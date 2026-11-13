Mașinile vechi vor fi interzise treptat în București din 2027. Ce șoferi vor fi afectați de noile restricții

Mașinile vechi și poluante ar putea fi eliminate treptat din traficul Bucureștiului, începând cu 1 noiembrie 2027. Primăria Capitalei propune introducerea unor restricții de circulație în funcție de norma de poluare. Primele interdicții ar urma să se aplice în zona centrală, înainte de extinderea lor în toate sectoarele. Măsurile sunt incluse în documentele privind îmbunătățirea calității aerului, aflate în consultare publică.

Mașinile vechi reprezintă una dintre principalele categorii vizate de măsurile pregătite de Primăria Capitalei pentru reducerea poluării. Autoritățile municipale au lansat în consultare publică două documente privind îmbunătățirea calității aerului, cu măsuri pentru perioada 2026-2030.

Municipalitatea justifică introducerea restricțiilor prin nivelul ridicat al poluării atmosferice. Concentrațiile anumitor poluanți depășesc de până la patru ori limitele admise, potrivit datelor prezentate de autorități.

Primele autoturisme vizate sunt cele încadrate în categoria Non-Euro, fabricate înainte de 1991. Acestea ar urma să nu mai poată circula în centrul Bucureștiului începând cu 1 noiembrie 2027.

Estimările Primăriei indică existența a 80.507 vehicule Non-Euro, reprezentând aproximativ 3% din parcul auto analizat.

Primăria Capitalei propune aplicarea etapizată a interdicțiilor, în funcție de norma de poluare și zona de circulație. Calendarul începe în 2027 și prevede extinderea restricțiilor până în 2032.

Data aplicării Restricții propuse 1 noiembrie 2027 Autoturismele Non-Euro nu vor mai putea circula în centrul Bucureștiului. 1 noiembrie 2028 Restricțiile din centru se extind la Euro 1, iar Non-Euro vor fi interzise în întregul municipiu. 1 noiembrie 2029 Euro 2 vor avea acces restricționat în centru, iar Non-Euro și Euro 1 în tot Bucureștiul. 1 noiembrie 2030 Euro 3 intră sub incidența restricțiilor centrale, iar interdicțiile generale se extind la Euro 2. 1 noiembrie 2031 Automobilele Euro 4 vor avea restricții de circulație în centrul Capitalei. 1 noiembrie 2032 Euro 5 vor fi restricționate în centru, iar Non-Euro până la Euro 3 în întregul municipiu.

Datele statistice pentru 2025 arată că în București și Ilfov erau înmatriculate 2.867.404 autovehicule. Dintre acestea, aproape 1,3 milioane sunt considerate vechi și poluante.

Categoria Non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3 cuprinde 461.251 de vehicule, cu vechimi între 22 și 35 de ani. Alte 835.856 de automobile sunt încadrate în norma de poluare Euro 4.

Reducerea poluării generate de încălzirea locuințelor constituie o altă direcție de intervenție inclusă în strategia municipală. Autoritățile urmăresc înlocuirea sistemelor care utilizează combustibili solizi cu alternative mai puțin poluante.

Datele statistice indică existența a 18.593 de case încălzite cu lemne, cărbune sau alți combustibili solizi. Dintre acestea, aproximativ 15.200 au fost localizate de autorități.

Cele mai multe locuințe identificate se află în cartierele Ferentari, Rahova, Giurgiului, Giulești Sârbi și Chitila Triaj. Alte zone vizate sunt Cățelu, Industriilor, Policolor, Colentina, Andronache și Fundeni.

Prin programul „AER 2030 ACASĂ”, proprietarii ar putea obține finanțare pentru instalarea unor sisteme de încălzire mai puțin poluante.

Participarea la program ar urma să fie voluntară. Soluțiile tehnice vor depinde de infrastructura disponibilă în fiecare zonă, iar finanțarea ar implica Guvernul și administrațiile de sector.

Strategia municipală include și investiții pentru reducerea emisiilor generate de transport și de sistemele de încălzire. Printre măsurile propuse se numără achiziționarea de autobuze electrice și troleibuze cu autonomie.

Autoritățile intenționează să extindă benzile dedicate transportului public și să amenajeze noi trasee pentru bicicliști și pietoni.

Documentele prevăd și modernizarea sistemului de termoficare, alături de programe destinate înlocuirii automobilelor poluante.

Cele două documente, PICA și PMCA, trebuie aprobate de Consiliul General al Municipiului București înainte de aplicarea măsurilor propuse. Prin urmare, calendarul restricțiilor nu reprezintă, în această etapă, o decizie definitivă.

Proiectul comun este înscris în registrul oficial de consultare publică. Persoanele interesate pot transmite observații și propuneri la adresa [email protected].

Termenul stabilit pentru trimiterea recomandărilor este 27 noiembrie 2026.