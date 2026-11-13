Autoritățile americane au emis un avertisment pentru proprietarii a peste 720.000 de automobile BMW. Aceștia sunt sfătuiți să își parcheze mașinile în exterior, departe de clădiri și alte vehicule. Măsura este necesară din cauza unui defect care poate provoca incendii chiar și atunci când automobilele sunt oprite.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) le-a recomandat proprietarilor să nu își mai parcheze automobilele în garaje sau în apropierea clădirilor. Avertismentul vizează peste 720.000 de vehicule BMW.

Compania germană a anunțat vineri o rechemare în service pentru 720.796 de automobile. Acestea prezintă un risc de incendiu inclusiv atunci când sunt parcate și au motorul oprit.

Vehiculele respective au mai făcut obiectul unei rechemări în 2024. La momentul respectiv, problema identificată avea legătură cu pompa de apă. Acum, automobilele trebuie reparate din nou, potrivit NHTSA.

Autoritatea americană a transmis că proprietarii trebuie să respecte următoarea recomandare, scrie Reuters.

„Ar trebui să vă parcați vehiculul în exterior și departe de clădiri și alte vehicule până când acesta este reparat”, au spus reprezentanții NHTSA.

BMW încă lucrează la soluția tehnică necesară pentru remedierea problemei. Compania cunoaște existența a 10 incidente de incendiu care ar putea avea legătură cu defecțiunea.

Aceste incidente s-au produs după ce automobilele respective fuseseră reparate în cadrul campaniei de rechemare din 2024.

Potrivit NHTSA, problema este provocată de un conector electric al pompei de apă, care nu a fost etanșat corespunzător. Acesta poate intra în contact cu apa și poate produce un scurtcircuit, crescând riscul izbucnirii unui incendiu.

Recomandarea autorităților americane vizează mai multe modele fabricate între 2012 și 2018. Proprietarii următoarelor automobile trebuie să le parcheze în exterior până la efectuarea reparațiilor:

BMW Seria 3, anii de fabricație 2012-2016;

BMW Seria 5, anii de fabricație 2012-2016;

BMW X1, anii de fabricație 2012-2015;

BMW Z4, anii de fabricație 2012-2016;

BMW X3, anii de fabricație 2013-2017;

BMW Seria 2 Coupe, anii de fabricație 2014-2016;

BMW Seria 3 Sportswagon, anii de fabricație 2014-2016;

BMW 328xi Gran Turismo, anii de fabricație 2014-2016;

BMW Seria 4 Convertible, anii de fabricație 2014-2016;

BMW Seria 4 Coupe, anii de fabricație 2014-2016;

BMW Seria 2 Convertible, anii de fabricație 2015-2016;

BMW Seria 4 Gran Coupe, anii de fabricație 2015-2016;

BMW X4, anii de fabricație 2015-2018;

BMW X5 xDrive40e, anii de fabricație 2016-2018.

Nu este singura campanie de rechemare în service anunțată de producătorul german în acest an. La începutul anului, BMW a rechemat 87.394 de vehicule din cauza unui defect care putea provoca supraîncălzirea motorului și izbucnirea unui incendiu.

Campania a fost anunțată pe 30 ianuarie și viza automobile fabricate între 2021 și 2024. Au fost incluse atunci nouă modele BMW și un model Toyota care utilizează o structură și componente similare.

Lista automobilelor BMW afectate cuprinde următoarele modele:

Seria 5, anii de fabricație 2021-2024;

Z4, anii de fabricație 2021-2022;

Seria 2 Coupe, anii de fabricație 2022-2023;

Seria 4 Gran Coupe, anii de fabricație 2022-2024;

Seria 4 Convertible, anii de fabricație 2021-2024;

Seria 4 Coupe, anii de fabricație 2021-2023;

Seria 3, anii de fabricație 2021-2024;

X4, anii de fabricație 2021-2023;

X3, anii de fabricație 2021-2024.

Rechemarea a inclus și automobile Toyota Supra fabricate între 2021 și 2023.

Într-o postare pe blogul BMW din 7 februarie, compania a explicat că defecțiunea este provocată de uzura unei componente interne a sistemului de pornire.

BMW a precizat că problema poate afecta funcționarea demarorului și poate împiedica pornirea motorului. Totuși, principalul pericol este reprezentat de acumularea excesivă de căldură.

„Uzura neașteptată a unei componente interne” poate „face ca demarorul să nu mai funcționeze corespunzător – uneori, problema manifestându-se inițial prin imposibilitatea pornirii motorului –, însă preocuparea mai importantă este căldura.”

Compania a mai atras atenția asupra riscului de incendiu în anumite condiții de funcționare.

„Raportul NHTSA precizează că, «într-un caz extrem, problema ar putea provoca un eveniment termic sau un incendiu la pornirea motorului ori în timp ce motorul funcționează».”

Problemele legate de sistemul de pornire au determinat BMW să anunțe și alte campanii de rechemare în service în ultimii ani.

În octombrie 2025, producătorul german a rechemat 145.000 de automobile. Acestea prezentau un defect al demarorului, care putea provoca supraîncălzirea componentei și declanșarea unui incendiu.

Anterior, compania mai rechemase aproximativ 200.000 de vehicule din cauza aceleiași probleme.