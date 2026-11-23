tbi bank l-a numit pe Richard Laxer, executiv cu peste 30 de ani de experiență în industria financiară internațională, în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere. Ariel Hasson, care a ocupat până acum această funcție, va prelua poziția de vicepreședinte al Consiliului. Schimbările au loc în contextul unei noi etape de dezvoltare a băncii, după preluarea sa de către Advent International, investitor global cu sediul în SUA, la începutul acestui an.

Richard (Rich) Laxer este un lider cu o experiență de peste trei decenii în industria serviciilor financiare, acumulată în SUA, Asia și Europa. Are o experiență vastă în consilii de administrație și în roluri de consultanță strategică în domeniul bancar, fintech și pe piețele de capital, colaborând atât cu instituții financiare consacrate, cât și cu companii emergente aflate în creștere rapidă. În cei peste 30 de ani petrecuți în cadrul General Electric, Rich a ocupat mai multe funcții de conducere, inclusiv pe cea de președinte și CEO al GE Capital, unde a coordonat operațiunile companiei la nivel global.

„tbi bank și-a construit deja o poziție distinctă ca bancă agilă, cu o bună înțelegere a piețelor locale și o abordare diferită de cea a instituțiilor bancare tradiționale. Sunt încântat să preiau conducerea Consiliului de Supraveghere în această etapă importantă a dezvoltării băncii și să lucrez alături de echipă pentru a valorifica fundația solidă construită până acum, a susține o creștere sustenabilă și a crea valoare pe termen lung pentru clienții, partenerii și acționarii noștri”, a declarat Richard Laxer, Președintele Consiliului de Supraveghere, tbi bank.

„Richard aduce o combinație rară de experiență în industria bancară internațională, o înțelegere profundă a sectorului fintech și rezultate solide în sprijinirea dezvoltării unor companii cu obiective ambițioase de creștere. Perspectiva și expertiza sa vor fi extrem de valoroase în această nouă etapă de dezvoltare a tbi bank. Mă bucur să îi urez bun venit în funcția de președinte al Consiliului nostru de Supraveghere și aștept cu interes să colaborăm pentru extinderea activității băncii, îmbunătățirea în continuare a produselor și oferirea unei experiențe bancare digitale cât mai simple și fluide pentru clienții noștri”, a declarat Petr Baron, CEO, tbi bank.

În România, tbi bank sprijină persoanele fizice și companiile să își transforme planurile în realitate, de la finanțarea cumpărăturilor de zi cu zi și a proiectelor personale mai importante până la economisire și dezvoltarea afacerilor. Oferta băncii include soluții flexibile de plată în rate, disponibile atât în magazinele online, cât și în cele fizice ale partenerilor, credite de nevoi personale, depozite și finanțări pentru IMM-uri. Prin intermediul aplicației sale de shopping, clienții pot descoperi mii de magazine online, pot explora oferte și pot alege să își achite cumpărăturile în rate, în timp ce antreprenorii pot accesa finanțări pentru susținerea activității curente și pentru investiții în dezvoltarea afacerilor.