Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi cu majoritatea indicilor în creștere. Indicele principal BET a urcat cu 0,58%, până la 34.484 de puncte. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 47,86 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,95 milioane de euro.

Bursa de Valori București a înregistrat joi, 19 noiembrie, o evoluție pozitivă pentru aproape toți indicii bursieri.

Principalul indice al pieței, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a crescut cu 0,58%.

La finalul ședinței, indicele a ajuns la 34.484 de puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, a înregistrat un avans de 0,49%.

La rândul său, BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, s-a apreciat cu 0,52%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a închis în creștere cu 0,36%.

Singura evoluție negativă dintre indicii prezentați a fost consemnată de BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare. Acesta a scăzut cu 0,34%.

Indicele BET-NG, care urmărește evoluția companiilor din domeniul energiei și utilităților, a avansat cu 0,49%.

O evoluție pozitivă a fost consemnată și pe piața AeRO, destinată companiilor aflate în diferite etape de dezvoltare.

Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe această piață, a crescut cu 0,56%.

Valoarea totală a schimburilor realizate joi pe Bursa de Valori București s-a ridicat la 47,86 milioane de lei.

În moneda europeană, rulajul a fost echivalent cu aproximativ 8,95 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari volume valorice ale tranzacțiilor au fost înregistrate de Banca Transilvania, Electrica și OMV Petrom.

Acțiunile Băncii Transilvania au generat schimburi de 7,35 milioane de lei, ocupând primul loc în clasamentul lichidității.

Pe poziția a doua s-a situat Societatea Energetică Electrica, cu tranzacții în valoare de 6,9 milioane de lei.

Acțiunile OMV Petrom au ocupat locul al treilea, cu un rulaj de 2,4 milioane de lei.

Cele trei companii au atras o parte importantă a activității de tranzacționare de pe Piața Reglementată.

În clasamentul celor mai importante aprecieri, acțiunile Armătura au ocupat primul loc.

Titlurile companiei au înregistrat o creștere de 7,09% la finalul ședinței.

Pe poziția următoare s-a situat Roca Industry HoldingRock1, cu un avans de 5,45%.

Acțiunile Electrica au completat clasamentul celor mai bune evoluții, după o apreciere de 3,59%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Electroaparataj, Rompetrol Rafinare și Bucur SA București.

Titlurile Electroaparataj s-au depreciat cu 6,54%, consemnând cel mai important declin dintre companiile menționate.

Acțiunile Rompetrol Rafinare au pierdut 6,25%, iar cele ale Bucur SA București au coborât cu 5,74%.

Evoluția pozitivă de la închidere a fost precedată de un debut favorabil al ședinței.

După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 5,24 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Indicele BET înregistra atunci un avans de 0,45%, iar BET-Plus creștea cu 0,35%.

BET-XT se aprecia cu 0,40%, în timp ce BET-BK consemna un câștig de 0,39%.

Indicele companiilor energetice și de utilități, BET-NG, avansa cu 0,25%, iar BET AeRO creștea cu 0,42%.

BET-FI era singurul indice în scădere încă de la începutul ședinței, cu un declin de 0,30%.

Până la închidere, majoritatea indicilor și-au consolidat câștigurile, în timp ce BET-FI și-a accentuat ușor deprecierea.