Vechime la pensie. Românii care nu au reușit să acumuleze stagiul minim de cotizare necesar obținerii pensiei pentru limită de vârstă mai au posibilitatea să recupereze perioadele în care nu au contribuit la sistemul public.

Legislația în vigoare permite achitarea retroactivă a contribuțiilor pentru cel mult șase ani, printr-un contract de asigurare socială încheiat cu casa teritorială de pensii.

În 2026, suma necesară pentru cumpărarea unui an de vechime, la nivelul contribuției minime, este de aproximativ 13.000 de lei. Valoarea este calculată în funcție de salariul minim brut utilizat ca bază de referință și de cota contribuției de asigurări sociale.

Această posibilitate se adresează persoanelor care au avut perioade fără activitate profesională și care nu au acumulat suficienți ani de cotizare. Condiția esențială este ca solicitantul să nu fi obținut deja decizia de pensionare și să îndeplinească cerințele legale pentru încheierea contractului.

Legea nr. 360/2023 reglementează posibilitatea completării retroactive a stagiului de cotizare. Potrivit prevederilor acesteia, persoanele eligibile pot achita contribuții pentru maximum 72 de luni anterioare lunii în care semnează contractul de asigurare socială.

Nu este obligatoriu ca lunile respective să reprezinte o perioadă neîntreruptă. Astfel, solicitanții pot selecta mai multe intervale distincte din ultimii șase ani, dacă în acele perioade nu au fost asigurați în sistemul public de pensii.

Formalitățile se realizează la casa teritorială de pensii, unde solicitantul precizează perioadele pentru care dorește să achite contribuțiile. Legislația permite inclusiv încheierea mai multor contracte, însă durata cumulată a perioadelor cumpărate nu poate depăși limita de șase ani.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane, până la data ieșirii la pensie (îndeplinirii condițiilor de pensionare)”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Posibilitatea cumpărării vechimii nu se aplică oricăror intervale din trecut. Pot fi achitate numai perioadele în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare și nu avea o obligație legală de plată a contribuțiilor la sistemul public de pensii. Există și câteva restricții importante. Nu pot fi acoperite perioade care depășesc limita celor șase ani calculați în raport cu luna semnării contractului, intervale anterioare împlinirii vârstei de 18 ani sau perioade ulterioare atingerii vârstei standard de pensionare.

De asemenea, nu pot fi cumpărate din nou lunile care figurează deja ca stagiu contributiv sau asimilat. Această regulă se aplică inclusiv perioadelor de asigurare realizate în alte state, dacă acestea sunt recunoscute potrivit legislației aplicabile.

Printre perioadele asimilate care pot fi luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie se numără anii de studii universitare urmați la zi și finalizați cu diplomă, serviciul militar și anumite intervale de concediu pentru creșterea copilului. Aceste perioade sunt recunoscute în condițiile legii și nu pot face obiectul unei noi plăți retroactive.

Cristiana Dumitrescu a atras atenția asupra tipului de perioade pentru care se poate utiliza această facilitate, precizând: „Important de menționat: Se poate cumpăra doar perioada necontributivă (adică perioade fără contract de muncă, anii de facultate, stagiu militar etc).”

Posibilitatea încheierii unui contract de asigurare socială facultativă este disponibilă și cetățenilor străini, precum și persoanelor fără cetățenie, dacă respectă condițiile stabilite de legislația românească.

Pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. Prin urmare, persoanele care au acumulat mai puțin decât această perioadă pot utiliza plata retroactivă pentru a acoperi diferența, dacă intervalele respective sunt eligibile.

De exemplu, un solicitant care are deja 14 ani de contribuții poate achita retroactiv contribuția pentru încă 12 luni, dacă a avut o perioadă neasigurată eligibilă. În acest fel, poate ajunge la stagiul minim de 15 ani prevăzut de lege pentru pensia pentru limită de vârstă.

Achitarea contribuțiilor restante nu înlocuiește însă condiția referitoare la vârsta de pensionare. Chiar dacă o persoană reușește să completeze stagiul minim necesar, aceasta nu dobândește automat dreptul de a ieși imediat la pensie. Trebuie îndeplinite și condițiile legale privind vârsta standard de pensionare.

Valoarea contribuției pentru cumpărarea retroactivă a vechimii este stabilită în funcție de venitul lunar asigurat și de cota contribuției de asigurări sociale. Din iulie 2026, salariul minim brut utilizat ca bază de calcul este de 4.325 de lei. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%, ceea ce determină o plată lunară minimă de 1.081,25 lei, înainte de eventualele reguli de rotunjire.

Pornind de la această valoare, costurile pentru diferite perioade de asigurare pot fi calculate astfel:

O lună: 1.081,25 lei,

6 luni: 6.487,50 lei,

Un an: 12.975 de lei,

2 ani: 25.950 de lei,

3 ani: 38.925 de lei,

4 ani: 51.900 de lei,

5 ani: 64.875 de lei,

6 ani: 77.850 de lei.

Aceste valori reprezintă estimări obținute prin raportarea contribuției de 25% la salariul minim brut de 4.325 de lei. Suma finală poate avea diferențe în funcție de modul de calcul, regulile de rotunjire și baza de asigurare aplicabilă perioadei pentru care se încheie contractul.

Solicitanții nu sunt obligați să aleagă exclusiv venitul minim asigurat. Aceștia pot opta pentru o bază lunară mai mare, situație care determină automat creșterea contribuției datorate.

„Conform legislației în vigoare, contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie. Totodată, persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă (de 25%), în funcție de propriile opțiuni sau obiective privind cuantumul pensiei viitoare. Acest aspect se stabilește prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii”, a adăugat Cristiana Dumitrescu.

Persoanele care doresc să cumpere vechime trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii de care aparțin pentru încheierea contractului de asigurare socială. La depunerea solicitării sunt necesare actul de identitate și declarația pe propria răspundere cerută de instituție.

Procedura poate fi realizată și prin intermediul unui reprezentant legal, cu condiția ca acesta să dețină o procură specială. Această variantă este disponibilă inclusiv pentru românii care locuiesc în străinătate și nu se pot prezenta personal la instituția competentă.

Plata contribuțiilor nu trebuie făcută obligatoriu integral, la momentul semnării contractului. Persoanele interesate pot achita suma datorată fie într-o singură tranșă, fie în mai multe tranșe, cu respectarea termenului maxim de 12 luni de la data încheierii contractului.

În situația în care solicitantul nu reușește să achite întreaga sumă până la expirarea termenului stabilit, casa de pensii recunoaște numai perioada corespunzătoare contribuțiilor efectiv plătite. Lunile pentru care nu s-au achitat contribuțiile nu sunt valorificate ca stagiu de cotizare. Potrivit Legii nr. 360/2023, perioadele cumpărate prin această procedură sunt luate în calcul la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. Acestea nu pot fi însă utilizate pentru completarea stagiului de cotizare necesar obținerii pensiei anticipate, potrivit newswwk.ro.