 975.756 mp.

Iulie: 6.574 de locuințe și 712.682 mp.

August: 7.071 de locuințe și 721.726 mp.

Septembrie: 6.287 de locuințe și 680.611 mp.

Octombrie: 4.582 de locuințe și 495.776 mp.

Astfel, octombrie 2026 a înregistrat cel mai mic număr de locuințe autorizate din intervalul prezentat, precum și cea mai redusă suprafață utilă.

Potrivit INS, autorizația de construire este actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Regiunile de dezvoltare folosite în statistica INS cuprind următoarele județe:

Nord-Est : Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Sud-Est : Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. Sud-Muntenia : Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Sud-Vest Oltenia : Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Vest : Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Nord-Vest : Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj. Centru : Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. București-Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.

Datele statistice arată că, deși în octombrie 2026 numărul autorizațiilor rezidențiale a crescut față de septembrie, suprafața utilă autorizată a continuat să scadă. Comparativ cu octombrie 2025 și cu primele zece luni ale anului trecut, indicatorii confirmă o diminuare a activității de autorizare atât pentru clădirile rezidențiale, cât și pentru cele nerezidențiale.