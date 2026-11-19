Românii care merg în Germania în decembrie 2026 trebuie să respecte reguli stricte privind transportul alcoolului, țigărilor și articolelor pirotehnice. Unele produse cumpărate legal din alte state europene pot fi confiscate dacă nu respectă legislația germană.

În plus, călătorii trebuie să se pregătească pentru controale la frontieră, iar șoferii profesioniști trebuie să țină cont de restricțiile de Crăciun.

Apropierea sărbătorilor de iarnă va aduce un trafic mai intens pe șoselele europene. Germania este una dintre principalele destinații pentru românii care locuiesc și muncesc acolo sau care aleg să își viziteze familiile de Crăciun. Cei care pleacă la drum cu mașina personală trebuie să acorde atenție documentelor și bunurilor transportate.

Verificările pot viza atât actele de identitate, cât și conținutul bagajelor. Faptul că anumite produse sunt comercializate legal în alte țări ale Uniunii Europene nu înseamnă că transportul lor în Germania este permis fără condiții.

Controalele temporare la frontierele terestre ale Germaniei vor continua și în decembrie 2026. Potrivit notificării transmise Comisiei Europene, autoritățile germane au prelungit această măsură pentru perioada 16 septembrie 2026 – 15 martie 2027.

Persoanele care călătoresc trebuie să aibă asupra lor o carte de identitate sau un pașaport valabil. Verificările pot avea loc atât la punctele de trecere a frontierei, cât și în apropierea acestora.

Prin urmare, românii care intră în Germania trebuie să fie pregătiți să prezinte documentele solicitate de autorități. Controalele temporare pot influența durata deplasării, mai ales în perioada sărbătorilor, când traficul rutier este mai intens, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Persoanele care vin din alte state membre ale Uniunii Europene pot introduce în Germania alcool și produse din tutun destinate consumului propriu. Autoritățile vamale folosesc însă cantități orientative pentru a stabili dacă bunurile sunt transportate în scop personal sau comercial.

Pentru produsele din tutun, reperele sunt de 800 de țigări, 400 de țigări de foi, 200 de trabucuri și un kilogram de tutun de fumat. În cazul băuturilor alcoolice, cantitățile orientative sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de băuturi alcoolice intermediare, 90 de litri de vin, dintre care maximum 60 de litri de vin spumant, și 110 litri de bere.

Aceste valori se aplică produselor transportate din alte țări ale Uniunii Europene. Pentru bunurile provenite din state din afara UE există reguli vamale diferite.

Depășirea cantităților orientative nu reprezintă automat contrabandă. Totuși, autoritățile pot verifica dacă produsele sunt destinate consumului personal sau comercializării. În funcție de împrejurări, pot apărea obligații fiscale, confiscări și sancțiuni.

Răspunderea penală poate interveni atunci când sunt întrunite condițiile unei infracțiuni. Călătorii sunt sfătuiți să păstreze bonurile fiscale și să poată explica proveniența și destinația produselor transportate.

Articolele pirotehnice necesită o atenție deosebită din partea celor care călătoresc în Germania în decembrie. Faptul că artificiile sau petardele sunt comercializate legal într-un alt stat european nu înseamnă că pot fi introduse și folosite fără restricții pe teritoriul german.

Produsele trebuie să respecte cerințele europene de conformitate. Acestea trebuie să poarte marcajul CE, numărul organismului de evaluare și numărul de înregistrare.

Artificiile din categoria F2 pot fi introduse, în principiu, de persoanele care au împlinit 18 ani. Există însă produse din această categorie care necesită autorizații speciale. Printre ele se numără petardele cu compoziții explozive de tip Blitzknallsatz.

Categoriile F3 și F4 sunt supuse unor restricții suplimentare. Persoanele care transportă astfel de articole trebuie să respecte condițiile legale și să dețină autorizațiile necesare.

Poliția Federală germană avertizează că transportul articolelor pirotehnice neautorizate poate duce la confiscarea produselor și la sancțiuni penale. Regulile privind introducerea artificiilor în Germania sunt diferite de cele referitoare la comercializarea și utilizarea lor.

În mod obișnuit, artificiile F2 destinate consumatorilor sunt vândute în ultimele zile ale lunii decembrie. Acestea pot fi utilizate fără autorizație specială pe 31 decembrie și 1 ianuarie, cu respectarea interdicțiilor locale.

Autoritățile din anumite orașe pot stabili zone în care folosirea petardelor și a artificiilor este interzisă. Restricțiile locale trebuie respectate chiar dacă produsele au fost cumpărate legal.

Șoferii profesioniști și firmele de transport trebuie să respecte și interdicțiile de circulație aplicabile camioanelor. În Germania, acestea sunt valabile, în general, duminica și în zilele de sărbătoare legală, între orele 00:00 și 22:00.

Sunt vizate camioanele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone și camioanele cu remorcă folosite pentru transportul comercial de mărfuri. Restricțiile includ și anumite deplasări fără încărcătură, dacă sunt legate de acest tip de transport.

În decembrie 2026, interdicțiile se aplică pe 25 și 26 decembrie, precum și duminică, 27 decembrie. Acestea continuă la începutul anului 2027, pe 1 ianuarie și duminică, 3 ianuarie.

Până pe 20 decembrie sunt valabile, în anumite landuri, derogări pentru transporturile rutiere care înlocuiesc transportul pe căile navigabile afectat de nivelul scăzut al apelor. Excepțiile nu se aplică tuturor camioanelor.

Transportatorii trebuie să verifice cerințele din fiecare land traversat. Aplicarea derogărilor depinde de condițiile stabilite de autoritățile competente.

Programul magazinelor va fi modificat în perioada sărbătorilor de iarnă. În 2026, zilele de 25 și 26 decembrie cad vineri și sâmbătă. Acestea sunt urmate de duminică, 27 decembrie.

Prin urmare, majoritatea supermarketurilor și magazinelor obișnuite vor fi închise timp de trei zile consecutive. Românii care ajung în Germania pentru Crăciun trebuie să țină cont de acest interval atunci când își planifică aprovizionarea.

Și 1 ianuarie 2027 este zi liberă legală în toate landurile germane. Magazinele obișnuite vor fi închise și de Anul Nou.

Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, și Revelionul, 31 decembrie, nu sunt sărbători legale naționale. Cu toate acestea, numeroase magazine și instituții vor avea program redus.

Pe 24 decembrie, magazinele obișnuite se închid cel târziu la ora 14:00, potrivit regulilor aplicabile. Pot exista excepții pentru anumite magazine din gări, aeroporturi și benzinării.