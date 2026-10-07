Prețuri surprinzătoare la telefoane în octombrie. Un model a coborât sub pragul de 1.000 de lei

Luna octombrie vine cu reduceri interesante la telefoane mobile, iar cei care nu vor să cheltuiască o avere pot găsi modele bune în zona de preț 500–1.500 de lei. În această perioadă apar promoții atât la telefoanele entry-level, cât și la modelele 5G din gama de mijloc.

Un exemplu este campania Stock Busters de la eMAG, desfășurată între 6 și 15 octombrie 2026, unde anumite produse beneficiază și de vouchere suplimentare. Un telefon listat în jurul sumei de 650 de lei poate ajunge, în anumite condiții, la aproximativ 585 de lei după aplicarea voucherului.

Pentru cei care caută un telefon simplu, dar suficient de bun pentru WhatsApp, Facebook, YouTube, navigare și fotografii de zi cu zi, există mai multe variante interesante. OPPO A6x 128 GB poate fi găsit în jurul prețului de 750 de lei, fiind una dintre variantele accesibile pentru cei care vor un smartphone modern fără să depășească bugetul.

O altă variantă foarte ieftină este invens AIR1, disponibil în jurul sumei de 559 de lei. Telefonul oferă conectivitate 4G, ecran de 6,56 inch, baterie de 5.000 mAh și Android 16.

Dacă bugetul permite o investiție ceva mai mare, merită urmărite telefoanele din gama mid-range. Acestea oferă, în general, procesoare mai rapide, camere mai bune, ecrane de calitate superioară și, în multe cazuri, conectivitate 5G. Un exemplu este Samsung Galaxy A36 5G, un model care poate fi găsit în funcție de configurație și magazin la aproximativ 1.300–1.650 de lei.

O alternativă foarte interesantă este Samsung Galaxy A56 5G, pentru care sunt disponibile oferte în jurul pragului de 1.200–1.700 de lei, în funcție de comerciant și configurație. Pentru cei care preferă Xiaomi, Redmi Note 15 Pro 256 GB apare în oferta unor comercianți la aproximativ 1.500 de lei.

O ofertă interesantă de la Samsung: În ofertele actuale ale retailerilor se găsește și Samsung Galaxy A27 5G, cu 128 GB stocare și 6 GB RAM, la aproximativ 1.332 de lei în anumite promoții. Este una dintre variantele de urmărit pentru cei care vor un Samsung 5G fără să treacă de 1.500 de lei.

Tot în oferta actuală apare Samsung Galaxy A17 5G 128 GB, la aproximativ 1.100 de lei, ceea ce îl transformă într-o opțiune atractivă pentru un buget mai restrâns.

Pentru un buget de sub 800 de lei, OPPO A6x este o alegere interesantă dacă prioritatea este un telefon modern și accesibil. În zona de 1.000–1.300 de lei, Samsung Galaxy A17 5G și Galaxy A27 5G merită urmărite.

Dacă bugetul ajunge la 1.300–1.500 de lei, Galaxy A36 5G și Redmi Note 15 Pro devin opțiuni mai interesante pentru utilizatorii care vor performanță mai bună și o experiență mai apropiată de gama medie.

Cei care își doresc un telefon nou în această perioadă nu trebuie să pregătească un buget foarte mare. În octombrie, există mai multe modele care pot fi cumpărate la prețuri accesibile, de la aproximativ 560 de lei până la 1.500 de lei.

Oferta este variată și include atât telefoane pentru utilizarea de zi cu zi, cât și modele 5G sau smartphone-uri din gama medie, pentru utilizatorii care își doresc mai multă putere și dotări mai bune.

Pentru cei care au un buget foarte redus, invens AIR1 poate fi o variantă de luat în calcul. Telefonul poate fi găsit la un preț de aproximativ 559 de lei, fiind cel mai ieftin model din această selecție.

Este destinat în primul rând utilizatorilor care caută un smartphone accesibil pentru activități obișnuite și nu vor să investească o sumă mare într-un telefon.

Următorul prag de preț este reprezentat de OPPO A6x 128 GB, disponibil la aproximativ 750 de lei.

Modelul poate fi o alegere pentru cei care vor un telefon accesibil, dar își doresc și un spațiu de stocare mai generos. Cei 128 GB sunt suficienți pentru aplicații, fotografii, videoclipuri și fișierele utilizate în mod obișnuit. La acest nivel de preț, OPPO A6x se adresează în special cumpărătorilor care vor să rămână sub pragul de 1.000 de lei.

Pentru cei care vor să treacă la un telefon cu 5G, Samsung Galaxy A17 5G este o variantă care intră într-un buget de aproximativ 1.100 de lei. Prezența conectivității 5G îl face interesant pentru utilizatorii care vor să cumpere un telefon pe care să îl folosească o perioadă mai lungă și care să fie compatibil cu rețelele mobile de generație nouă. În plus, brandul Samsung rămâne un criteriu important pentru cumpărătorii care preferă telefoanele din gama Galaxy.

Samsung Galaxy A27 5G – aproximativ 1.332 de lei: La aproximativ 1.330 de lei, oferta devine și mai interesantă. Samsung Galaxy A27 5G poate fi găsit în jurul sumei de 1.332 de lei. Modelul se adresează celor care vor un smartphone 5G și sunt dispuși să treacă de pragul de 1.000 de lei pentru un telefon dintr-o gamă mai bine echipată. Este o variantă potrivită pentru cei care folosesc intens telefonul pentru aplicații, social media, conținut video și navigare pe internet.

În aceeași zonă de preț se află Samsung Galaxy A36 5G. În funcție de configurație și de oferta magazinului, prețul poate porni de la aproximativ 1.300 de lei și poate ajunge până la aproximativ 1.650 de lei. Astfel, modelul poate fi urmărit de cumpărătorii care au un buget flexibil și vor să compare mai multe configurații înainte de achiziție.

Samsung Galaxy A56 5G – de la aproximativ 1.200 de lei: O altă variantă Samsung care poate apărea în ofertele din această perioadă este Galaxy A56 5G. Prețurile pornesc de la aproximativ 1.200 de lei, dar pot ajunge la circa 1.700 de lei, în funcție de configurație și promoție. Pentru cei care urmăresc telefoanele Samsung din gama medie, acesta este un model care merită verificat atunci când apare o reducere.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro – aproximativ 1.500 de lei: La limita superioară a bugetului analizat se află Xiaomi Redmi Note 15 Pro, al cărui preț este de aproximativ 1.500 de lei. Modelul se adresează celor care sunt dispuși să investească mai mult pentru un telefon din zona mid-range și vor să compare oferta Xiaomi cu alternativele Samsung. La 1.500 de lei, cumpărătorii au deja acces la telefoane mai bine echipate decât modelele de sub 1.000 de lei, ceea ce face această categorie interesantă pentru cei care intenționează să păstreze telefonul mai mulți ani.

Diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump model din această selecție este considerabilă. invens AIR1, la aproximativ 559 de lei, se adresează celor care caută în primul rând un preț mic, în timp ce Xiaomi Redmi Note 15 Pro, la aproximativ 1.500 de lei, intră într-o categorie în care accentul cade mai mult pe dotări și performanță.

Între cele două extreme se află mai multe variante interesante. OPPO A6x poate fi urmărit la aproximativ 750 de lei, Samsung Galaxy A17 5G la circa 1.100 de lei, iar Galaxy A27 5G și Galaxy A36 5G se apropie de pragul de 1.300 de lei.

Pentru cei care vor să rămână în zona de 1.000–1.500 de lei, există astfel mai multe alternative, iar alegerea poate fi făcută în funcție de preferințele pentru brand, conectivitate 5G, capacitatea de stocare și buget. Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de magazin, configurația telefonului, stoc și promoțiile disponibile în momentul cumpărării.