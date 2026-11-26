România ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro anual, începând din 2028, dacă Uniunea Europeană introduce noua taxă pe deșeurile de echipamente electrice și electronice. Potrivit unui studiu realizat de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe), costurile s-ar putea transfera în prețurile electrocasnicelor. Autorii avertizează că formula propusă ar taxa inclusiv echipamente care sunt încă utilizate și nu au devenit deșeuri.

Institutul European pentru Studii Economice a publicat joi studiul „2,25 euro pe kilogram: cine va plăti noua taxă europeană pe deșeurile electrice”, realizat de Christian Năsulea și Diana Năsulea.

Analiza examinează propunerea Comisiei Europene privind introducerea unei contribuții pentru echipamentele electrice și electronice comercializate, dar necolectate ulterior ca deșeuri.

Propunerea inițială prevedea o taxă de doi euro pe kilogram. Proiectul prezentat pe 21 noiembrie de președintele Consiliului European majorează valoarea la 2,25 euro pe kilogram, cu indexare anuală și fără perioadă de tranziție.

Potrivit calculelor IES-Europe, România ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro în 2028, echivalentul a circa 2,2 miliarde de lei.

Pentru întreaga perioadă 2028-2034, costul estimat ajunge la 3,2 miliarde de euro.

Taxa nu este încă adoptată. Introducerea unei noi resurse proprii a UE necesită acordul unanim al statelor membre și ratificarea la nivel național.

Principala critică formulată de autorii studiului privește metoda de calcul.

Potrivit propunerii, contribuția ar fi stabilită pornind de la media cantității de echipamente electrice introduse pe piață în ultimii trei ani, din care se scade cantitatea de deșeuri colectate în anul curent.

Legislația europeană stabilește o țintă de colectare de 65%, însă noua contribuție s-ar aplica întregii diferențe până la 100%.

Autorii susțin că această formulă nu ține cont de durata reală de utilizare a echipamentelor.

De exemplu, un frigider poate funcționa între 10 și 15 ani, iar un panou fotovoltaic aproximativ 25 de ani.

Potrivit analizei, în România există aproximativ 24.000 de tone de deșeuri electrice efectiv generate și necolectate. Formula propusă ar taxa însă 134.600 de tone, de 5,5 ori mai mult.

Aplicată datelor din 2025, metoda ar fi generat pentru România o contribuție de 303 milioane de euro, deși rata de colectare ajunsese la 64%, aproape de ținta europeană de 65%.

Autorii estimează că aproximativ 82% din această sumă ar fi aferentă echipamentelor care nu au devenit încă deșeuri.

Studiul avertizează că, deși contribuția ar urma să fie datorată de statele membre din bugetele naționale, acestea ar putea decide transferarea costurilor către producători sau consumatori.

Într-un asemenea scenariu, prețurile electrocasnicelor ar putea crește.

Potrivit estimărilor IES-Europe, costul anual suportat de un consumator ar putea crește de la 7 la 35 de euro, cu TVA inclus.

Pentru o gospodărie, impactul suplimentar estimat ar fi de aproximativ 69 de euro.

Autorii oferă exemplul unei mașini de spălat de 65 de kilograme, cu un preț de 1.300 de lei.

În cazul transferării taxei în preț, costul suplimentar ar fi de aproximativ 343 de lei, cu TVA inclus, reprezentând peste un sfert din prețul inițial.

Timbrul verde pentru un astfel de produs ar putea crește de la aproximativ 96 de lei la 439 de lei.

Potrivit studiului, includerea contribuției în preț ar majora și baza de calcul a TVA, ceea ce ar putea aduce statului încasări suplimentare de până la 91 de milioane de euro anual, suportate de consumatori.

Autorii analizei avertizează și asupra posibilelor consecințe pentru fabricile de electrocasnice din România.

Taxa ar urma să se aplice în toate cele 27 de state membre, ceea ce ar putea afecta competitivitatea produselor fabricate în România și exportate pe piața europeană.

Potrivit estimărilor IES-Europe, electrocasnicele produse în România ar putea suporta o contribuție cumulată de aproximativ 320 de milioane de euro anual în magazinele din UE.

Această sumă ar reprezenta aproximativ 17% din prețul lor de fabrică.

În același scenariu, aproximativ 1.100 dintre cele 15.400 de locuri de muncă din fabricile românești de electrocasnice ar putea fi puse în pericol.

Autorii consideră că impactul ar fi mai mare asupra produselor grele și relativ ieftine, deoarece contribuția este calculată în funcție de greutate, nu de valoarea comercială.

Studiul estimează că aplicarea mecanismului propus ar genera contribuții de aproximativ 18,9 miliarde de euro anual la nivelul întregii Uniuni Europene.

Autorii atrag atenția că inclusiv cele patru state care ating ținta europeană de colectare de 65% ar trebui să plătească noua contribuție.

Pentru România, diferențele dintre metodele de calcul sunt considerabile.

Pe baza datelor din 2025, formula propusă ar fi dus la o contribuție de 303 milioane de euro. Dacă taxa ar fi aplicată exclusiv deșeurilor efectiv generate și necolectate, valoarea ar fi fost de 55 de milioane de euro.

În cazul taxării doar a diferenței până la ținta de colectare de 65%, suma ar fi fost de aproximativ 12 milioane de euro.

Christian Năsulea și Diana Năsulea recomandă României să se opună introducerii taxei și să solicite eliminarea acesteia din negocierile privind viitorul buget multianual al UE.

Dacă propunerea rămâne în discuție, autorii consideră necesară modificarea bazei de calcul și eliminarea indexării automate.

O altă problemă semnalată în studiu privește raportarea statistică.

Potrivit autorilor, Eurostat nu a mai publicat date pentru România privind acest domeniu după anul de referință 2021.

În condițiile în care contribuția ar urma să fie calculată pe baza datelor Eurostat, calitatea informațiilor raportate ar avea un impact financiar direct.

La nivelul propus de 2,25 euro pe kilogram, fiecare tonă de deșeuri colectate care nu este recunoscută în statisticile utilizate ar putea genera o contribuție suplimentară de 2.250 de euro.

Studiul IES-Europe utilizează formula din propunerea Comisiei Europene COM(2025) 574 și datele oficiale disponibile la 21 noiembrie 2026, provenite de la Eurostat, Administrația Fondului pentru Mediu și Comisia Europeană.