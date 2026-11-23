Investițiile publice au crescut semnificativ în România, însă efectele asupra economiei au rămas limitate, avertizează viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu. Acesta consideră că statul trebuie să acorde mai multă atenție calității proiectelor finanțate, nu doar sumelor alocate. Oficialul a vorbit și despre scăderea investițiilor străine, evoluția inflației și importanța bugetului pentru 2027.

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a atras atenția asupra eficienței investițiilor realizate de stat. Declarațiile au fost făcute luni, 23 noiembrie, în cadrul conferinței ROINVEST.

Oficialul a subliniat că România a alocat sume importante investițiilor publice în ultimii ani. Cu toate acestea, rezultatele economice nu au fost pe măsura cheltuielilor.

„În ciuda unor investiții de 7% și 8% din PIB în ultimii ani, creșterea economică a fost extrem de modestă. Nu orice avans al investițiilor publice aduce creștere economică sustenabilă”, a declarat Cosmin Marinescu.

Viceguvernatorul consideră că autoritățile trebuie să analizeze mai atent rezultatele proiectelor finanțate din bani publici.

În opinia sa, majorarea sumelor alocate nu reprezintă, în sine, o garanție că economia va beneficia de o dezvoltare durabilă.

„Doresc să avertizez asupra faptului că mai multe investiții realizate de către stat nu înseamnă neapărat mai bine pentru economie“, a afirmat Marinescu.

Declarațiile vin în contextul în care investițiile publice au înregistrat creșteri importante în 2026, pe fondul accelerării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Datele prezentate arată că investițiile publice au avansat cu 30% în primele trei trimestre ale anului 2026.

O parte importantă a acestei evoluții este asociată accelerării proiectelor din PNRR, în contextul termenelor pentru finalizarea investițiilor.

Numai în trimestrul al treilea, investițiile publice au crescut cu 49% față de aceeași perioadă din 2025.

În anul precedent, investițiile publice au totalizat 138 de miliarde de lei. În primele nouă luni din 2026, valoarea acestora a ajuns la 108 miliarde de lei.

În același timp, datele ajustate privind activitatea economică indică o creștere de 2,1% în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul anterior.

Avansul a depășit chiar și cele mai optimiste estimări ale pieței.

Totuși, Cosmin Marinescu atrage atenția că analiza investițiilor nu trebuie să se limiteze la valoarea fondurilor cheltuite.

Un criteriu esențial îl reprezintă efectele reale ale proiectelor asupra productivității, activității economice și dezvoltării pe termen lung.

„Trebuie să fim foarte atenți la calitatea investițiilor publice, ale căror efecte de antrenare nu sunt deloc atât de spectaculoase pe cât predică, să zic așa, multiplicatorul lui Keynes“, a declarat viceguvernatorul BNR.

Acesta a insistat asupra necesității selectării unor proiecte care să producă beneficii economice durabile.

„Nu orice avans al investițiilor publice aduce creștere economică sustenabilă. Foarte importantă este calitatea proiectelor de investiții publice“, a mai spus Marinescu.

În analiza sa, viceguvernatorul BNR a făcut o distincție între investițiile finanțate din fonduri europene și cele susținute exclusiv din resurse naționale.

Cosmin Marinescu consideră că proiectele care beneficiază de finanțare europeană ar trebui prioritizate.

O asemenea abordare ar permite continuarea investițiilor, în paralel cu eforturile de reducere a dezechilibrelor bugetare.

Datele arată că ponderea fondurilor europene în totalul investițiilor publice a crescut deja.

În primele nouă luni din 2026, finanțările provenite din Uniunea Europeană au reprezentat 66% din investițiile publice.

Prin comparație, în 2025, ponderea acestora era de 57%.

Astfel, fondurile europene au devenit o sursă tot mai importantă pentru realizarea proiectelor publice.

Viceguvernatorul consideră însă că România trebuie să își schimbe și modelul de dezvoltare economică.

În opinia sa, economia ar trebui să treacă „de la un model economic cantitativ la ajustări calitative“.

Această schimbare presupune inclusiv o contribuție mai importantă a capitalului privat și a mediului antreprenorial la creșterea economică.

Un alt subiect abordat de Cosmin Marinescu a fost evoluția investițiilor străine directe.

În primele nouă luni din 2026, investițiile străine directe atrase de România au scăzut cu 37% față de aceeași perioadă din 2025.

Cu toate acestea, nivelul înregistrat a rămas relativ apropiat de cel din 2024.

Viceguvernatorul BNR a precizat că reducerea fluxurilor de capital străin nu reprezintă un fenomen specific României.

Tendința poate fi observată și în alte economii europene, inclusiv în statele din Europa Centrală și de Est.

Potrivit datelor prezentate, investițiile străine directe cumulate în România, Polonia, Slovacia, Cehia, Bulgaria și statele baltice au fost cu 45% mai mici în 2025 decât în 2022.

Scăderi și mai accentuate au fost înregistrate în alte economii europene.

În Franța, Spania, Italia și Portugalia, fluxurile investițiilor străine directe au coborât cu aproape 70% în aceeași perioadă.

„În esență, perspectiva europeană indică probleme structurale“, a declarat Cosmin Marinescu.

Evoluțiile arată că atragerea capitalului privat reprezintă o provocare pentru mai multe economii europene, nu doar pentru România.

În acest context, viceguvernatorul consideră necesară consolidarea încrederii investitorilor și îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea afacerilor.

Cosmin Marinescu a abordat și legătura dintre politica fiscală, inflație și stabilitatea economică.

Viceguvernatorul a amintit că România utilizează strategia de țintire a inflației de 21 de ani.

În această perioadă, inflația a depășit ținta stabilită în 12 ani.

Prin comparație, Cehia a înregistrat cinci astfel de ani, Polonia șase, iar Ungaria zece.

Oficialul BNR consideră că menținerea inflației la niveluri ridicate nu poate fi explicată exclusiv prin deciziile de politică monetară.

Acesta a indicat dezechilibrele bugetare drept unul dintre factorii care au contribuit la persistența presiunilor inflaționiste.

„Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflației înalte“, a afirmat Marinescu.

Potrivit estimărilor BNR, rata inflației ar urma să ajungă la 7,4% la sfârșitul anului 2026.

Pentru finalul anului 2027, banca centrală estimează o reducere a inflației până la 3,7%.

Perspectiva unei temperări a creșterii prețurilor ar putea crea condiții pentru reluarea reducerilor de dobândă.

Potrivit așteptărilor prezentate, relaxarea politicii monetare ar putea fi reluată spre mijlocul anului 2027, pe măsură ce inflația revine pe o traiectorie descendentă.

Această perspectivă nu reprezintă însă o decizie deja adoptată privind viitoarele niveluri ale dobânzii de politică monetară.

Viceguvernatorul BNR a subliniat că bugetul pentru 2027 va avea un rol important în restabilirea încrederii investitorilor.

Potrivit acestuia, România trebuie să respecte calendarul de consolidare fiscală într-o manieră credibilă și sustenabilă.

Reducerea dezechilibrelor bugetare este importantă atât pentru stabilitatea economică, cât și pentru relația cu agențiile de rating.

În lipsa unor politici fiscale coerente, recâștigarea încrederii investitorilor ar putea deveni mai dificilă.

Cosmin Marinescu consideră că stabilitatea regulilor și predictibilitatea deciziilor economice sunt esențiale pentru atragerea capitalului străin.

„Investitorii străini caută […] nu doar o ușă deschisă, ci o gazdă sigură, cu reguli clare, credibile, cu politici coerente și sustenabilitate financiară“, a declarat viceguvernatorul BNR.

În opinia sa, dezvoltarea economiei românești trebuie să se bazeze tot mai mult pe investiții eficiente, capital privat și politici publice sustenabile.

Astfel, provocarea autorităților nu este doar creșterea volumului investițiilor, ci și îmbunătățirea rezultatelor economice generate de acestea.