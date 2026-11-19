România a avut aproximativ 27.300 de locuri de muncă vacante între iulie și septembrie 2026, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Numărul a crescut cu 800 față de trimestrul anterior și a scăzut cu 4.300 față de aceeași perioadă din 2025. Industria prelucrătoare a avut cele mai multe posturi libere, iar învățământul a înregistrat cea mai mare creștere față de trimestrul precedent.

Peste unul din cinci locuri de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare. Sectorul a avut aproximativ 5.800 de posturi libere, iar rata locurilor vacante a fost de 0,56%.

La nivel național, rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 0,54%. Aceasta a crescut cu 0,02 puncte procentuale față de trimestrul anterior și a scăzut cu 0,08 puncte procentuale față de trimestrul al treilea din 2025. Rata arată ponderea posturilor vacante în totalul posturilor ocupate și vacante luate în calcul de INS.

Cea mai mare rată s-a înregistrat în intermedieri financiare și asigurări, unde a ajuns la 1,09%. Au urmat transportul și depozitarea, cu 1,02%, și sănătatea și asistența socială, cu 0,94%. Cele mai mici rate au fost în alte activități de servicii, în comerț și în construcții.

Sectorul bugetar a concentrat aproximativ 26% din totalul posturilor vacante. INS a raportat 3.600 de posturi libere în sănătate și asistență socială. Alte 2.100 au fost în învățământ, iar 1.400 în administrația publică.

Față de trimestrul al doilea, numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu aproximativ 1.100 în învățământ. În sănătate și asistență socială, creșterea a fost de circa 900 de posturi. Construcțiile au înregistrat cea mai mare scădere, cu aproximativ 600 de posturi vacante mai puține. În comerț și în sectorul energiei și utilităților, numărul a scăzut cu circa 400 în fiecare domeniu.

Față de aceeași perioadă din 2025, cele mai mari scăderi au fost în administrația publică, în comerț și în construcții. Administrația publică a avut cu aproximativ 1.500 de posturi vacante mai puține. Comerțul a pierdut circa 1.300 de posturi vacante, iar construcțiile, aproximativ 1.000. Sănătatea și asistența socială au avut cu 800 de posturi libere mai multe, iar învățământul, cu 700.

Pe grupe de ocupații, specialiștii din diverse domenii au avut cele mai multe posturi vacante, aproximativ 8.300. Au urmat lucrătorii din servicii, cu 4.000 de posturi, și muncitorii calificați și asimilați, cu 3.300.

Pentru specialiști, numărul posturilor vacante a crescut cu aproximativ 1.200 față de trimestrul precedent. Față de aceeași perioadă din 2025, acesta a scăzut cu circa 1.000. Pentru lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit au fost disponibile sub 100 de posturi la nivel național.