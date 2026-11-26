Premierul Luca Niculescu a prezentat, joi, la Forumul Bunei Guvernări 2026, direcțiile economice urmărite de Guvern. România trebuie să reducă dependența de importuri și să dezvolte producția, inovarea și exporturile. Planurile includ finanțări de 600 de milioane de euro și atragerea investițiilor. Totodată, țara ar putea primi 60 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană.

Premierul Luca Niculescu consideră că România trebuie să treacă de la o economie bazată pe importuri la una orientată spre producție, inovare și exporturi. El a precizat că Ministerul Finanțelor derulează finanțări de 600 de milioane de euro până la sfârșitul anului. Banii sunt destinați dezvoltării capacităților de producție, cercetării și industriei de apărare.

Declarațiile au fost făcute joi, la Forumul Bunei Guvernări 2026, organizat de Romanian Business Leaders. Premierul a explicat că lipsa de încredere este alimentată inclusiv de comunicarea dificilă dintre instituții, companii și cetățeni.

Niculescu a arătat că administrația publică pune accent pe proceduri și documente. În schimb, mediul de afaceri urmărește cifrele, termenele și costurile. Cetățenii așteaptă rezultate concrete și servicii publice care funcționează.

Premierul a menționat trei teme propuse pentru discuțiile din cadrul evenimentului. Prima vizează legătura dintre calitatea guvernării, competitivitatea economiei și costul capitalului.

Potrivit acestuia, prima de risc reflectă costul neîncrederii și afectează atât statul, cât și companiile. Acest cost este suportat inclusiv de administrațiile locale care contractează împrumuturi pentru investiții. Antreprenorii îl resimt atunci când solicită finanțare pentru dezvoltarea capacităților de producție.

Niculescu a invocat atragerea a 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale. Operațiunea a avut loc la două săptămâni după instalarea noului Guvern, în condiții considerate mai bune. Premierul a interpretat rezultatul drept un semnal de încredere din partea investitorilor.

Guvernul și-a propus revenirea la o perspectivă stabilă a ratingului de țară în cel mult 12 luni. Agențiile de rating sunt așteptate în România în primele luni ale anului 2027.

Un alt obiectiv important este adoptarea unui buget realist. Acesta trebuie să permită continuarea reducerii deficitului bugetar, fără ignorarea nevoilor populației și economiei. Premierul a recunoscut dificultățile economice acumulate în ultimii ani.

Niculescu a anunțat și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2027. Măsura urmărește să încurajeze investițiile și crearea de locuri de muncă. Premierul a considerat că impozitarea companiilor trebuie să țină cont de profitul realizat.

În paralel, Guvernul urmărește reducerea propriilor cheltuieli și combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale. Niculescu a precizat că discută zilnic cu ministrul Finanțelor și reprezentanții ANAF. Scopul este identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare.

Premierul a avertizat că reducerea deficitului nu este suficientă pentru redresarea economiei. România are nevoie și de creștere economică, investiții și o competitivitate mai ridicată.

„Ca jurnalist şi ca diplomat, am învăţat că neîncrederea nu apare doar acolo unde oamenii au păreri diferite. Apare mai ales acolo unde oamenii nu vorbesc aceeaşi limbă şi câteodată parcă vorbim limbi diferite. Adică la stat se vorbeşte despre proceduri, despre avize, despre hârtii. Foarte importante hârtiile, să nu le neglijăm. Dumneavoastră vorbiţi în cifre, vorbiţi în termene, vorbiţi în costuri, iar cetăţeanul, românii vor să vadă că lucrurile pur şi simplu funcţionează. Adică nu cred că au nevoie de atâta discuţie. Au nevoie de rezultate. Prima este legătura dintre calitatea guvernării, competitivitatea economiei şi costul capitalului, iar prima de risc este preţul neîncrederii. Acest preţ nu-l plăteşte doar statul, doar administraţia centrală. Îl plăteşte primăria care se împrumută pentru o staţie de epurare. Îl plăteşte antreprenorul. Dumneavoastră care luaţi credit pentru o linie de producţie. Aş spune că, de fapt, neîncrederea o plătim toţi, iar încrederea o câştigăm împreună. Ca semn al încrederii, aş da o singură cifră, la două săptămâni după instalarea noului guvern, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale, în condiţii mai bune de guvernare. Am mai atras nişte fonduri de atunci, tot aşa, în condiţii destul de bune. Eu privesc asta, sincer, ca pe un semnal de încredere. Ne-am propus revenirea la perspectiva stabilă a ratingului în cel mult 12 luni. Deci agenţiile de rating vor veni aici în primele luni ale anului viitor. Trebuie să adoptăm bugetul, să fie un buget realist care să meargă pe această linie subţire. Adică, pe de o parte, să continuăm să reducem deficitul. Nu se poate să mergem în altă direcţie, dar pe de altă parte, să ţinem cont şi de nevoile oamenilor şi ale economiei. Venim după ani foarte grei. Este greu să spui că lucrurile merg în aceeaşi direcţie, că oamenii vor trebui să sufere şi mai mult”. Pentru companii, cred că o veste bună este că de la 1 ianuarie va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri. Adică nu putem să cerem să investiţi, să creaţi locuri de muncă, în timp ce vă impozităm indiferent de profitul realizat. Facem ordine în propriile cheltuieli. Combatem mai eficient evaziunea fiscală. Sunt zilnic în dialog cu ministrul Finanţelor şi cu cei de la ANAF pentru a găsi soluţii şi sunt soluţii pe care le-am identificat. Reducerea deficitului nu este suficientă. România are nevoie de o creştere economică şi de o economie mai competitivă”, a afirmat Niculescu.

Niculescu a afirmat că România a înregistrat progrese importante în cei aproape 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană. El a precizat că aceste evoluții trebuie recunoscute, chiar dacă dezvoltarea economică rămâne inegală. De asemenea, persistă diferențe semnificative între regiunile țării.

Niculescu consideră că România trebuie să treacă de la o economie dependentă de importuri la una orientată spre producție, inovare și exporturi.

Premierul a anunțat că Ministerul Finanțelor derulează finanțări de 600 de milioane de euro până la sfârșitul anului. Fondurile sunt destinate dezvoltării capacităților de producție, cercetării și industriei de apărare. Aceste finanțări vizează inclusiv românii din diaspora care doresc să deschidă afaceri în România.

Referitor la viitorul buget al Uniunii Europene, Niculescu a menționat propunerea Comisiei Europene. Aceasta prevede alocarea a aproximativ 60 de miliarde de euro pentru România.

Premierul a explicat că valoarea fondurilor și condițiile de utilizare vor fi clarificate după discuțiile din Consiliul European. Accesul la bani va depinde tot mai mult de îndeplinirea obiectivelor și realizarea reformelor.

Niculescu a susținut că România trebuie să evalueze rezultatele concrete ale utilizării fondurilor europene. În opinia sa, accentul nu trebuie pus exclusiv pe valoarea sumelor absorbite.

„Şi în aproape 20 de ani de apartenenţă la Uniunea Europeană am făcut progrese extraordinare şi aş vrea să nu uităm niciodată, totuşi, să vorbim şi despre progresele pe care le-am făcut, că avem întotdeauna tendinţa să ne focalizăm pe fotografia de moment, ceea ce li se întâmplă multora. Dar cât de mult a crescut România în această perioadă, chiar dacă sigur şi o spun de fiecare dată, creşterile sunt inegale, chiar dacă există decalaje mari în această ţară, totuşi, creşterea este impresionantă. Deci trebuie să trecem de la o economie care cumpără mai mult decât produce la una care produce, livrează, inovează şi exportă. Şi până la sfârşitul acestui an, prin Ministerul Finanţelor derulăm finanţări de 600 de milioane de euro pentru capacităţi de producţie, cercetare, industrie de apărare, foarte important pentru românii din diasporă, pentru cei care vor să-şi deschidă o afacere aici în ţară. Există propunerea Comisiei Europene pentru România în viitorul buget al Uniunii de circa 60 de miliarde de euro. Vedem cum se aşează aceste fonduri şi după discuţiile din aceste zile de la Consiliul European, iar banii vor fi legaţi tot mai mult de obiective atinse, de reforme realizate. Adică va trebui să vorbim nu neapărat despre cât am absorbit, va trebui să vorbim despre ce rezultate concrete a produs această absorbţie”, a transmis Niculescu.

Niculescu a afirmat că investitorii nu urmăresc neapărat facilități fiscale sau stimulente financiare. Aceștia caută, în primul rând, un stat funcțional și instituții competente. În plus, contează dialogul cu autoritățile și respectarea angajamentelor asumate.

Printre criteriile importante se numără infrastructura, energia la prețuri competitive și forța de muncă bine pregătită.

Niculescu a susținut că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este esențială. Premierul speră ca procesul să se încheie în perioada următoare. El consideră că aderarea ar putea atrage investiții și îmbunătăți capacitatea administrativă a statului. Totodată, aceasta ar reprezenta începutul unei noi etape de reformare a administrației publice.

Premierul a avertizat că competitivitatea economică trebuie analizată și în contextul geopolitic. Statele Unite și China concurează pentru tehnologie, materii prime și capacități de producție. Europa poate rămâne competitivă dacă statele membre acționează împreună.

Niculescu a amintit că 70% din exporturile României ajung pe piața Uniunii Europene. Aceasta cuprinde aproximativ 450 de milioane de consumatori și reprezintă o piață esențială pentru economia românească. Premierul dorește o prezență mai puternică a companiilor românești în acest spațiu economic.

De asemenea, el a evidențiat importanța securității pentru atragerea investitorilor. Apartenența României la NATO, parteneriatul cu Statele Unite și poziția la Marea Neagră reprezintă avantaje strategice.

În privința administrației publice, Niculescu a susținut necesitatea schimbării criteriilor de evaluare a performanței. Activitatea instituțiilor a fost măsurată mult timp prin numărul documentelor emise și procedurilor îndeplinite. Aceste criterii trebuie completate cu indicatori care reflectă rezultatele concrete pentru cetățeni și companii.

Premierul a dat drept exemple timpul necesar obținerii unui document sau eliberării unei autorizații. El consideră necesară introducerea unor indicatori de performanță adaptați fiecărei instituții. Rezultatele ar trebui evaluate periodic și făcute publice pentru asigurarea transparenței.

Niculescu a atras atenția și asupra necesității recunoașterii angajaților performanți din administrația publică. El a precizat că a întâlnit numeroși specialiști competenți în timpul activității pentru aderarea României la OCDE. Potrivit premierului, contribuția acestora este insuficient cunoscută publicului.

Premierul a identificat oamenii drept principalul avantaj al României. El a menționat antreprenorii care au continuat să investească în perioade dificile. El a evidențiat funcționarii care mențin instituțiile operaționale în perioade de criză.

Niculescu a inclus în această categorie și românii din țară și diaspora. El consideră că încrederea reprezintă unul dintre principalele motoare ale unei societăți. Premierul a susținut că activitatea Guvernului trebuie evaluată în funcție de rezultatele concrete obținute pentru îmbunătățirea funcționării statului.