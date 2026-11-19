Bugetul pentru 2027. Nazare vizează un deficit spre 5% și confirmă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Nazare
Ministerul Finanțelor urmărește un deficit bugetar care să se apropie de 5% din PIB în 2027. Ministrul Alexandru Nazare a declarat că ținta exactă va fi stabilită după finalizarea calculelor. El a confirmat și că impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat conform calendarului stabilit.
Când va fi stabilită ținta de deficit pentru 2027
Bugetul pentru 2027. Alexandru Nazare a vorbit joi, 19 noiembrie, la Bucharest Forum, despre pregătirea bugetului pentru anul viitor. Ministrul a spus că deciziile luate acum vor avea efecte în primele trei luni din 2027.
„Construim bugetul pe baza unei perspective realiste asupra veniturilor”, a declarat ministrul, potrivit Economedia.
Nazare s-a referit și la modul în care vor fi luate deciziile privind veniturile și cheltuielile statului. „Protejăm Planul de redresare, iar fiecare decizie privind veniturile, salariile sau pensiile va fi luată de comitet”, a adăugat el.
Ce spune Nazare despre costul creditelor pentru firme și familii
Bugetul pentru 2027. Ministrul a legat disciplina bugetară de costul la care se împrumută statul. El a mai spus că firmele românești au contribuit la corecția bugetară și că se pot aștepta la un cadru fiscal stabil și simplu.
„Încrederea pe care o câștigă statul se transmite întregii economii. Când statul plătește mai puțin pentru datorie, creditele devin mai ieftine pentru companii și familii, iar planurile pe termen lung devin mai ușor de realizat”, a spus Nazare.
Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat în 2027
Nazare a reafirmat că Guvernul menține calendarul de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). Ordonanța de urgență nr. 89/2025 prevede o cotă de 0,5% pentru anul fiscal 2026. Pentru firmele cu an fiscal calendaristic, impozitul se aplică până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Pentru cele cu an fiscal modificat, termenul este ultima zi a anului fiscal care se încheie în 2027.
Bugetul pentru 2027. Ministrul s-a pronunțat și asupra oportunității unor majorări de taxe în 2027.
„Nu cred că majorarea taxelor anul viitor va fi benefică pentru România, deoarece deciziile pe care le luăm, atât în ceea ce privește cheltuielile, cât și veniturile, respectă această disciplină a banilor publici. Reprezintă proiectul meu credibil și este, de asemenea, cea mai bună modalitate de a crea locuri de muncă în România”, a spus oficialul.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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