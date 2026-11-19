Ministerul Finanțelor urmărește un deficit bugetar care să se apropie de 5% din PIB în 2027. Ministrul Alexandru Nazare a declarat că ținta exactă va fi stabilită după finalizarea calculelor. El a confirmat și că impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat conform calendarului stabilit.

Bugetul pentru 2027. Alexandru Nazare a vorbit joi, 19 noiembrie, la Bucharest Forum, despre pregătirea bugetului pentru anul viitor. Ministrul a spus că deciziile luate acum vor avea efecte în primele trei luni din 2027.

„Construim bugetul pe baza unei perspective realiste asupra veniturilor”, a declarat ministrul, potrivit Economedia.

Nazare s-a referit și la modul în care vor fi luate deciziile privind veniturile și cheltuielile statului. „Protejăm Planul de redresare, iar fiecare decizie privind veniturile, salariile sau pensiile va fi luată de comitet”, a adăugat el.

Bugetul pentru 2027. Ministrul a legat disciplina bugetară de costul la care se împrumută statul. El a mai spus că firmele românești au contribuit la corecția bugetară și că se pot aștepta la un cadru fiscal stabil și simplu.

„Încrederea pe care o câștigă statul se transmite întregii economii. Când statul plătește mai puțin pentru datorie, creditele devin mai ieftine pentru companii și familii, iar planurile pe termen lung devin mai ușor de realizat”, a spus Nazare.

Nazare a reafirmat că Guvernul menține calendarul de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). Ordonanța de urgență nr. 89/2025 prevede o cotă de 0,5% pentru anul fiscal 2026. Pentru firmele cu an fiscal calendaristic, impozitul se aplică până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Pentru cele cu an fiscal modificat, termenul este ultima zi a anului fiscal care se încheie în 2027.

Bugetul pentru 2027. Ministrul s-a pronunțat și asupra oportunității unor majorări de taxe în 2027.