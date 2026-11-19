John Christ, fostul chitarist al trupei heavy metal Danzig, a murit la vârsta de 61 de ani. Decesul artistului a fost anunțat de familia sa, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Muzicianul se confrunta cu o problemă medicală despre care oferise câteva detalii în lunile precedente.

Familia a confirmat că John Christ a murit pe 15 noiembrie 2026. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe social media în care apropiații artistului au transmis vestea dispariției sale. Aceștia au precizat că nu intenționează să organizeze o ceremonie religioasă.

Moartea chitaristului a fost urmată de un mesaj adresat celor care l-au cunoscut și i-au apreciat activitatea muzicală. Familia a cerut respectarea vieții private în această perioadă, potrivit Mirror.

Anunțul privind moartea muzicianului a fost publicat de familie pe Facebook. Mesajul a confirmat data decesului și a transmis un ultim gând celor care i-au urmărit cariera.

„Prieteni, cu inima grea trebuie să vă informăm despre trecerea în neființă a lui John Christ, pe 15 noiembrie 2026”.

Familia a precizat că nu are în plan organizarea unei ceremonii religioase. Totodată, apropiații artistului au făcut apel la discreție și au cerut ca intimitatea lor să fie respectată.

În mesajul publicat au fost incluse și următoarele precizări: „toată lumea este rugată să respecte intimitatea familiei în această perioadă”. Postarea s-a încheiat cu un mesaj adresat fanilor și celor care l-au susținut pe muzician: „John v-a iubit pe fiecare dintre voi”.

Cauza morții lui John Christ nu a fost făcută publică. Muzicianul, al cărui nume real era John Wolfgang Knoll, dezvăluise anterior că trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical.

În septembrie, artistul le-a transmis urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că își concentrase atenția asupra unei probleme de sănătate. El menționase că se afla în perioada de recuperare, fără să ofere detalii despre diagnosticul primit.

Chitaristul precizase că medicii i-au recomandat să își întrerupă activitatea pentru o perioadă. Pauza urma să dureze câteva luni și avea ca scop recuperarea organismului.

Artistul a explicat că recomandarea medicilor era să „ia o pauză de câteva luni pentru a se odihni”. Această perioadă era necesară pentru ca „corpul său să revină la normal”.

John Christ a avut un rol important în evoluția formației Danzig. Muzicianul s-a alăturat trupei goth-punk Samhain în 1987. Formația fusese înființată de Glenn Danzig, fondatorul grupului Misfits.

Ulterior, proiectul muzical a evoluat și a devenit cunoscut sub numele Danzig. John Christ a ajuns astfel să facă parte dintr-o trupă care avea să se remarce pe scena heavy metal.

Obținerea postului de chitarist a venit după o probă susținută în fața lui Glenn Danzig. Potrivit informațiilor publicate de Mirror, John Christ a încercat să atragă atenția muzicianului printr-o metodă neobișnuită.

Acesta i-a lăsat mai multe mesaje vocale pe robotul telefonic, înregistrând solo-uri de chitară. În cele din urmă, prestația sa i-a adus locul de chitarist în formație.

Înainte de moarte, muzicianul revenise asupra situației sale medicale într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. În septembrie, acesta a simțit nevoia să le ofere explicații celor care îi urmăreau activitatea și observaseră absența sa.

Mesajul său începea cu o adresare directă către fani: „Salut tuturor, sunt JC!”. Artistul a explicat că a decis să vorbească despre perioada prin care trecea, după ce a primit numeroase întrebări din partea urmăritorilor.

„Am vrut să le ofer discipolilor mei o actualizare despre ce s-a întâmplat, deoarece mințile curioase vor să știe.”

John Christ nu a dezvăluit natura afecțiunii și nici detalii despre tratamentul urmat. Informațiile oferite anterior confirmau doar că se afla în recuperare și că medicii îi recomandaseră o perioadă de odihnă. Cauza exactă a morții sale nu a fost comunicată de familie.