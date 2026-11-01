Motorina ar putea fi înlocuită cu amoniac în agricultură! Germania caută un nou combustibil pentru tractoare și combine

MAN Engines, CLAAS și institutul WTZ Roßlau testează posibilitatea utilizării amoniacului în locul motorinei pentru alimentarea utilajelor agricole de mare putere. Cercetarea urmărește reducerea emisiilor de CO₂ prin dezvoltarea unui sistem de propulsie adaptat condițiilor dificile de pe câmp.

Amoniacul este analizat ca posibilă alternativă la motorina utilizată în agricultură, în special pentru alimentarea utilajelor de mare putere. Un proiect de cercetare desfășurat în Germania urmărește dezvoltarea unui sistem de propulsie bazat pe acest combustibil, care să poată funcționa în condițiile solicitante de pe câmp.

Proiectul GAMCO (Green Ammonia Multifuel Combine) reunește compania MAN Engines, producătorul de utilaje agricole CLAAS și institutul de cercetare WTZ Roßlau. Cercetările sunt programate să continue până în octombrie 2029 și beneficiază de sprijinul Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania.

Principalul avantaj al amoniacului este că nu conține carbon, ceea ce îl transformă într-o opțiune de interes pentru dezvoltarea unor tehnologii de propulsie cu emisii reduse de CO₂. Utilizarea acestuia în motoare ar putea contribui la decarbonizarea agriculturii, un sector în care utilajele grele au nevoie de cantități mari de energie și trebuie să funcționeze perioade îndelungate fără întreruperi.

Trecerea de la motorină la amoniac ridică însă mai multe provocări tehnice. Cercetătorii trebuie să stabilească dacă acest combustibil poate asigura puterea, autonomia și fiabilitatea necesare în exploatarea utilajelor agricole, precum și în ce condiții poate fi utilizat în siguranță și cu emisii reduse. Proiectul GAMCO își propune să evalueze aceste aspecte prin cercetări tehnice și teste desfășurate în condiții cât mai apropiate de cele reale.

Utilajele agricole de mare putere sunt folosite pentru activități solicitante, de la lucrările solului până la recoltare. Aceste operațiuni necesită motoare capabile să furnizeze putere ridicată pe perioade lungi. Prin urmare, orice combustibil alternativ la motorină trebuie să răspundă acestor cerințe fără să afecteze productivitatea.

Deși amoniacul nu conține carbon, arderea sa într-un motor nu înseamnă automat eliminarea tuturor emisiilor poluante. Tehnologia motorului și modul în care are loc arderea sunt esențiale, iar emisiile de oxizi de azot și eventualele pierderi de amoniac trebuie, de asemenea, controlate.

Impactul climatic al acestui combustibil depinde și de procesul de producție. Amoniacul obținut cu ajutorul energiei regenerabile ar putea avea o amprentă de carbon mai mică decât cel fabricat prin metode convenționale. Astfel, cercetările din Germania urmăresc nu doar să stabilească dacă amoniacul poate alimenta motoarele utilajelor agricole, ci și dacă această soluție este fezabilă din punct de vedere tehnic și al impactului asupra mediului.

Cele trei organizații implicate în proiectul GAMCO contribuie cu expertiza acumulată în domeniile lor de activitate. MAN Engines este responsabilă de cercetarea sistemului de propulsie și de evaluarea posibilităților de utilizare a amoniacului în motoarele cu ardere internă. CLAAS pune la dispoziție experiența sa în proiectarea și dezvoltarea utilajelor agricole, iar institutul WTZ Roßlau participă la activitățile de cercetare, dezvoltare și testare a tehnologiilor de propulsie.

Reprezentanții MAN Engines consideră că reducerea emisiilor în sectorul aplicațiilor grele nu poate fi realizată printr-o singură tehnologie. În acest context, compania analizează mai multe surse de energie și sisteme de propulsie, pentru a identifica soluțiile potrivite fiecărui tip de utilizare. Experiența sa în dezvoltarea și simularea motoarelor cu ardere internă va fi valorificată pentru evaluarea performanțelor și limitelor tehnologiei bazate pe amoniac.

Proiectul GAMCO beneficiază de finanțare prin cel de-al optulea Program federal de cercetare în domeniul energiei din Germania și se va desfășura până în octombrie 2029. Până la finalul cercetărilor, partenerii urmăresc să obțină date tehnice și științifice care să stabilească dacă amoniacul poate reprezenta o alternativă viabilă pentru alimentarea utilajelor agricole de mare putere.

Deocamdată, tehnologia se află în faza de cercetare, iar introducerea pe piață a utilajelor agricole alimentate cu amoniac nu are un calendar stabilit. Dacă rezultatele testelor vor confirma potențialul acestei soluții, amoniacul ar putea deveni una dintre alternativele luate în calcul pentru reducerea emisiilor din agricultură, alături de alte tehnologii care urmăresc înlocuirea combustibililor fosili.