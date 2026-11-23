AMD a achiziționat startup-ul Taalas, specializat în dezvoltarea cipurilor pentru inteligență artificială, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 2,9 miliarde de dolari. Tehnologia companiei permite integrarea modelelor AI direct în siliciu, oferind o alternativă la procesoarele grafice tradiționale. Achiziția evidențiază și rolul tot mai important al inginerilor și investitorilor europeni în industria semiconductorilor.

AMD își consolidează poziția pe piața hardware pentru inteligență artificială prin achiziționarea startup-ului canadian Taalas.

Tranzacția, evaluată la aproximativ 2,9 miliarde de dolari, aduce în portofoliul companiei o tehnologie diferită de soluțiile tradiționale bazate pe procesoare grafice.

Taalas dezvoltă cipuri specializate pentru anumite modele AI, în loc să utilizeze procesoare concepute pentru o gamă largă de aplicații.

Această abordare urmărește accelerarea procesului de inferență, etapa în care un model deja antrenat generează răspunsuri sau realizează sarcini.

AMD intenționează să integreze tehnologia Taalas în planurile de dezvoltare ale acceleratoarelor Instinct, utilizate pentru aplicații de inteligență artificială.

Principala particularitate a tehnologiei Taalas este integrarea directă a modelelor de inteligență artificială în circuitele cipului.

Spre deosebire de GPU-urile convenționale, care pot executa numeroase modele și aplicații diferite, cipurile Taalas sunt proiectate pentru sarcini specifice.

Compania a dezvoltat un prim cip demonstrativ destinat modelului Llama 3.1 8B, creat de Meta.

Potrivit datelor prezentate de startup, acesta poate genera aproximativ 17.000 de tokenuri pe secundă pentru fiecare utilizator.

Tokenurile reprezintă unitățile de text procesate și generate de modelele lingvistice.

Performanța raportată arată potențialul utilizării unor cipuri construite special pentru inferența AI.

Prin preluarea acestei tehnologii, AMD urmărește dezvoltarea unor noi soluții hardware pentru rularea modelelor de inteligență artificială.

Taalas a fost înființată în Toronto, în 2023, de inginerul sârb Ljubiša Bajić, alături de Lejla Bajić și Drago Ignjatović.

Înaintea achiziției de către AMD, startup-ul a atras finanțări de aproximativ 220 de milioane de dolari.

Printre investitori se numără Quiet Capital, Lamond Ventures, Fidelity și Fifth Quarter Ventures (5QV), fond de investiții cu sediul în Belgrad.

Achiziția reprezintă un nou succes pentru Ljubiša Bajić, aflat la al doilea startup fondat care a atins o evaluare de peste un miliard de dolari.

Anterior, acesta a fost cofondator al Tenstorrent, companie specializată tot în dezvoltarea procesoarelor pentru inteligență artificială.

Tenstorrent a ajuns la o evaluare de 6,2 miliarde de dolari și operează un centru de cercetare și dezvoltare în Belgrad.

Prezența acestor companii reflectă dezvoltarea industriei de proiectare a cipurilor și a tehnologiilor AI în Serbia.

Taalas s-a numărat printre investițiile timpurii realizate de Fifth Quarter Ventures prin primul său fond.

Compania de capital de risc sprijină startup-uri tehnologice și antreprenori din regiunea Adriaticii și din diaspora acesteia.

Activitatea sa se concentrează în special pe tehnologii avansate, inclusiv inteligență artificială și proiectarea de cipuri.

Tihomir Bajić, General Partner la Fifth Quarter Ventures, consideră că achiziția confirmă importanța infrastructurii hardware în dezvoltarea AI.

„Taalas ne amintește că unele dintre cele mai importante progrese în inteligența artificială au loc la nivelul cipurilor și sistemelor care permit rularea modelelor”, a declarat acesta.

Potrivit investitorului, finanțarea unor companii specializate în putere de calcul pentru AI părea inițial o direcție neobișnuită pentru un fond din Belgrad.

Rezultatul investiției în Taalas arată însă, în opinia sa, potențialul acestei strategii.

Achiziția Taalas de către AMD evidențiază și contribuția specialiștilor europeni la dezvoltarea tehnologiilor pentru inteligență artificială.

Serbia găzduiește deja operațiuni de cercetare și dezvoltare ale mai multor companii internaționale din domeniul tehnologic.

Aceste activități includ proiectarea semiconductorilor, dezvoltarea sistemelor AI și optimizarea infrastructurii de calcul.

Tihomir Bajić consideră că industria europeană nu trebuie să rămână în afara competiției globale pentru dezvoltarea hardware-ului destinat inteligenței artificiale.

„Europa nu trebuie să privească de pe margine cursa pentru hardware-ul AI. Talentul există deja aici, în Belgrad, unde sunt dezvoltate cipuri pentru cele mai mari companii din lume”, a afirmat reprezentantul Fifth Quarter Ventures.

Acesta a subliniat că sprijinirea fondatorilor înainte ca potențialul tehnologiilor lor să fie recunoscut pe scară largă a reprezentat un avantaj pentru fond.

Fifth Quarter Ventures intenționează să continue investițiile în companii și antreprenori implicați în dezvoltarea tehnologiilor avansate.