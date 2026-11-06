Aproape 1.000 de angajați STB riscă să rămână fără loc de muncă. S-a stabilit cine va primi preaviz și ce compensații se acordă

Societatea de Transport București (STB) pregătește concedierea a aproximativ 1.000 de angajați până la sfârșitul anului 2026. Primele preavize ar putea fi înmânate săptămâna viitoare, după ce conducerea companiei a transmis autorităților notificarea privind disponibilizările colective. Măsura îi vizează inclusiv pe șoferii de autobuz și troleibuz, vatmani și controlori. Angajații concediați vor beneficia de salarii compensatorii, calculate în funcție de vechimea în companie.

Concedierile pregătite la STB ar urma să afecteze mai multe categorii de personal, iar primele notificări de preaviz ar putea ajunge la salariați începând de săptămâna viitoare, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții sindicali.

Printre primii angajați vizați s-ar afla șoferii suspectați că au utilizat concedii medicale nejustificate pentru a lucra, în aceeași perioadă, la alte companii de transport. Informațiile au fost prezentate de surse din cadrul STB pentru Gândul, fără ca suspiciunile să fie confirmate individual.

„Conducerea ar fi aflat că sunt șoferi care și-ar fi luat concedii medicale false, iar în acest timp lucrau la alte firme de transport. Acești angajați vor fi primii pe lista concedierilor”, au declarat surse STB.

Criteriile menționate în legătură cu disponibilizările includ absențele de la serviciu, abaterile disciplinare, bolile profesionale și furturile. Reducerile de personal ar urma să se aplice în toate segmentele companiei, inclusiv în rândul vatmanilor și controlorilor.

În prezent, STB are aproximativ 865 de vatmani, care deservesc un parc de peste 250 de tramvaie.

Procedura concedierilor colective a avansat după transmiterea unei notificări către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), prin care conducerea STB și-a comunicat intenția de a disponibiliza 880 de angajați.

Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București și fost consilier general ales pe listele PSD, a explicat că reprezentanților salariaților le-a fost prezentată și lista persoanelor propuse pentru concediere.

„Săptămâna trecută, a fost prezentată notificarea către ITM cu privire la intenția de concediere a unui număr de 880 de salariați. Marți ni s-a prezentat și lista cu cei care vor fi concediați. Începând de, probabil, săptămâna viitoare, salariații care sunt propuși pentru concediere vor primi preavize, vor fi convocați la locul de muncă. Conducătorul locului de muncă, cu un reprezentant al celor de la resurse umane, le va prezenta preavizul cu privire la concediere. Și probabil vor primi și anumite explicații cu privire la motivele ce au determinat această decizie”, a afirmat Vasile Petrariu, citat de Buletin de București.

Potrivit explicațiilor sindicalistului, salariații incluși pe listă urmează să fie convocați la locurile de muncă, unde superiorii direcți, împreună cu reprezentanții departamentului de resurse umane, le vor comunica preavizele și motivele care au stat la baza deciziilor.

Concedierile de la STB ar urma să afecteze inclusiv personalul care conduce mijloacele de transport în comun, deși compania și primarul general Ciprian Ciucu anunțaseră inițial că această categorie de angajați nu va fi vizată.

Conform datelor prezentate de Vasile Petrariu, propunerea de reorganizare prevede eliminarea a 145 de posturi de șofer de autobuz, dintr-un total de 3.351 de posturi existente în companie.

Totodată, disponibilizările ar urma să includă 38 de vatmani și 14 șoferi de troleibuz. Aceste categorii se adaugă celorlalți salariați vizați de reducerea personalului.

Noul Contract Colectiv de Muncă al STB stabilește acordarea unor compensații financiare pentru salariații afectați de concedierile colective, valoarea acestora fiind diferențiată în funcție de vechimea acumulată.

Astfel, angajații cu o vechime mai mică de 15 ani vor beneficia de două salarii medii brute compensatorii. Pentru cei care au lucrat cel puțin 15 ani, dar mai puțin de 20 de ani, compensația va fi echivalentul a trei salarii medii brute.

Salariații care au o vechime de minimum 20 de ani vor primi patru salarii medii brute compensatorii, conform prevederilor contractuale.

Separat de actuala procedură de concediere colectivă, STB a lansat, spre sfârșitul lunii iulie, un program de plecări voluntare, destinat unui număr de cel mult 200 de angajați. Persoanele care au ales să părăsească societatea prin intermediul acestui program au beneficiat de șase salarii compensatorii.