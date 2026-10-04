Telefoanele accesibile, tot mai des alese de cei cu buget redus. Cât costă modelele populare și ce diferențe există între ele

Pentru mulți tineri, alegerea unui telefon nu mai înseamnă automat cumpărarea celui mai nou model disponibil. Bugetul, autonomia, ecranul, camerele și perioada în care dispozitivul poate fi folosit fără să devină lent au ajuns să conteze atunci când este comparată gama accesibilă.

În România, segmentul telefoanelor cu prețuri de până la aproximativ 1.500 de lei reunește modele foarte diferite, chiar dacă la prima vedere specificațiile pot părea apropiate.

Datele StatCounter pentru august 2026 arată că Samsung avea 43,19% din piața telefoanelor mobile din România, Xiaomi 19,92%, Apple 19,39%, iar Motorola 4,14%. Aceste cifre descriu utilizarea dispozitivelor și nu reprezintă exclusiv preferințele tinerilor sau vânzările de telefoane noi.

Un sondaj realizat în 2025 în comunitatea Mobilissimo, cu 752 de voturi, indica Samsung pe primul loc între mărcile folosite de participanți, cu 40%, urmat de Apple, cu 21%, în timp ce Xiaomi și alte mărci aveau procente mai mici. Sondajul este însă limitat la comunitatea respectivă și nu poate fi folosit ca imagine statistică a tuturor tinerilor din România.

Pe piața europeană, datele Omdia pentru 2025 arată că Samsung a rămas principalul furnizor de smartphone-uri, iar Xiaomi s-a clasat pe locul al treilea. Analiza Omdia menționează în special contribuția modelelor accesibile din seria Redmi la performanța Xiaomi în Europa.

La limita inferioară a segmentului se găsesc modele precum Samsung Galaxy A16 și variantele Redmi Note 14. Prețurile diferă mult în funcție de memorie, conectivitate, magazin și promoție. Pentru Galaxy A16 5G, o ofertă identificată recent era de aproximativ 1.287 de lei, în timp ce variantele Galaxy A16 fără 5G apar și la valori mai mici, în funcție de configurație și comerciant.

Xiaomi Redmi Note 14 are un reper oficial de 999 de lei pentru versiunea cu 6 GB RAM și 128 GB stocare, în timp ce configurația de 8 GB RAM și 256 GB a fost listată la 1.199 de lei la lansare.

Într-o promoție Xiaomi din 2026, aceleași configurații au apărut la 749, respectiv 799 de lei, ceea ce arată cât de mult poate varia prețul unui telefon de buget în funcție de campanie și stoc.

Redmi Note 14 vine cu ecran AMOLED de 6,67 inci și rată de reîmprospătare de 120 Hz. Telefonul folosește procesorul MediaTek Helio G99-Ultra și are o baterie de 5.500 mAh, cu încărcare la 33 W. Camera principală are 108 MP, însă numărul de megapixeli nu trebuie confundat cu performanța fotografică generală a telefonului.

La un nivel superior de preț intră telefoanele care adaugă conectivitate 5G, mai multă memorie sau procesoare mai puternice. Redmi Note 14 5G, de exemplu, a avut un preț oficial de pornire de 1.399 de lei pentru versiunea cu 6 GB RAM și 128 GB stocare, dar promoțiile ulterioare au coborât prețul mult sub această valoare.

Diferențele dintre telefoanele accesibile nu apar doar în fișa tehnică. Un model mai scump poate avea un procesor mai rapid, memorie internă mai generoasă, conectivitate 5G, un sistem foto mai complex sau un ecran cu o tehnologie superioară. Pentru un utilizator care folosește telefonul în principal pentru mesagerie, social media, clipuri video și navigare, aceste diferențe se pot manifesta mai ales în viteza de deschidere a aplicațiilor, multitasking și durata de utilizare înainte ca bateria să necesite încărcare.

Ecranul este una dintre diferențele care pot fi observate imediat. Redmi Note 14 oferă un panou AMOLED la 120 Hz, în timp ce alte telefoane din aceeași zonă de preț pot folosi tehnologii sau configurații diferite. Rata de 120 Hz face derularea meniurilor și a paginilor mai fluidă, însă consumul de energie poate varia în funcție de modul de utilizare și de optimizarea software.

La baterie, cifrele sunt mai ușor de comparat, dar nici aici capacitatea nu spune singură cât rezistă telefonul. Redmi Note 14 are 5.500 mAh și încărcare de 33 W, iar producătorul precizează că rezultatele efective pot varia în funcție de mediul și modul de utilizare.

Pentru tinerii care folosesc telefonul intens pentru video, rețele sociale, fotografii și jocuri, memoria RAM și procesorul pot deveni mai importante decât diferența de câteva zeci de megapixeli dintre camere. În schimb, pentru utilizarea obișnuită, autonomia și calitatea ecranului pot fi mai ușor de remarcat de-a lungul unei zile.

Samsung are o prezență puternică în segmentul accesibil prin seria Galaxy A. Omdia arată că Galaxy A16 a contribuit la revenirea Samsung pe piața europeană în a doua jumătate a anului 2025, alături de performanța modelelor mai scumpe.

Xiaomi folosește în principal seria Redmi pentru zona în care prețul și specificațiile sunt comparate direct. Redmi Note 14 este un exemplu de telefon care pune accent pe ecranul AMOLED, bateria de capacitate mare și camera principală de 108 MP, fără să intre în zona de preț a modelelor premium.

Motorola este un alt nume prezent în segmentul accesibil. În datele StatCounter pentru România din august 2026, marca avea 4,14% din piața dispozitivelor mobile. Ponderea este calculată pentru utilizarea dispozitivelor și nu indică în mod direct vârsta utilizatorilor sau nivelul lor de venit.

În practică, diferențele de preț pot fi influențate și de reducerile temporare. Un telefon lansat la 1.000 sau 1.400 de lei poate ajunge, în anumite campanii, sub pragul de 1.000 de lei, iar variantele cu mai multă memorie pot deveni mai interesante atunci când diferența de preț față de configurația de bază este redusă. O astfel de situație a fost vizibilă și la Redmi Note 14, pentru care Xiaomi a afișat în 2026 prețuri promoționale de 749 și 799 de lei pentru două configurații.

Pentru un cumpărător tânăr, comparația dintre telefoanele accesibile ajunge astfel să fie mai puțin despre numele de pe cutie și mai mult despre combinația dintre preț, autonomie, ecran, performanță, memorie, camere și perioada de utilizare preconizată. Diferențele dintre configurații devin relevante mai ales atunci când telefonul este folosit zilnic pentru mai multe tipuri de activități, de la comunicare și social media până la fotografiere, streaming și jocuri.