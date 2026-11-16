România a obținut 24 dintre cele 25 de avize formale necesare aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Premierul Luca Niculescu susține că țara noastră este foarte aproape de finalizarea procesului. Șeful Guvernului consideră că apartenența la organizație va contribui atât la atragerea investițiilor, cât și la eficientizarea administrației publice și îmbunătățirea politicilor economice.

Premierul Luca Niculescu a anunțat, luni, că România se apropie de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Declarația a fost făcută la Forumul directorilor generali ai companiilor membre AmCham, organizat de Camera de Comerț Americană în România.

Șeful Executivului a precizat că țara noastră a obținut 24 dintre cele 25 de avize formale necesare. Niculescu a vorbit și despre semnificația personală a acestui rezultat, după anii în care a coordonat procesul de aderare.

Premierul consideră că unul dintre cele mai importante beneficii ale aderării va fi creșterea competenței în administrația publică. El a explicat că România are nevoie de instituții mai eficiente, reguli mai clare și transparență.

De asemenea, politicile publice ar trebui să se bazeze mai mult pe date și mai puțin pe decizii spontane.

În acest context, Luca Niculescu a evidențiat atât progresul înregistrat de România, cât și schimbările administrative pe care le-ar putea aduce apartenența la organizație.

„Am obţinut 24 din cele 25 de avize formale, suntem foarte aproape (de aderarea la OCDE – n.red.). Pentru mine este şi o semnificaţie personală, după anii în care am avut responsabilitatea coordonării acestui proces. (…) Dincolo de investiţiile pe care le va aduce, lucrul cel mai important de care cred că are nevoie România este creşterea competenţei în administraţie şi OCDE cu asta ne va ajuta sau şi cu asta ne va ajuta, să avem instituţii mai eficiente, reguli mai clare, transparenţă şi politici publice care se bazează pe date. Avem atât de multă nevoie să ne bazăm pe date, şi nu pe inspiraţia de moment. Sigur, inspiraţia poate fi foarte bună, dar întotdeauna am crezut în spontaneitatea care se bazează pe experienţă, şi nu doar în inspiraţie „, a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a mulțumit partenerilor americani pentru sprijinul oferit României în procesul de aderare la OCDE. Premierul a amintit că dialogul și colaborarea au început în urmă cu patru ani.

Acesta a evidențiat expertiza primită din partea partenerilor americani, care au oferit răspunsuri și îndrumări în diferite etape ale procesului.

Totodată, șeful Guvernului a mulțumit ambasadorului Darryl Nirenberg și echipei sale pentru contribuția la consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Niculescu a menționat inclusiv dimensiunea economică a acestei relații.

Premierul a transmis că speră ca România să devină membră OCDE în perioada următoare.

„Mă uit la prietenii cei mai fideli pe care i-am avut în acest dialog încă de la început, acum patru ani, sprijin constant, pentru expertiza pe care ne-aţi dat-o, pentru că de multe ori a fost nevoie să vă întrebăm ce să facem în punctul X sau în punctul Y şi întotdeauna aţi venit cu răspunsuri potrivite. De asemenea, vreau să-i mulţumesc domnului ambasador Nirenberg şi întregii dumneavoastră echipe pentru contribuţia, atât pentru aderarea la OCDE – unde sper ca în puţină vreme să intrăm – şi, evident, pentru consolidarea parteneriatului strategic, inclusiv în dimensiune economică”, a declarat Niculescu.

Anterior, premierul Luca Niculescu a acordat un interviu jurnaliștilor de la Financial Times. În cadrul discuției, acesta a declarat că România urmărește să atragă mai multe investiții străine și să încurajeze companiile autohtone să investească mai mult.

Șeful Guvernului estimează că România ar putea obține venituri semnificative din sectoarele energetic și de apărare.

Perspectivele prezentate de premier sunt însă întâmpinate cu scepticism de o parte importantă a mediului de afaceri. Potrivit unui studiu publicat luna aceasta de agenția de cercetare Inscop, numai 17% dintre antreprenori sunt optimiști în privința viitorului.

În schimb, 75% dintre antreprenorii participanți la studiu se așteaptă ca situația economică să se deterioreze în continuare.

La rândul său, economista-șefă a ING, Marieke Blom, a atras atenția asupra necesității reconstruirii încrederii în economia României. Într-o notă recentă de analiză, aceasta a menționat și importanța valorificării capitalului uman și a resurselor energetice.

Blom consideră că îmbunătățirea infrastructurii reprezintă un alt element important pentru dezvoltarea țării. Ea a descris România drept un stat cu un potențial considerabil, care nu reușește întotdeauna să îl transforme în rezultate constante.

„În familia europeană, România este cea înzestrată: evident talentată, uneori strălucitoare, dar adesea incapabilă să transforme potențialul în rezultate constante”, a scris Blom.

Premierul Luca Niculescu este de acord cu evaluarea economistei-șefe a ING. În acest context, el a invocat un studiu al Băncii Naționale a României.

Potrivit analizei menționate de premier, aderarea la OCDE ar putea contribui la creșterea produsului intern brut cu până la 1%.

Niculescu a explicat că unul dintre efectele importante ar putea fi accesul la fonduri mari de investiții. Apartenența la OCDE reprezintă un criteriu pentru anumite fonduri care analizează oportunitățile de investiții în România.

Premierul a susținut că aderarea ar putea consolida încrederea investitorilor în economia românească.