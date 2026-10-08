Cum să faci bani din vânzarea cosmeticelor? Pașii de urmat pentru comercializarea online

Industria cosmeticelor oferă în continuare oportunități pentru cei care vor să vândă produse chiar dacă piața este deja ocupată de numeroase branduri. Sephora, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine din industria înfrumusețării, promovează peste 150 de linii de cosmetice.

Pentru consumatori, varietatea înseamnă mai multe opțiuni atunci când aleg produsele. Pentru antreprenorii care analizează idei de afaceri în domeniul frumuseții și vor să afle cum pot lansa o linie de cosmetice, însă, numărul mare de produse disponibile reprezintă o provocare.

Piața rămâne totuși deschisă pentru produse și branduri care identifică tendințe noi sau nișe insuficient acoperite. O industrie dominată mult timp de companii consacrate continuă să ofere oportunități pentru concepte adresate unor categorii specifice de consumatori.

Piața globală a cosmeticelor a generat venituri de 114,69 miliarde de dolari în 2025 și este estimată să înregistreze o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 3,96% până în 2030.

Lansarea unei afaceri în domeniul cosmeticelor nu presupune neapărat producerea propriilor produse. O alternativă este achiziționarea en-gros de produse de la mai multe branduri și comercializarea lor într-un magazin care oferă o selecție construită în jurul unei anumite teme.

Un astfel de magazin poate include, de exemplu, exclusiv branduri locale, produse ecologice, cosmetice destinate anumitor tipuri sau probleme ale pielii ori produse de import care sunt dificil de găsit pe piața vizată.

Charlotte Cho a pornit în Statele Unite magazinul de cosmetice și produse pentru îngrijirea pielii Soko Glam, cu obiectivul de a aduce pe piață produse coreene de înfrumusețare.

Shopify oferă instrumente pentru comercializarea produselor provenite de la alte branduri. Shopify Collective permite accesarea unor produse de la branduri Shopify verificate, adăugarea acestora într-un magazin online și expedierea comenzilor direct către clienți, fără ca vânzătorul să fie nevoit să păstreze produsele în stoc.

Procesul de contactare a furnizorilor și de introducere a produselor în magazin poate fi simplificat, iar comenzile sunt direcționate automat către furnizori pentru onorare. O altă variantă este dropshippingul, model prin care furnizorul se ocupă de stocare și expediere, iar comerciantul achită produsele după ce clientul plasează comanda.

Dacă alegi să selectezi și să revinzi produse, este important să verifici compatibilitatea dintre brandurile comercializate și eventualele relații de concurență dintre acestea. Trebuie analizată și disponibilitatea produselor pe piața pe care intenționezi să vinzi.

În cazul în care produsele sunt expediate într-o anumită țară, trebuie verificat cine mai exportă produsele brandului respectiv pe piața respectivă. La stabilirea prețurilor trebuie luate în calcul și eventualele taxe de import care ar putea apărea ulterior.

Procesul de lansare a unei linii de cosmetice presupune mai multe etape, de la identificarea unei nișe până la promovarea produselor. Printre acestea se numără găsirea unei tendințe, înființarea legală a afacerii, redactarea unui plan de afaceri, identificarea surselor de finanțare și alegerea ingredientelor.

De asemenea, antreprenorul trebuie să se ocupe de procurarea ambalajelor, stabilirea prețurilor, înțelegerea cerințelor de etichetare, gestionarea stocului și crearea magazinului online. Politica de returnare și promovarea liniei de cosmetice reprezintă alte elemente ale procesului.

Primul pas este identificarea produselor cosmetice care se află în atenția consumatorilor și stabilirea modului în care noua linie se poate diferenția. Poți valorifica o tendință existentă sau poți aduce o abordare nouă unui produs obișnuit ori unuia care se bucură deja de succes.

Brandul poate urmări să acopere o lipsă de pe piață sau să se adreseze unui public care nu este suficient reprezentat de produsele existente. Indiferent de direcția aleasă, existența unei cereri pentru produsele respective rămâne un element important.

Studierea tendințelor reprezintă una dintre metodele prin care poate fi verificată o idee de produs sau identificată o oportunitate de afaceri. Tendințele pot fi cercetate prin urmărirea influencerilor, YouTuberilor, brandurilor și jurnaliștilor din industria frumuseții pe rețelele de socializare.

Alte metode includ abonarea la newslettere din domeniu, utilizarea Google Trends și efectuarea unor cercetări de cuvinte-cheie pentru identificarea interesului în creștere, precum și folosirea instrumentelor de monitorizare a rețelelor sociale. Rapoartele din industrie pot oferi, la rândul lor, informații despre potențialul de dezvoltare al unei nișe.

Pentru identificarea unei nișe, atenția poate fi concentrată asupra unor nevoi specifice ale consumatorilor. Vive Cosmetics, de exemplu, s-a adresat unui grup subreprezentat.

„După ce am făcut studiul de piață, acesta a confirmat că ideea noastră de linie de cosmetice cu specific cultural avea să funcționeze, deoarece femeile latine sunt printre principalele consumatoare din toate categoriile de produse de înfrumusețare”, spune Leslie.

Starface a ales o altă modalitate de diferențiere, prin dezvoltarea unor plasturi pentru coșuri cu un aspect îndrăzneț și colorat, în locul unei abordări orientate spre ascunderea tratamentelor pentru acnee.

„Dacă vezi pe cineva mergând pe stradă cu o stea pe față, recunoști imediat brandul”, spune președinta brandului, Kara Brothers, în podcastul Shopify Masters. „Aproape că simți că faci parte dintr-un grup sau dintr-o comunitate. Comunitatea noastră este foarte mândră să își prezinte diferite stele și să le poarte ca pe un accesoriu vestimentar.”

Studio10 se adresează unei clientele mai mature și abordează probleme asociate pielii mature. Brandurile vegane, naturale și netestate pe animale, precum 100% Pure, au beneficiat de creșterea interesului pentru bunăstarea animalelor și pentru formule fără substanțe chimice.

Trixie Mattel și-a folosit influența pentru a dezvolta o linie de cosmetice destinată persoanelor travesti, dar și celor care vor „să se simtă ca o vedetă”. Petite ‘n Pretty s-a concentrat asupra pieței preadolescenților și adolescenților, cu nuanțe discrete și formule blânde pentru pielea tânără.

Black Opal este orientat către femeile de culoare și oferă o gamă extinsă de nuanțe, în timp ce culorile puternic pigmentate și machiajele extreme de la Sugarpill se adresează pasionaților de cosplay.

Atunci când îți restrângi nișa, este util să analizezi prin ce se deosebește ideea de produsele deja existente. Trebuie identificat publicul-țintă și verificat dacă acesta este insuficient reprezentat de brandurile actuale.

De asemenea, trebuie urmărită apariția unor tendințe în nișa aleasă. Elementul de diferențiere nu trebuie să fie neapărat produsul în sine. Formula poate fi asemănătoare cu a altor produse, iar diferențierea poate proveni din experiență, brand, valori sau misiune.

Înainte de lansarea liniei de cosmetice, afacerea trebuie organizată din punct de vedere juridic și administrativ. Alegerea numelui poate fi influențată de produsele comercializate, publicul vizat și interesele antreprenorului.

Pentru găsirea unui nume pot fi folosite și instrumente precum generatorul de nume de afaceri bazat pe AI de la Shopify. Acestea pot genera variante pornind de la informații precum localitatea sau specificul ofertei.

Un alt pas îl reprezintă alegerea structurii juridice. Antreprenorul poate opta pentru o persoană fizică autorizată (PFA), care implică mai puțină birocrație, dar oferă mai puțină protecție, sau pentru o societate cu răspundere limitată (SRL), care poate proteja patrimoniul personal.

Trebuie verificate și demersurile necesare pentru înregistrarea afacerii, obținerea unei autorizații de funcționare, dacă aceasta este necesară, înregistrarea fiscală și raportarea informațiilor despre companie.

Deschiderea unui cont bancar separat pentru afacere ajută la delimitarea fondurilor personale de cele ale companiei și este importantă pentru evidența contabilă.

Planul de afaceri funcționează ca o direcție de lucru pentru modul în care urmează să fie administrată compania. Acesta poate ajuta la luarea deciziilor și este necesar pentru obținerea unor investiții externe destinate liniei de cosmetice.

Documentul poate include descrierea companiei, obiectivele, modelul și structura afacerii, viziunea, misiunea și propunerea unică de valoare. Studiul de piață trebuie să prezinte oportunitățile, dimensiunea și concurența de pe piața aleasă.

Planul trebuie să includă și informații despre produse, descrieri detaliate ale ofertei și o posibilă strategie de stabilire a prețurilor. Componenta financiară poate cuprinde sursele potențiale de finanțare, veniturile estimate și cheltuielile de exploatare.

După stabilirea acestor elemente, produsele pot fi lansate într-un magazin online, iar deschiderea acestuia poate fi comunicată primilor urmăritori prin lista de e-mailuri și rețelele sociale. O metodă simplă de configurare a unui magazin este utilizarea unui constructor de site-uri de tip „drag-and-drop”, precum Shopify.

Identitatea brandului trebuie reflectată în tema și aspectul magazinului online. Paginile produselor au un rol important deoarece contribuie la optimizarea pentru motoarele de căutare și oferă informațiile necesare pentru ca utilizatorii să ia decizii de cumpărare.

Descrierile trebuie să prezinte textura, aspectul, modul de aplicare, senzațiile oferite și beneficiile fiecărui produs. În cazul cosmeticelor vândute online, consumatorii nu au posibilitatea de a testa produsul direct pe piele, astfel că informațiile disponibile pe pagina produsului devin importante.

Aplicații precum Easy Tabs pot fi folosite pentru organizarea informațiilor în taburi, astfel încât pagina să nu fie aglomerată. În aceste secțiuni pot fi introduse listele complete de ingrediente, avertismentele privind alergiile și recomandările de frumusețe.

Variațiile de culoare pot fi prezentate prin mostre de nuanțe, folosind aplicații precum SC Product Options. Brandul 100% Pure este un exemplu de companie care își organizează informațiile și prezentarea pe paginile de produs.

Fotografiile de produs trebuie să fie clare și să prezinte produsele din mai multe unghiuri. Imaginile pot fi realizate pe un fundal uniform, iar fotografiile de context pot arăta produsele utilizate de modele.

Pentru o prezentare incluzivă a liniei de cosmetice, produsele pot fi fotografiate pe modele cu tonuri diferite de piele. Acest lucru le permite potențialilor cumpărători să aibă mai multe repere atunci când evaluează produsele și nuanțele disponibile.

Paginile de produs pot include și materiale media suplimentare, precum videoclipuri și tutoriale de machiaj. Acestea pot fi publicate direct pe paginile produselor, într-un blog sau într-o galerie a magazinului online.

Recenziile însoțite de fotografii și conținutul generat de utilizatori pot furniza informații suplimentare pentru cumpărători. Aplicații precum Foursixty pot fi utilizate pentru integrarea unor astfel de materiale în paginile magazinului.

Aplicațiile pot adăuga funcționalități care apropie experiența de cumpărare online de cea dintr-un magazin fizic. Printre acestea se numără instrumente pentru vizualizarea nuanțelor, opțiuni de personalizare și funcții care îi ajută pe cumpărători să compare și să evalueze produsele.

Preferințele consumatorilor în materie de cosmetice sunt personale, iar aspectul unei culori afișate pe ecran poate fi diferit de cel al produsului în realitate. Din acest motiv, un magazin online de cosmetice se poate confrunta cu cereri de rambursare sau schimburi.

O politică de returnare trebuie să precizeze clar condițiile și perioada în care produsele pot fi returnate. Regulile pot fi diferite pentru anumite categorii de produse, inclusiv pentru articolele comercializate la reducere.

Politica poate specifica, de asemenea, dacă un cumpărător poate primi rambursarea banilor, un produs la schimb sau un credit pentru utilizarea ulterioară în magazin.

Un proces clar de returnare îi ajută pe clienți să înțeleagă pașii pe care trebuie să îi urmeze atunci când solicită un retur și permite magazinului să gestioneze mai ușor aceste situații.