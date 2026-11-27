Nicușor Dan a explicat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, cum funcționează taxa pe deșeuri și electrocasnice și ce modificări sunt propuse în privința destinației banilor colectați de statul român.

Șeful statului a precizat că această taxă există deja în România și că propunerea discutată presupune redirecționarea unei părți din sumele încasate către bugetul Uniunii Europene, în loc ca România să contribuie cu bani din bugetul național.

Nicușor Dan a explicat că distribuitorii de electrocasnice au obligația de a asigura reciclarea produselor și de a încuraja cumpărătorii să predea aparatele vechi pentru reciclare. În situația în care acest circuit de colectare și reciclare nu funcționează, statul român aplică o taxă distribuitorului.

Costul acestei taxe este însă transferat de vânzător în prețul final al produsului, astfel încât cumpărătorii îl suportă deja atunci când achiziționează electrocasnice.

Acesta a subliniat că taxa este deja instituită în România, iar valoarea acesteia este inclusă în prețurile actuale ale produselor. Prin urmare, propunerea discutată nu ar trebui să determine noi scumpiri ale electrocasnicelor, deoarece nu este vorba despre introducerea unei taxe suplimentare, ci despre schimbarea destinației unei părți din banii colectați.

Potrivit explicațiilor oferite de Nicușor Dan, propunerea presupune ca România să folosească o parte din taxa deja colectată pentru a contribui la bugetul Uniunii Europene, în loc să vireze acești bani din bugetul național.

Astfel, o parte din sumele încasate prin mecanismul existent ar urma să fie direcționată către bugetul comunitar, fără ca acest lucru să însemne instituirea unei noi obligații fiscale pentru cumpărătorii de electrocasnice.

„Ea este o taxă care există, e deja instituită în România. Se propune ca România în loc să dea bani la UE din banii din bugetul ei, să dea o parte din această taxă. Un distribuitor de electrocasnice trebuie să recicleze cât mai mult, să stimuleze cumpărătorul să dea produsul vechi spre reciclare. Dacă nu există acest lanț de reciclare, statul român taxează distribuitorul, dar vânzătorul pune această taxă în prețul final. Această taxă există deja, prețurile conțin deja acest adaos, nu înseamnă noi scumpiri ale produselor”, a spus Nicușor Dan la Bruxelles.

Nicușor Dan a făcut referire și la acciza pe tutun, un alt impozit pe care statul român îl colectează deja. În acest caz, propunerea discutată presupune ca o parte din banii încasați din această acciză să fie direcționată către bugetul Uniunii Europene.

„La fel și cu taxa pe tutun, acciza pe tutun pe care statul o colectează deja – o parte din acești bani să se ducă la bugetul Uniunii”, a mai spus acesta.

Prin urmare, atât în cazul taxei asociate reciclării electrocasnicelor, cât și în cazul accizei pe tutun, discuția vizează folosirea unei părți din veniturile fiscale existente pentru finanțarea bugetului european, nu introducerea unor taxe noi.