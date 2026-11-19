Bursa de Valori București a închis joi pe creștere. Indicele BET a avansat cu 0,58%, iar tranzacțiile au depășit 47 de milioane de lei
SURSA FOTO: Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi cu majoritatea indicilor în creștere. Indicele principal BET a urcat cu 0,58%, până la 34.484 de puncte. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 47,86 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,95 milioane de euro.
Bursa de Valori București a închis ședința de joi cu indicele BET în creștere cu 0,58%
Bursa de Valori București a înregistrat joi, 19 noiembrie, o evoluție pozitivă pentru aproape toți indicii bursieri.
Principalul indice al pieței, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a crescut cu 0,58%.
La finalul ședinței, indicele a ajuns la 34.484 de puncte.
Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, a înregistrat un avans de 0,49%.
La rândul său, BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, s-a apreciat cu 0,52%.
BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a închis în creștere cu 0,36%.
Singura evoluție negativă dintre indicii prezentați a fost consemnată de BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare. Acesta a scăzut cu 0,34%.
Companiile din energie și utilități au înregistrat creșteri pe bursă
Indicele BET-NG, care urmărește evoluția companiilor din domeniul energiei și utilităților, a avansat cu 0,49%.
O evoluție pozitivă a fost consemnată și pe piața AeRO, destinată companiilor aflate în diferite etape de dezvoltare.
Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe această piață, a crescut cu 0,56%.
Valoarea totală a schimburilor realizate joi pe Bursa de Valori București s-a ridicat la 47,86 milioane de lei.
În moneda europeană, rulajul a fost echivalent cu aproximativ 8,95 milioane de euro.
Banca Transilvania, Electrica și OMV Petrom au fost cele mai tranzacționate companii
Pe Piața Reglementată, cele mai mari volume valorice ale tranzacțiilor au fost înregistrate de Banca Transilvania, Electrica și OMV Petrom.
Acțiunile Băncii Transilvania au generat schimburi de 7,35 milioane de lei, ocupând primul loc în clasamentul lichidității.
Pe poziția a doua s-a situat Societatea Energetică Electrica, cu tranzacții în valoare de 6,9 milioane de lei.
Acțiunile OMV Petrom au ocupat locul al treilea, cu un rulaj de 2,4 milioane de lei.
Cele trei companii au atras o parte importantă a activității de tranzacționare de pe Piața Reglementată.
Armătura și Roca Industry au avut cele mai mari creșteri, iar Electrica a câștigat 3,59%
În clasamentul celor mai importante aprecieri, acțiunile Armătura au ocupat primul loc.
Titlurile companiei au înregistrat o creștere de 7,09% la finalul ședinței.
Pe poziția următoare s-a situat Roca Industry HoldingRock1, cu un avans de 5,45%.
Acțiunile Electrica au completat clasamentul celor mai bune evoluții, după o apreciere de 3,59%.
La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Electroaparataj, Rompetrol Rafinare și Bucur SA București.
Titlurile Electroaparataj s-au depreciat cu 6,54%, consemnând cel mai important declin dintre companiile menționate.
Acțiunile Rompetrol Rafinare au pierdut 6,25%, iar cele ale Bucur SA București au coborât cu 5,74%.
Bursa a început ședința pe creștere, cu tranzacții de peste 5 milioane de lei în primele 30 de minute
Evoluția pozitivă de la închidere a fost precedată de un debut favorabil al ședinței.
După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 5,24 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.
Indicele BET înregistra atunci un avans de 0,45%, iar BET-Plus creștea cu 0,35%.
BET-XT se aprecia cu 0,40%, în timp ce BET-BK consemna un câștig de 0,39%.
Indicele companiilor energetice și de utilități, BET-NG, avansa cu 0,25%, iar BET AeRO creștea cu 0,42%.
BET-FI era singurul indice în scădere încă de la începutul ședinței, cu un declin de 0,30%.
Până la închidere, majoritatea indicilor și-au consolidat câștigurile, în timp ce BET-FI și-a accentuat ușor deprecierea.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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