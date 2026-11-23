China va adopta un nou pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței bursiere, după ce principalii indici ai țării au înregistrat scăderi în ultimele zile. Printre deciziile anunțate de Comisia de Reglementare a Piețelor Financiare din China (CSRC) se numără reducerea cerinței minime de marjă pentru achizițiile de acțiuni, măsură care ar putea genera fonduri suplimentare de aproape 400 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 59,58 de miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters și Xinhua, autoritățile chineze urmăresc să îmbunătățească lichiditatea piețelor financiare și să limiteze fluctuațiile care afectează încrederea investitorilor.

Bursele din Shanghai, Shenzhen și Beijing vor reduce rata minimă a marjei de la 100% la 80%, începând cu 30 noiembrie.

Modificarea le va permite investitorilor să împrumute mai mulți bani pentru achiziționarea de acțiuni, folosind același activ drept garanție. Practic, aceștia vor putea accesa finanțări mai mari fără să fie nevoiți să majoreze valoarea activelor aduse drept garanție.

Potrivit oficialilor de la Beijing, reducerea cerinței minime de marjă va contribui la îmbunătățirea lichidității pe piețele bursiere și va sprijini stabilitatea acestora pe termen lung, precum și dezvoltarea lor viabilă.

Din punct de vedere teoretic, ajustarea ar urma să permită introducerea unor fonduri suplimentare de aproape 400 de miliarde de yuani în piață. Suma este echivalentă cu aproximativ 59,58 de miliarde de dolari.

Pachetul de măsuri anunțat de autoritățile chineze include și facilități privind comisioanele percepute pe piețele financiare.

Bursele din Shanghai și Shenzhen au introdus deja măsuri pentru reducerea acestor costuri. Deciziile adoptate în cursul acestui an, care prevăd eliminarea comisioanelor de listare pentru companiile listate și a celor aferente gestionării tranzacțiilor cu obligațiuni, vor fi prelungite până în 2028.

Comisia de Reglementare a Piețelor Financiare din China a precizat că extinderea acestor măsuri face parte din eforturile de sprijinire a piețelor bursiere.

Prin reducerea costurilor asociate operațiunilor financiare, autoritățile urmăresc să ofere un sprijin suplimentar participanților la piață și să contribuie la menținerea unui mediu investițional mai stabil.

O altă componentă a pachetului de măsuri vine din partea Bursei din Shenzhen, care a publicat un plan destinat introducerii unor mecanisme de asigurare a lichidității.

Aceste instrumente urmăresc reducerea fluctuațiilor prețurilor acțiunilor, îmbunătățirea eficienței operațiunilor bursiere și consolidarea rezilienței pieței.

Prin intermediul noilor mecanisme, autoritățile bursiere chineze încearcă să limiteze efectele mișcărilor bruște de pe piață și să consolideze capacitatea acesteia de a face față perioadelor de instabilitate.

Planul Bursei din Shenzhen completează măsurile privind reducerea cerințelor de marjă și a comisioanelor, anunțate la nivelul principalelor piețe bursiere din China.

Intervenția autorităților chineze vine după ce principalii indici bursieri din țară au înregistrat scăderi în ultimele zile.

Evoluția negativă a urmat tendința observată pe piețele din Statele Unite și din alte regiuni ale lumii. Printre factorii care au alimentat îngrijorările investitorilor se numără temerile privind sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială (AI).

Incertitudinile legate de viabilitatea acestor investiții au provocat îngrijorări pe piețele financiare și au contribuit la intensificarea volatilității.

În acest context, autoritățile chineze au decis să intervină prin modificarea unor reguli bursiere și prin introducerea unor instrumente menite să faciliteze accesul la finanțare și să susțină lichiditatea.

China nu este singura economie asiatică ale cărei autorități au reacționat la turbulențele de pe piețele financiare.

Alte organisme de supraveghere din regiune, inclusiv cele din Coreea de Sud și Taiwan, au răspuns la instabilitatea bursieră prin modificări ale reglementărilor.

Aceste intervenții urmăresc atenuarea volatilității și limitarea efectelor fluctuațiilor de pe piețele financiare.

În cazul Chinei, principalele modificări vizează reducerea ratei minime a marjei de la 100% la 80%, prelungirea până în 2028 a facilităților privind anumite comisioane și introducerea unor mecanisme suplimentare de asigurare a lichidității pe Bursa din Shenzhen.

Noile reguli vor permite investitorilor să împrumute mai mulți bani pentru achiziționarea de acțiuni, pe baza aceluiași activ adus drept garanție. Autoritățile de la Beijing mizează astfel pe creșterea lichidității și pe consolidarea stabilității piețelor bursiere chineze.