Planul CCIR pentru firmele românești care pot sprijini reconstrucția Ucrainei. Ovidiu Silaghi: Nu mai vrem să fim doar o țară de tranzit

România își propune să devină un jucător cheie în procesul de reconstrucție a Ucrainei, depășind statutul actual de simplă țară de tranzit. Prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie, companiile românești primesc sprijin instituțional, conexiuni transatlantice și date predictibile pentru a participa activ la proiectele economice și de infrastructură de mare amploare din statul vecin, subliniază Ovidiu Silaghi.

România își propune să depășească statutul actual de simplă țară de tranzit pentru mărfurile din și înspre Ucraina și intenționează să participe în mod direct și activ la procesul de reconstrucție a statului vecin.

Anunțul a fost făcut de secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată la București de New Strategy Center.

Reprezentantul CCIR a subliniat că, deși poziția geografică reprezintă un atu considerabil atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, simpla proximitate nu este suficientă pentru a valorifica întregul potențial economic al regiunii.

În prezent, ambele state beneficiază de o infrastructură rutieră, feroviară și navală bine dezvoltată, capabilă să asigure conexiunile necesare cu Ucraina. Totuși, secretarul general a punctat că situația actuală se limitează predominant la vehicularea mărfurilor în tranzit, un model pe care mediul de afaceri românesc dorește să îl schimbe radical.

În viziunea conducerii Camerei de Comerț și Industrie a României, amploarea procesului de refacere a infrastructurii și economiei ucrainene este mult prea mare pentru a putea fi gestionată de un singur stat sau de doar câteva societăți comerciale.

Reconstrucția va necesita implicarea directă a mii de companii, mobilizarea unor resurse financiare considerabile și un volum uriaș de forță de muncă calificată. Din acest motiv, România urmărește să își poziționeze firmele naționale ca parteneri pe termen lung în toate etapele acestui proces complex.

„Proximitatea este un avantaj, dar nu-i suficient. România are acest avantaj acum, de proximitate, și Moldova la fel, pentru că avem infrastructura necesară să facem toate aceste conexiuni, atât rutiere, cât și pe cale ferată, navale nu mai zic, având în vedere în ce situație este Ucraina acum. Deci, avem această posibilitate, dar ne dorim să nu fim doar o țară de tranzit de marfă, pentru că deocamdată cam asta se întâmplă. Suntem o țară de tranzit de marfă, marfă care vine din Ucraina și marfă care trece prin România pentru Ucraina. Noi chiar vrem să participăm efectiv la acest proces de reconstrucție al Ucrainei, pe care, cu siguranță, o singură țară nu va fi capabilă să-l ducă la bun sfârșit și cu câteva firme. Cu siguranță că va fi nevoie de mii de firme, de foarte multe companii, de foarte multă forță de muncă”, a afirmat Ovidiu Silaghi, joi, 22 octombrie.

În acest context extins, rețeaua camerelor de comerț joacă un rol determinant prin facilitarea legăturilor directe între companiile românești, cele din Ucraina și cele din Republica Moldova.

Pe lângă sprijinul politic, material și moral furnizat în mod constant la nivelul Uniunii Europene, este esențială crearea unor canale eficiente de comunicare și cooperare la nivelul mediului de afaceri privat.

Ovidiu Silaghi a observat o anumită reținere în rândul antreprenorilor români din ultimii ani, subliniind că aceștia au devenit mai precauți și au nevoie de garanții suplimentare înainte de a efectua investiții majore. Pentru a compensa această lipsă de îndrăzneală, parteneriatul strâns dintre Camera de Comerț și Industrie a României, Camera de Comerț din Moldova și reprezentanții similari din Ucraina oferă cadrul instituțional necesar.

Prin această rețea, mediul de afaceri primește informații sigure, verificate și predictibile despre potențialii parteneri de afaceri, elemente fundamentale pentru derularea unor tranzacții comerciale și investiții durabile.

„Este rândul meu să subliniez importanța camerelor de comerț în această amplă operațiune, pentru că, în afară de dimensiunea politică a ceea ce se întâmplă în Ucraina – și vedem că sprijinul Europei este constant, material, chiar și moral, de multe ori se intervine de la comunitatea europeană – este normal de a facilita toate aceste conexiuni între companii din România și din Ucraina și Republica Moldova. Proximitatea este un mare avantaj, foarte mare avantaj, dar nu e suficient. Este vorba aia între antreprenori, că îndrăzneții înving. Companiile românești în ultimii ani nu mai sunt așa de îndrăznețe. Au nevoie de multe informații, de legături instituționale pe care noi, Camera de Comerț și Industrie a României, cu Camera de Comerț din Moldova, cu Camera de Comerț din Ucraina, cu care avem o colaborare extrem de bună, (…) avem infrastructura necesară să asigurăm acest tip de informații, atât instituțional, cât și între companii. Oamenii, când vor să investească, au nevoie de informații sigure, predictibile despre companiile cu care iau legătura, cu care vor urma să facă afaceri, sperăm cât mai multe”, a mai precizat secretarul general al CCIR.

Pe lângă acoperirea regională, CCIR pune la dispoziția companiilor o platformă de extindere la nivel global, având în vedere calitatea sa de membru în consiliul de conducere al World Trade Federation. Această poziționare le permite firmelor românești să acceseze piețe internaționale și să atragă capital din afara continentului european.

Totodată, cooperarea transatlantică este consolidată prin parteneriatul strategic cu platforma Alianța, inițiată de fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman.

Această colaborare asigură un flux continuu de informații și un schimb activ de opinii cu partenerii americani. Reprezentantul CCIR a punctat că, în ciuda avansului tehnologic și a utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale pentru analiza de date, contactul direct de la om la om și încrederea reciprocă rămân de neînlocuit în lumea afacerilor.

Cu un sistem format din 42 de camere județene care colaborează deja direct cu structurile regionale din Ucraina, rețeaua națională dispune de întreaga infrastructură logistică și operațională necesară susținerii investițiilor.

„De asemenea, noi putem asigura și o deschidere mondială, fiind membri și în World Trade Federation, unde suntem în bordul acestei organizații. Și, nu în ultimul rând, îl salut pe domnul ambasador Zuckerman, care totdeauna a fost de partea Camerei de Comerț și Industrie a României, iar prin acea platformă pe care o are dânsul, Alianța, putem asigura și acest schimb de informații și acest schimb de opinii transatlantic cu partenerul nostru strategic, cu ajutorul domnului ambasador. Suntem membri și ai acestei organizații. Avem, deci, infrastructura – și logistică și operațională sau informală, dacă doriți. Multă lume crede că azi se poate rezolva totul cu inteligența artificială. E adevărat, o bună parte în ziua de azi se face prin această inteligență artificială, dar am constatat că, totuși, contactul direct persoană la persoană, om la om, care se cunosc, își cunosc companiile este foarte important și este și motivul acestei întâlniri. Prin urmare, Camera de Comerț și Industria României, cu cele 42 de camere județene care deja au luat inițiative directe locale de a face contacte cu camerele regionale din Ucraina, este capabilă, are infrastructura necesară și logistică de a asigura toate acele informații și toate acele informații instituționale de care companiile au nevoie pentru a investi”, a încheiat Ovidiu Silaghi.

Evenimentul internațional de la Romexpo reunește experți pentru identificarea oportunităților strategice

Conferința internațională „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, desfășurată la Romexpo sub organizarea New Strategy Center, își propune să identifice proiecte strategice concrete și oportunități reale de investiții dedicate sprijinirii statului vecin.

De asemenea, manifestarea urmărește consolidarea cooperării economice dintre România și Ucraina pe domenii cruciale.

Printre temele centrale dezbătute pe parcursul celor două zile se numără dezvoltarea infrastructurii strategice, optimizarea transporturilor și a logisticii, consolidarea securității și apărării, precum și proiectele din sectoarele energie, agricultură și dezvoltare durabilă.

Totodată, participanții analizează mecanismele de finanțare a reconstrucției, stimularea comerțului bilateral și rolul esențial pe care comunitățile locale și regionale îl au în implementarea acestor inițiative.