Șase din zece companii din România au probleme financiare. Avertisment pentru următoarele 12 luni: Firmele vulnerabile riscă să piardă teren

Economia României traversează o perioadă dificilă, iar diferențele dintre companiile stabile financiar și cele care se confruntă cu datorii sau probleme de lichiditate ar putea deveni tot mai mari. O analiză realizată de TPC Concept arată că șase din zece firme prezintă cel puțin două vulnerabilități care le pot afecta activitatea. În următoarele 6–12 luni, companiile cu resurse financiare solide ar putea câștiga noi clienți și cotă de piață, în timp ce firmele cu profitabilitate redusă riscă să își restrângă activitatea.

Perspectivele economice pentru următoarele luni indică o posibilă accentuare a diferențelor dintre companiile din România, într-un context caracterizat de încetinirea creșterii economice și de creșterea presiunilor asupra mediului de afaceri.

Potrivit unei analize TPC Concept, companie specializată în consultanță de business, aproximativ 60% dintre firmele din România prezintă cel puțin două vulnerabilități care le pot afecta lichiditatea, profitabilitatea și capacitatea de dezvoltare.

Situația este cu atât mai importantă în condițiile în care Comisia Națională de Strategie și Prognoză a redus estimarea de creștere economică pentru 2026 la numai 0,1%.

În același timp, datele Coface indică o creștere de 12% a numărului insolvențelor în prima jumătate a anului, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2025.

Cele mai vizibile probleme sunt identificate în comerț, construcții, transporturi și anumite segmente ale industriei prelucrătoare.

Specialiștii avertizează că firmele care funcționează cu datorii ridicate și înregistrează dificultăți în recuperarea banilor de la clienți vor fi mai expuse în cazul unei noi încetiniri a cererii.

„În următoarele 6–12 luni este probabil să vedem o polarizare și mai accentuată între companii. Firmele bine capitalizate, cu lichiditate bună, costuri controlate și modele de business sănătoase pot folosi această perioadă pentru a-și consolida poziția și chiar pentru a câștiga cotă de piață. În schimb, companiile cu marje reduse, creanțe mari, stocuri cu rotație lentă și grad ridicat de îndatorare vor resimți mult mai puternic orice încetinire a cererii sau deteriorare a încasărilor”, punctează consultantul de business Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Datele privind insolvențele evidențiază dificultățile cu care se confruntă mai multe domenii importante ale economiei românești.

Potrivit informațiilor Coface, citate în analiza TPC Concept, în primele șase luni ale anului 2026 au intrat în insolvență 860 de companii din comerț, 852 din construcții și 478 din transporturi și depozitare.

În sectorul construcțiilor, numărul insolvențelor a crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Companiile care au costuri fixe ridicate, stocuri mari sau depind de un număr limitat de clienți sunt considerate mai vulnerabile la schimbările economice.

Dificultățile de încasare a facturilor reprezintă o altă problemă importantă. Chiar și o firmă care înregistrează vânzări poate ajunge să aibă dificultăți financiare dacă nu dispune de banii necesari pentru plata furnizorilor, salariilor și celorlalte cheltuieli curente.

În asemenea situații, companiile pot fi nevoite să amâne investițiile, să reducă anumite activități sau să apeleze la finanțări suplimentare.

Analiza TPC Concept identifică șase vulnerabilități care pot influența capacitatea companiilor de a rezista într-o perioadă economică dificilă.

Prima este capitalizarea insuficientă, care apare atunci când o firmă nu dispune de suficiente resurse financiare proprii pentru a-și susține activitatea și investițiile.

O altă problemă este îndatorarea ridicată, în special în cazul companiilor care depind de credite sau de finanțări pe termen scurt.

Dificultățile de lichiditate reprezintă, de asemenea, un factor de risc. Acestea apar atunci când o parte importantă a banilor este blocată în facturi neîncasate sau în stocuri care nu sunt valorificate suficient de repede.

Specialiștii atrag atenția și asupra utilizării ineficiente a activelor, situație în care resursele deținute de o companie nu generează venituri corespunzătoare.

La acestea se adaugă problemele de personal, în special dificultatea de a păstra angajații specializați și persoanele care dețin competențe importante pentru funcționarea afacerii.

Cea de-a șasea vulnerabilitate este profitabilitatea redusă. Companiile care funcționează cu marje mici de câștig au mai puține posibilități de a absorbi scumpirile și eventualele pierderi.

Acumularea mai multor asemenea probleme poate amplifica riscurile financiare, mai ales într-o perioadă în care economia avansează lent.

Ce firme ar putea câștiga teren în următoarele 6–12 luni

În timp ce unele companii riscă să se confrunte cu dificultăți tot mai mari, analiza TPC Concept arată că altele ar putea beneficia de oportunități de dezvoltare.

Cele mai favorabile perspective le au firmele care dispun de lichidități suficiente, au un nivel sustenabil al datoriilor și își gestionează eficient cheltuielile.

Un avantaj important îl reprezintă capacitatea de a continua investițiile fără o dependență excesivă de credite sau de încasările viitoare.

De asemenea, companiile care comercializează produse și servicii profitabile și urmăresc eficiența operațională, nu doar majorarea cifrei de afaceri, ar putea fi mai bine pregătite pentru perioada următoare.

Investițiile în tehnologie și productivitate pot contribui la reducerea cheltuielilor și la utilizarea mai eficientă a resurselor.

La fel de importantă este stabilitatea echipelor, în special în domeniile în care experiența angajaților și competențele specializate influențează direct activitatea.

Potrivit TPC Concept, printre sectoarele cu perspective favorabile se numără infrastructura, energia, logistica, producția industrială, tehnologia și digitalizarea.

Totuși, specialiștii subliniază că activitatea într-un sector cu potențial de creștere nu garantează automat succesul unei companii.

Călin Spiridon: Perioadele dificile nu sunt momentul pentru tăieri uniforme

Reprezentanții TPC Concept consideră că firmele trebuie să acorde o atenție mai mare modului în care își folosesc resursele financiare, în loc să reducă toate categoriile de cheltuieli în aceeași măsură.

O companie care dispune de capital suficient poate profita de perioada următoare pentru a-și simplifica activitatea, a recupera mai rapid creanțele și a orienta investițiile către domeniile cu perspective favorabile.

„Companiile cu o situație financiară solidă pot folosi următoarele 6–12 luni pentru a-și simplifica operațiunile, a elibera capital blocat în stocuri și creanțe și a investi în activități cu potențial de creștere. Perioadele dificile nu sunt momentul pentru tăieri uniforme, ci pentru prioritizare. Antreprenorii trebuie să știe ce resurse protejează, ce costuri optimizează și la ce pot renunța fără să afecteze dezvoltarea afacerii. În schimb, firmele care acumulează datorii, funcționează cu marje reduse și nu își adaptează costurile la evoluția cererii riscă să piardă teren în fața concurenței”, spune Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.

Potrivit analizei, dimensiunea unei firme sau sectorul în care aceasta activează nu reprezintă singurele elemente care îi influențează perspectivele.

Capacitatea de a administra eficient capitalul, de a controla cheltuielile și de a identifica investițiile profitabile poate face diferența între companiile care continuă să se dezvolte și cele care ajung în dificultate.

Analiza financiară poate indica din timp problemele unei companii

Pentru evaluarea situației financiare a firmelor, TPC Concept a dezvoltat un instrument denumit TPC AI Analyzer, care utilizează datele financiare publice pentru a identifica informații despre profitabilitate, eficiență și evoluția afacerilor.

Instrumentul este destinat în special echipelor de vânzări, dar poate fi utilizat și de antreprenori sau de persoanele din conducerea companiilor pentru a înțelege mai bine indicatorii financiari ai unei afaceri.

„Următorul nivel în vânzare este trecerea de la «îți cunosc produsul meu» la «îți înțeleg businessul tău». TPC AI Analyzer ajută echipele de vânzări să înțeleagă compania și provocările clientului, nu doar produsul sau prețul. În același timp, le arată antreprenorilor ce poveste spun cifrele publice despre propriul business”, declară Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.

În contextul actual, analiza TPC Concept indică faptul că următoarele 6–12 luni ar putea accentua diferențele dintre companiile care au rezerve financiare și capacitatea de a investi și cele care sunt afectate de datorii, încasări întârziate și profitabilitate redusă.

Deși perspectivele economice sunt dificile, specialiștii consideră că perioada poate oferi și oportunități de consolidare pentru firmele care își gestionează eficient resursele și își adaptează activitatea la evoluția pieței.