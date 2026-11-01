Fabrica Metinvest Tubular din Iași se închide. Sute de angajați vor fi concediați

Închiderea uneia dintre cele mai vechi fabrici din Iași va lăsa aproape 200 de oameni fără loc de muncă. Decizia vine după ce războiul din Ucraina a afectat aprovizionarea cu oțel, iar alternativele europene s-au dovedit mult mai scumpe.

Fabrica Metinvest Tubular din Iași, deținută de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov și una dintre cele mai vechi unități industriale din județ, va fi închisă. Decizia va duce la concedierea colectivă a 194 de angajați, după ce compania a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) cu privire la disponibilizări.

Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products și Tepro, și-a bazat modelul de afaceri pe aprovizionarea cu rulouri de oțel laminat la cald de la un combinat din Ucraina. Potrivit notificării transmise autorităților, atacurile armate ale Rusiei din august 2026 au provocat suspendarea operațiunilor combinatului și au afectat direct activitatea fabricii din Iași.

Conducerea companiei a precizat că a încercat să identifice furnizori alternativi pe piața europeană. Totuși, prețurile materiilor prime disponibile sunt cu aproximativ 110 euro pe tonă mai mari decât cele ale produselor care erau livrate anterior din Ucraina.

În aceste condiții, compania a decis să închidă fabrica din Iași, măsura urmând să afecteze locurile de muncă ale celor 194 de angajați.

Din totalul de 195 de angajați ai companiei, 194 vor fi concediați. Singurul salariat care își va păstra funcția este directorul general al fabricii.

Potrivit surselor citate de Ziarul de Iași, angajații cu o vechime mai mare de 10 ani vor primi compensații în valoare de 10.000 de lei net, în timp ce salariații care au lucrat în companie peste 30 de ani vor beneficia de plăți compensatorii de 25.000 de lei net. Celelalte despăgubiri vor fi acordate în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă.

După încheierea consultărilor cu sindicatele, angajații vor primi preavize individuale cu o durată de cel puțin 20 de zile lucrătoare. Pe parcursul acestei perioade, fiecare salariat va avea dreptul la patru ore libere pe zi pentru a-și căuta un alt loc de muncă, fără ca salariul să îi fie diminuat.