Doha, 17 noiembrie 2026: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, împreună cu o delegație formată din reprezentanți ai unor companii românești, a avut, în data de 18 noiembrie a.c., la Doha, două întâlniri oficiale, cu Agenția de Promovare a Investițiilor din Qatar (Invest Qatar) și cu Asociația Oamenilor de Afaceri din Qatar (Qatari Businessmen Association – QBA).

Delegația a reunit firme din producția de echipamente sub presiune și reactoare pentru rafinării și industria petrochimică, operatori portuari din Constanța (terminale de containere, cereale, mărfuri generale și agabaritice), servicii pentru platforme de foraj offshore, dezvoltare imobiliară și turism pe litoralul Mării Negre, inteligență artificială, vehicule electrice utilitare și transportul gazelor naturale.

Întâlnirea cu dl. Fahad Ali Al-Kuwari, director executiv în cadrul conducerii Invest Qatar, a avut ca principal subiect de discuție identificarea unor proiecte în care capitalul privat qatarez poate investi în România, concomitent cu stabilirea unor oportunități de investiții în Qatar, în special în industria prelucrătoare și agricultură, dar și în turism, automatizare și tehnologie avansată, având ca termen luna aprilie 2027, moment în care se va organiza forumul economic bilateral.

Totodată, în cadrul întâlnirii cu președintele QBA, Șeicul Faisal bin Qassim Al Thani, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat rolul Camerei Naționale în sprijinirea companiilor românești pe piețele din afara Uniunii Europene: „În interiorul UE nu mai vorbim despre comerț exterior, ci despre comerț intracomunitar. De aceea, misiunea noastră este să deschidem pentru firmele românești piețe noi, iar Qatarul este una dintre ele. Constanța este cel mai apropiat mare port european de Canalul Suez și are legătură directă cu Dunărea, prin care mărfurile ajung în statele fără ieșire la mare din Europa Centrală și până pe piața germană. De asemenea, ne-ar onora să vă avem alături, ca parteneri și oaspeți, la evenimentele economice pe care CCIR le organizează pe tot parcursul anului, prin Romexpo, cel mai mare organizator de târguri și expoziții din țară”, a declarat dl Mihai Daraban.