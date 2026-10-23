România cere consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul său. Anunțul ministrului Apărării după întâlnirea cu ambasadorul SUA

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a reafirmat interesul României pentru consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul național, în contextul revizuirii posturii militare a Statelor Unite în Europa. Subiectul a fost abordat vineri, 23 octombrie, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Discuțiile au vizat și deteriorarea situației de securitate în regiunea Mării Negre, consolidarea apărării aeriene și dezvoltarea capacităților de combatere a amenințărilor reprezentate de drone.

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a avut vineri o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, la sediul Ministerului Apărării Naționale.

Una dintre principalele teme abordate a fost prezența militară americană în România, în condițiile în care Statele Unite își reevaluează postura militară pe continentul european.

Potrivit ministrului, România își dorește consolidarea acestei prezențe și este pregătită să îmbunătățească infrastructura și condițiile necesare pentru găzduirea militarilor americani.

„În contextul revizuirii posturii militare americane în Europa, am reafirmat interesul României pentru consolidarea prezenței SUA pe teritoriul național. În acest sens, am evidențiat investițiile realizate în infrastructura militară și disponibilitatea țării noastre de a îmbunătăți condițiile de găzduire și sprijin pentru forțele americane, valorificând avantajele strategice și operaționale pe care România le oferă în îndeplinirea obiectivelor comune de securitate”, a transmis Ștefan-Radu Oprea pe Facebook.

Ministrul a subliniat că aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile mandatului său.

Totodată, oficialul român și-a exprimat aprecierea pentru contribuția militarilor americani la apărarea colectivă și pentru cooperarea dintre forțele armate ale celor două state.

Întrevederea a vizat și evoluțiile recente ale mediului de securitate regional și internațional, cu accent asupra amenințărilor din regiunea Mării Negre.

Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului declanșat de Federația Rusă, precum și despre eforturile comune pentru consolidarea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.

În acest context, ministrul Apărării a atras atenția asupra necesității dezvoltării sistemelor de apărare aeriană și a capacităților de contracarare a dronelor.

„În contextul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre, am subliniat importanța consolidării apărării aeriene, a capacităților de contracarare a sistemelor fără pilot și a protecției infrastructurii critice, în raport cu evoluția amenințărilor.”

Protejarea infrastructurii critice și adaptarea capacităților militare la noile tipuri de amenințări reprezintă, astfel, obiective importante în cooperarea dintre România și Statele Unite.

Ștefan-Radu Oprea a reafirmat angajamentul României de a contribui la securitatea euroatlantică și la consolidarea cooperării militare cu Statele Unite.

„Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite reprezintă o prioritate a mandatului meu. Am reafirmat angajamentul ferm al României de a contribui substanțial la securitatea euroatlantică și am exprimat aprecierea pentru contribuția militarilor americani la apărarea colectivă, precum și pentru cooperarea strânsă dintre forțele armate ale celor două țări.”

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la finalul întrevederii, cei doi oficiali și-au reafirmat angajamentul pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și continuarea cooperării în domeniul securității și apărării.

Discuțiile nu au fost însoțite de un anunț privind suplimentarea efectivă a numărului militarilor americani staționați în România sau de prezentarea unui calendar pentru eventuale modificări ale prezenței acestora.

Întrevederea cu ambasadorul american are loc la două zile după ce Ștefan-Radu Oprea a preluat oficial mandatul de ministru al Apărării Naționale, pe 21 octombrie, în prezența premierului Luca Niculescu.

La preluarea funcției, noul ministru a prezentat printre prioritățile sale consolidarea securității în regiunea Mării Negre, operaționalizarea unui hub de securitate și dezvoltarea capacităților de prevenire și răspuns la amenințările reprezentate de drone.

Ștefan-Radu Oprea a subliniat și importanța cooperării cu Statele Unite, aliații NATO și partenerii europeni pentru consolidarea capacităților de apărare ale României.