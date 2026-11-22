Angajatorul nu poate obliga un candidat selectat sau un salariat să folosească semnătura electronică avansată ori calificată pentru contractul individual de muncă. Regula se aplică și la modificarea, suspendarea sau încetarea contractului. Dacă angajatul și angajatorul aleg să semneze electronic, Codul muncii prevede ce tipuri de semnătură pot folosi și cum trebuie păstrate documentele.

Posibilitatea de a semna electronic contractul individual de muncă este prevăzută la articolul 16 alineatul (1¹) din Codul muncii. Părțile pot opta pentru semnătura electronică avansată sau calificată. Aceleași două forme sunt prevăzute pentru actele adiționale și pentru semnarea documentelor prin care părțile convin, după caz, suspendarea sau încetarea contractului.

În emisiunea „Legile Muncii”, explicația a vizat atât persoanele care urmează să se angajeze, cât și salariații care primesc spre semnare un act adițional.

„Angajatorul nu poate obliga salariatul sau persoana selectată în vederea angajării să folosească semnătura electronică. Aceasta poate fi o opțiune, în niciun caz o obligație.”

Interdicția este prevăzută la articolul 16 alineatul (1⁶). Alineatul (1⁷) stabilește și cum se semnează actul. Ambele părți trebuie să folosească aceeași modalitate, fie semnătura de mână, fie semnătura electronică în condițiile legii. De exemplu, dacă salariatul semnează de mână un act adițional, angajatorul trebuie să folosească aceeași modalitate pentru acel act.

O semnătură scanată și inserată într-un PDF poate fi o formă de semnătură electronică simplă. Imaginea scanată nu îndeplinește, prin ea însăși, cerințele pentru semnarea electronică a contractului individual de muncă. Într-un litigiu, un asemenea document poate avea valoare probatorie, în funcție de împrejurări și de dovezile privind identitatea semnatarului și acordul său.

„Valoarea sa probatorie depinde de context și de posibilitatea de a demonstra cine a semnat și ce a acceptat”, s-a explicat în emisiune.

Semnătura electronică avansată permite identificarea semnatarului și detectarea modificărilor ulterioare ale documentului. Semnătura calificată se bazează pe un certificat calificat și este creată cu un dispozitiv calificat. Regulamentul european eIDAS îi recunoaște efectul juridic echivalent cu cel al semnăturii de mână. Potrivit Legii nr. 214/2024, valabilitatea semnăturii se verifică la momentul semnării. Expirarea ulterioară a certificatului nu afectează valabilitatea documentului deja semnat.

Pentru celelalte documente din relațiile de muncă, angajatorul poate utiliza și semnătura electronică simplă sau sigiliul electronic. Articolul 16 alineatul (1²) trimite la condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil sau ambele. Separat, articolul 17 alineatul (3) litera o) include procedurile de semnare electronică printre informațiile pe care angajatorul trebuie să le comunice candidatului selectat sau salariatului.

Angajatorul trebuie să arhiveze contractele și actele adiționale semnate electronic și să le pună la dispoziția organelor de control, la cerere. Inspectorii de muncă și celelalte autorități competente trebuie să accepte documentele semnate electronic potrivit legii, fără să ceară și exemplare pe hârtie. Regula se aplică inclusiv documentelor din domeniul securității și sănătății în muncă.