Cutremur la STB! 796 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă. Printre ei, șoferi și vatmani

Societatea de Transport București (STB) a declanșat un amplu proces de restructurare, în urma căruia 796 de angajați au primit preavize de concediere, iar alte 919 posturi vacante vor fi eliminate din organigrama companiei. Decizia a fost anunțată miercuri, 11 noiembrie 2026, de reprezentanții societății, pe fondul dificultăților financiare majore cu care se confruntă operatorul de transport public din Capitală.

Printre angajații vizați de disponibilizări se află și persoane care ocupă funcții direct legate de circulația mijloacelor de transport. Mai exact, au fost emise 120 de preavize pentru șoferi de autobuze și troleibuze și alte 50 pentru vatmani. Restructurarea vizează, totodată, numeroase categorii de personal administrativ, tehnic și auxiliar.

Potrivit reprezentanților administratorilor judiciari, după finalizarea reorganizării, STB va avea o organigramă cu 8.428 de posturi. Măsurile sunt justificate prin necesitatea reducerii cheltuielilor și a adaptării numărului de angajați la nevoile reale ale companiei.

Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari, a avertizat că societatea se află într-o situație financiară dificilă și că, fără reducerea costurilor cu personalul, există riscul falimentului. Angajații care vor fi concediați urmează să primească salarii compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechimea în muncă.

Situația financiară a Societății de Transport București reprezintă principalul argument invocat de administratorii judiciari pentru declanșarea restructurării. Datoriile companiei au depășit 3 miliarde de lei, iar pierderile raportate pentru primele zece luni ale anului au ajuns la 765 de milioane de lei.

La aceste probleme se adaugă o trezorerie netă negativă, de minus 67 de milioane de lei. Cheltuielile cu forța de muncă reprezintă, potrivit datelor prezentate de Remus Borza, aproximativ 70% din veniturile societății.

„Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde de lei anual, reprezentând 70% din totalul veniturilor, STB riscă falimentul”, a declarat reprezentantul administratorilor judiciari.

Acesta a susținut că reorganizarea urmărește eliminarea posturilor considerate redundante, dar și reducerea personalului din anumite categorii profesionale, unde numărul angajaților este considerat prea mare în raport cu necesitățile companiei.

Concedierea colectivă vizează atât meserii pe care administratorii judiciari le consideră redundante, cât și profesii pentru care numărul de posturi este considerat supradimensionat. Printre angajații afectați se află personal din departamentele administrative, economice, tehnice și de întreținere. Potrivit datelor prezentate de Remus Borza, lista posturilor care urmează să fie eliminate cuprinde:

24 de posturi de curier;

17 posturi de statistician;

12 posturi de fochist, dintr-un total de 88;

4 posturi de legător manual;

44 de posturi de operator introducere și validare date, din 145;

13 posturi de referent cu studii medii;

58 de posturi de casier, din 374;

28 de posturi de economist și contabil, din 293;

37 de posturi de sudor, din 138;

69 de posturi de lăcătuș mecanic, din 442;

10 posturi de electrician de întreținere, din 166;

16 posturi de mecanic auto, din 290;

23 de posturi de repartizor;

7 posturi de consilier juridic, din 40;

30 de posturi de referent de specialitate, din 109.

Restructurarea nu se limitează la aceste categorii profesionale. Administratorii judiciari au inclus în planul de reorganizare și reducerea unor funcții de conducere a mijloacelor de transport în comun, respectiv șoferi de autobuze și troleibuze, dar și vatmani.

Din totalul celor 796 de preavize emise, 120 îi vizează pe conducătorii de autobuze și troleibuze, dintr-un total de 3.508 posturi existente. Alte 50 de preavize au fost transmise vatmanilor, din cele 850 de posturi prevăzute pentru această categorie profesională.

Remus Borza a explicat că selecția personalului vizat de concedieri ține cont și de anumite situații disciplinare sau profesionale. Potrivit declarațiilor sale, printre angajații incluși pe lista disponibilizărilor se află persoane care ar fi avut abateri disciplinare, ar fi fost cercetate penal pentru furt de combustibil sau ar fi primit certificate de inaptitudine.

Reprezentantul administratorilor judiciari a menționat și cazuri de angajați depistați sub influența alcoolului, precum și situații în care concediile medicale ar fi fost folosite nejustificat, în timp ce persoanele respective ar fi desfășurat activități pentru alte companii, inclusiv în domeniul transportului de persoane sau al turismului.

Administratorii judiciari susțin că reducerea numărului de șoferi și vatmani nu va afecta programul de circulație al mijloacelor de transport public. Argumentul prezentat se bazează pe numărul actual de angajați care asigură conducerea vehiculelor și pe necesarul zilnic de personal.

„STB pune în circulație în fiecare zi în jur de 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, ce sunt deservite de un număr de 4.358 de conducători auto și vatmani! Rezultă că disponibilizarea unui număr de 170 de conducători auto și vatmani nu afectează programul de transport.”

Potrivit lui Borza, compania intenționează să implementeze măsuri de digitalizare și eficientizare a activității, care ar urma să permită creșterea frecvenței vehiculelor, în special la orele de vârf. Reorganizarea ar trebui să contribuie și la reducerea timpilor de așteptare în stații, precum și la îmbunătățirea confortului și siguranței călătorilor.

Persoanele disponibilizate vor beneficia de plăți compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Valoarea sumelor va fi stabilită în funcție de vechimea fiecărui angajat, potrivit informațiilor prezentate de reprezentantul administratorilor judiciari.

Remus Borza a precizat că sindicatul reprezentativ din STB a fost consultat pe parcursul procesului de restructurare. Acesta a transmis că reorganizarea nu se oprește la actuala etapă și că măsurile de reducere a cheltuielilor vor continua.

STB a intrat în insolvență la începutul lunii septembrie 2026, în urma unei decizii pronunțate de Tribunalul București. Administratorul judiciar provizoriu desemnat este consorțiul format din Euro Insol, Turmac Insolvency și Ceres Insolv.

În comunicatul transmis pe 11 noiembrie 2026, Remus Borza a prezentat atât situația financiară a societății, cât și categoriile de angajați vizate de reorganizare. Acesta a reiterat că procesul de restructurare va continua și a transmis un avertisment referitor la modul în care trebuie să se desfășoare activitatea în companie.

„Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desființarea unui număr echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigramă, se desființează și un număr de 919 posturi vacante, astfel încât numărul de posturi ce vor rămâne după încheierea acestui proces de reorganizare să fie 8.428. Menționez că Societatea de Transport București S.A. traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, caracterizată de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei și o trezorerie netă negativă de 67 milioane lei.

Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul. Concedierea colectivă urmărește desființarea unor posturi ce corespund unor meserii redundante. Astfel, se desființează 24 de posturi de curier, 12 de posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 de posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi referent (studii medii).

Concedierea vizează și reducerea unor posturi aferente unor meserii excesiv reprezentate în organigramă față de nevoile reale ale Societății. Astfel, se desființează 58 posturi de casier din 374, 28 posturi de economist și contabil din 293, 37 posturi de sudor din 138, 69 posturi de lăcătuș mecanic din 442, 10 posturi de electrician întreținere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 posturi referent de specialitate din 109.

Totodată, reorganizarea vizează și concedierea unor conducători auto sau vatmani, care au avut abateri disciplinare, sunt cercetați penal pentru furt de combustibil, au certificat de inaptitudine, au fost depistați sub influența alcoolului, au abuzat de concedii medicale fără a avea un diagnostic medical real, timp în care prestau activități pentru terți (agenții de turism, companii de transport persoane). Astfel, s-au emis: 120 preavize de concediere pentru conducători autobuze și troleibuze din 3.508 și 50 preavize de concediere pentru vatmani din 850 de posturi.

STB pune în circulație în fiecare zi în jur de 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, ce sunt deservite de un număr de 4.358 de conducători auto și vatmani! Rezultă că disponibilizarea unui număr de 170 de conducători auto și vatmani nu afectează programul de transport. Prin măsurile de digitalizare și eficientizare a activității pe care le implementăm în acest moment, vom crește frecvența vehiculelor în trafic, cu precădere în orele de vârf, vom reduce timpii de așteptare în stații și vom crește gradul de confort și siguranță a călătorilor.

Salariații concediați vor primi salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 lei, în funcție de vechime. Sindicatul reprezentativ din STB a fost permanent consultat pe parcursul acestui proces de restructurare. Reiterez încă o dată avertismentul pe care l-am lansat public încă din 9 septembrie 2026: toleranță zero pentru lene, hoție și prostie. Curățenia în STB va continua!”, a transmis av. dr. Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency.