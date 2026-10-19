Șoferii ar putea fi obligați să circule cu maximum 100 km/h pe autostrăzi. Ce autoturisme ar putea fi afectate

Reducerea limitei de viteză la 100 km/h pe autostrăzi pentru autoturismele pe benzină și motorină revine în discuție la nivel european, după aplicarea unor restricții similare în Austria. Măsura urmărește diminuarea consumului de combustibil și a emisiilor poluante. Un economist și activist austriac a propus în 2026 extinderea acestui model în Uniunea Europeană. În prezent, Comisia Europeană nu a prezentat însă un proiect legislativ care să impună această limită în toate statele membre.

Reducerea limitei de viteză la 100 km/h pe anumite autostrăzi din Austria face parte din măsurile adoptate pentru diminuarea poluării generate de transportul rutier. Sistemul funcționează de mai mulți ani și permite autorităților să restricționeze circulația în funcție de condițiile de mediu.

Reglementările austriece se înscriu într-un context european în care politicile privind transportul au devenit tot mai restrictive în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon.

Uniunea Europeană a introdus standarde mai stricte pentru emisiile de CO₂ ale autoturismelor, a încurajat dezvoltarea mobilității electrice și a susținut măsuri destinate reducerii circulației vehiculelor poluante.

În paralel, numeroase orașe europene au extins zonele cu emisii reduse, în care accesul anumitor categorii de autovehicule este limitat.

Restricțiile nu sunt stabilite exclusiv la nivelul instituțiilor europene. Autoritățile naționale și locale pot adopta propriile măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului.

Un exemplu este Barcelona, unde proprietarii vehiculelor cu emisii ridicate suportă tarife de parcare mai mari, potrivit publicației spaniole El Español.

Austria aplică restricțiile de viteză pentru protecția mediului în baza legislației naționale privind calitatea aerului, cunoscută sub denumirea IG-L. Aceasta permite stabilirea unor limite inferioare celor obișnuite pe sectoarele de drum unde reducerea emisiilor este considerată necesară.

Printre autostrăzile pe care pot exista asemenea restricții se numără A1, A2, A9, A10, A12, A13 și A14. Pe anumite tronsoane, limita de 100 km/h poate fi introdusă temporar sau menținută, în funcție de reglementările aplicabile.

Restricțiile vizează în principal autoturismele echipate cu motoare convenționale pe benzină și motorină.

Legislația austriacă prevede însă și excepții pentru anumite categorii de vehicule cu emisii locale zero.

Astfel, autoturismele complet electrice și cele alimentate cu hidrogen, prin intermediul pilelor de combustie, pot fi exceptate de la limita de 100 km/h impusă în baza IG-L.

În situațiile în care excepția este aplicabilă și semnalizarea rutieră permite, acestea pot circula cu viteza maximă obișnuită de 130 km/h.

Facilitatea nu este acordată și autoturismelor hibride plug-in, chiar dacă acestea pot parcurge anumite distanțe utilizând exclusiv energia electrică.

Modelul aplicat în Austria a revenit în atenția publică în 2026, după ce economistul și activistul austriac Günther Fehlinger-Jahn a susținut introducerea unor restricții similare la nivel european.

În martie 2026, acesta a propus stabilirea unei viteze maxime de 100 km/h pentru autoturismele pe benzină.

Fehlinger-Jahn și-a argumentat inițiativa prin posibilitatea reducerii consumului de carburanți, a emisiilor poluante și a dependenței de petrol. În același timp, economistul a invocat beneficiile potențiale asupra siguranței rutiere.

Ulterior, acesta și-a extins propunerea și a solicitat Uniunii Europene introducerea unei limite comune de 100 km/h pe autostrăzi și drumuri naționale, potrivit Financial Intelligence.

Spre deosebire de varianta prezentată în martie, noua inițiativă nu mai diferenția vehiculele în funcție de tipul de propulsie.

Economistul a susținut aplicarea aceleiași viteze maxime pentru toate categoriile de autoturisme, indiferent dacă utilizează benzină, motorină sau energie electrică.

Propunerea urmărea și armonizarea reglementărilor rutiere între statele membre, care stabilesc în prezent limite de viteză diferite pentru circulația pe autostrăzi.

În prezent, propunerea privind reducerea vitezei maxime la 100 km/h pe autostrăzile europene nu reprezintă o obligație adoptată la nivelul Uniunii Europene.

Comisia Europeană nu a prezentat o inițiativă legislativă pentru introducerea unei asemenea restricții generale și nu există un act normativ european aflat în procedură legislativă care să stabilească această limită pentru toate statele membre.

Ideea promovată de Günther Fehlinger-Jahn are caracter individual și nu trebuie confundată cu o propunere oficială a instituțiilor europene.

Pentru ca o asemenea măsură să devină obligatorie, ar fi necesară inițierea unei proceduri legislative la nivelul UE și parcurgerea etapelor de adoptare prevăzute de tratatele europene.

Discuțiile privind reducerea vitezei sunt alimentate inclusiv de evoluțiile de pe piața combustibililor și de presiunile pentru limitarea emisiilor generate de transporturi.

Creșterea costurilor energetice și obiectivele de mediu asumate de statele membre reprezintă argumente invocate în sprijinul unor politici destinate diminuării consumului de carburanți.

Argumentul tehnic care susține reducerea vitezei pe autostrăzi este legat de creșterea rezistenței aerodinamice odată cu viteza de deplasare a unui vehicul.

Potrivit publicației de specialitate MotorPasionMoto, automobilele care circulă cu viteze mai mari au nevoie de mai multă energie pentru a învinge rezistența aerului.

În cazul autoturismelor cu motoare termice, acest fenomen determină creșterea consumului de combustibil. Pentru vehiculele electrice, efectul se reflectă în cantitatea de energie utilizată din baterie.

Prin urmare, reducerea vitezei de circulație poate contribui la diminuarea consumului energetic, indiferent de sistemul de propulsie.

Unul dintre aspectele discutate în legătură cu introducerea unei limite comune este amploarea economiilor care ar putea fi obținute prin reducerea vitezei de la 130 km/h la 100 km/h.

Datele prezentate de Umweltbundesamt, Agenția Federală pentru Mediu din Austria, indică faptul că un autoturism mediu care circulă cu 100 km/h, în loc de 130 km/h, poate înregistra o reducere de aproximativ 23% a consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂ raportate la fiecare kilometru parcurs.

Estimarea este utilizată ca argument în dezbaterea privind eficiența restricțiilor de viteză, în condițiile în care aplicarea unei limite comune la nivel european ar presupune modificarea reglementărilor existente în statele membre.