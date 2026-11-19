Producția în construcții a avut evoluții diferite în Uniunea Europeană și în zona euro, în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă. În timp ce zona euro a raportat o creștere de 0,1%, la nivelul UE indicatorul a scăzut cu 0,5%.

România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi lunare, de 7,8%, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Datele ajustate sezonier arată o evoluție diferită față de luna august 2026. Atunci, producția în construcții a scăzut cu 0,5% în zona euro. La nivelul Uniunii Europene, indicatorul a rămas stabil.

Comparativ cu aceeași lună din 2025, producția în construcții a înregistrat scăderi în ambele zone. În septembrie 2026, reculul a fost de 1,5% în zona euro și de 1,4% în Uniunea Europeană.

În zona euro, construcția de clădiri a înregistrat o creștere de 0,7% în septembrie 2026, față de august. Ingineria civilă a consemnat un avans de 0,8%. În schimb, activitățile specializate de construcții au scăzut cu 0,1%.

La nivelul Uniunii Europene, construcția de clădiri a crescut cu 0,9%. Evoluția ingineriei civile a fost negativă, cu o scădere de 1,7%. Activitățile specializate de construcții au înregistrat, de asemenea, un recul de 0,1%.

Diferențele dintre sectoare arată că evoluția producției în construcții nu a fost uniformă. Construcția de clădiri a înregistrat creșteri atât în zona euro, cât și în UE. Ingineria civilă a avut rezultate diferite în cele două regiuni.

La nivelul statelor membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale producției în construcții au fost raportate în Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

Slovenia a înregistrat cea mai mare creștere, de 4,6%, comparativ cu august 2026. Slovacia a urmat cu un avans de 2,2%. Finlanda și Suedia au consemnat creșteri identice, de câte 1,0%.

La polul opus s-au situat Ungaria, România și Polonia. Cea mai accentuată scădere a fost raportată în Ungaria, unde producția în construcții s-a redus cu 9,9%. România a înregistrat un recul de 7,8%, iar Polonia a consemnat o scădere de 7,2%.

Astfel, România s-a numărat printre statele membre cu cele mai slabe rezultate lunare în sectorul construcțiilor. Scăderea de 7,8% a fost a doua cea mai mare dintre țările menționate în raportarea Eurostat.

Comparația cu septembrie 2025 indică o evoluție negativă pentru toate cele trei sectoare analizate, atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene.

În zona euro, construcția de clădiri a înregistrat cea mai mare scădere anuală, de 4,0%. Ingineria civilă a consemnat un recul de 0,9%. Activitățile specializate de construcții au scăzut cu 1,4%.

La nivelul UE, producția în construcția de clădiri s-a redus cu 3,8%. Ingineria civilă a înregistrat o scădere de 1,7%. Pentru activitățile specializate de construcții, reculul anual a fost de 1,3%.

Datele arată că sectorul construcției de clădiri a avut cea mai pronunțată scădere anuală în ambele regiuni. Ingineria civilă a înregistrat un declin mai redus în zona euro, comparativ cu evoluția consemnată la nivelul Uniunii Europene.

La nivelul statelor membre, evoluțiile anuale au evidențiat diferențe importante. Spania, Polonia și Ungaria au înregistrat cele mai mari scăderi ale producției în construcții, comparativ cu septembrie 2025.

Spania a raportat un recul de 9,7%. În Polonia, producția a scăzut cu 8,9%. Ungaria a înregistrat o diminuare de 5,6%.

În schimb, România a avut cea mai mare creștere anuală dintre statele membre menționate în raportarea Eurostat. Producția în construcții a avansat cu 13,1% în septembrie 2026, față de aceeași lună a anului precedent.

Finlanda a ocupat următoarea poziție, cu o creștere anuală de 12,6%. Slovenia a înregistrat un avans de 4,9%.

Astfel, România a raportat două evoluții distincte în statisticile pentru septembrie 2026. Față de august, producția în construcții a scăzut cu 7,8%. Comparativ cu septembrie 2025, indicatorul a crescut cu 13,1%.