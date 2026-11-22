Europa se confruntă cu riscul unei ierni mai reci decât estimau inițial meteorologii, într-un moment în care rezervele de gaze naturale sunt la cele mai scăzute niveluri din ultimul deceniu. O perturbare neobișnuit de timpurie a vortexului polar, combinată cu un episod El Niño de intensitate excepțională, ar putea determina creșterea consumului pentru încălzire. Analiștii avertizează că această situație ar pune presiune asupra pieței europene a energiei și ar putea provoca noi scumpiri în lunile următoare, relatează CNBC.

Meteorologii monitorizează o perturbare neobișnuit de timpurie a vortexului polar stratosferic, fenomen care poate influența temperaturile din Europa și America de Nord.

Vortexul polar este un sistem de vânturi puternice care circulă la altitudini mari, deasupra regiunii arctice. Acesta contribuie la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord.

Atunci când vortexul slăbește sau își modifică structura, pot apărea schimbări ale circulației atmosferice. În anumite condiții, acestea favorizează deplasarea maselor de aer rece spre latitudini mai joase.

O asemenea evoluție poate crește probabilitatea unor episoade de frig în Europa, dar nu garantează producerea lor.

Actuala perturbare este considerată neobișnuită prin momentul apariției.

Simon Lee, specialist în științe atmosferice la Universitatea St Andrews din Marea Britanie, a explicat pentru CNBC că meteorologii anticipau destabilizarea vortexului polar abia în februarie.

Fenomenul s-a manifestat însă încă din noiembrie, mult mai devreme decât se estima.

Potrivit specialistului, încălzirea bruscă a stratosferei poate apărea și în timpul unui episod El Niño. Suprapunerea fenomenelor nu este, în sine, imposibilă sau complet neobișnuită.

Particularitatea acestui an este intensitatea fenomenului El Niño, combinată cu perturbarea extrem de timpurie a vortexului polar.

Situația meteorologică este complicată de dezvoltarea unui episod El Niño de intensitate excepțională.

El Niño este un fenomen climatic asociat cu încălzirea apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial.

Acesta influențează circulația atmosferică și poate modifica regimul temperaturilor și precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii.

Până recent, meteorologii anticipau că El Niño ar putea contribui la o iarnă relativ blândă în Europa.

Un asemenea scenariu ar fi însemnat un consum mai redus de energie pentru încălzire.

Totuși, perturbarea vortexului polar ar putea schimba aceste estimări.

David Lewis, analist principal pentru gaze naturale și gaze naturale lichefiate la Wood Mackenzie, a explicat pentru CNBC că specialiștii nu dispun de un precedent istoric relevant pentru această combinație.

Potrivit acestuia, o destabilizare atât de timpurie a vortexului polar nu a mai fost observată în aceeași iarnă cu un episod El Niño de asemenea intensitate.

Din acest motiv, efectele asupra temperaturilor și cererii mondiale de gaze sunt dificil de anticipat.

Specialiștii iau în calcul posibilitatea unor episoade de frig în nord-vestul Europei și estul Statelor Unite.

Amploarea, durata și localizarea acestora rămân însă incerte.

Riscurile meteorologice apar într-un moment dificil pentru piața europeană a gazelor naturale.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Europa a început sezonul de încălzire 2026–2027 cu cele mai reduse stocuri de gaze din ultimii peste zece ani.

În Uniunea Europeană, nivelul rezervelor de la începutul sezonului a fost cel mai scăzut din 2013.

Această situație reduce capacitatea statelor de a absorbi o creștere neașteptată a consumului.

Dacă temperaturile scad puternic, gospodăriile și companiile folosesc mai mult gaz pentru încălzire.

Consumul suplimentar poate accelera retragerile din depozitele subterane.

La rândul său, diminuarea rapidă a rezervelor poate determina creșterea cererii pentru importurile de gaze naturale lichefiate.

Agenția Internațională pentru Energie avertizează că rezervele reduse din Europa ar putea intensifica presiunile asupra pieței mondiale.

Situația este agravată de capacitățile limitate de stocare din unele țări importatoare de GNL din Asia și America de Sud.

În cazul unei cereri ridicate simultan în mai multe regiuni, importatorii ar putea concura mai puternic pentru aceleași transporturi de gaze.

O asemenea evoluție ar pune presiune asupra prețurilor internaționale.

Florence Schmit, strateg principal pentru energie la Rabobank, consideră că piața europeană se confruntă simultan cu două surse importante de volatilitate.

Prima este reprezentată de tensiunile geopolitice, iar a doua de condițiile meteorologice.

Problemele privind livrările de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu complică suplimentar situația.

În aceste condiții, un episod de frig prelungit ar putea accentua presiunile existente asupra aprovizionării.

Schmit a atras atenția că depozitele europene au înregistrat retrageri foarte mari de gaze în ultimele două săptămâni.

Ritmul este considerat neobișnuit pentru această perioadă a anului.

Dacă retragerile continuă la un nivel ridicat, stocurile disponibile pentru lunile cele mai reci ar putea scădea rapid.

Analiștii avertizează că acest scenariu ar putea provoca noi creșteri ale prețurilor în decembrie și ianuarie.

Riscul nu este legat exclusiv de temperaturi.

În nordul Europei, vitezele reduse ale vântului au limitat producția de energie eoliană.

În asemenea perioade, sistemele energetice pot avea nevoie de cantități suplimentare de gaze pentru producerea electricității.

Astfel, combinația dintre temperaturile scăzute și producția eoliană redusă poate crește semnificativ cererea de gaze.

Piața europeană a gazelor a înregistrat deja creșteri importante ale prețurilor în această toamnă.

La sfârșitul lunii octombrie, prețurile au atins 103,9 euro/MWh, niveluri care nu mai fuseseră întâlnite de la criza energetică din 2022.

Vineri, 20 noiembrie, contractele futures de referință TTF din Olanda, cu livrare în decembrie, se tranzacționau în jurul valorii de 87,28 euro/MWh.

TTF reprezintă unul dintre principalii indicatori utilizați pentru stabilirea prețurilor angro ale gazelor naturale în Europa.

Evoluția sa reflectă așteptările comercianților privind raportul dintre cerere și ofertă.

Prețurile ridicate indică tensiunile existente pe piață, într-un context marcat de stocuri reduse și incertitudini privind aprovizionarea.

O eventuală perioadă de frig intens ar putea determina creșterea cererii pentru încălzire.

Aceasta ar putea susține noi scumpiri pe piața angro, mai ales dacă producția de energie eoliană rămâne redusă.

Totuși, o creștere a cotațiilor angro nu se transmite automat și imediat în facturile tuturor consumatorilor.

Impactul asupra gospodăriilor depinde de contractele de furnizare și de mecanismele de reglementare aplicabile în fiecare țară.

David Lewis, analist la Wood Mackenzie, a explicat că începutul sezonului de încălzire a fost deja relativ rece în Europa.

În același timp, producția redusă de energie eoliană a determinat utilizarea unor cantități suplimentare de gaze.

Potrivit specialistului, retragerile din depozitele europene în prima jumătate a lunii noiembrie s-au numărat printre cele mai mari înregistrate pentru această perioadă.

Această evoluție a redus rezervele disponibile înaintea lunilor de iarnă.

Lewis avertizează că o nouă scădere a temperaturilor sau menținerea vântului slab ar putea afecta puternic echilibrul dintre cererea și oferta de gaze.

În aceste condiții, decembrie și ianuarie ar putea aduce noi presiuni asupra prețurilor.

Riscurile sunt accentuate de faptul că Europa a intrat în sezonul rece cu stocuri deja reduse.

Totuși, specialiștii subliniază că perturbarea vortexului polar nu înseamnă automat o iarnă extrem de rece pe întregul continent.

Evoluția temperaturilor va depinde de circulația atmosferică din următoarele săptămâni și de modul în care aceasta va influența diferitele regiuni europene.

Pentru piața energiei, factorul decisiv va fi combinația dintre intensitatea frigului, durata acestuia, producția din surse regenerabile și disponibilitatea importurilor de gaze.